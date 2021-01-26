Брайант создал бизнес-империю. Не успел её до конца развить, однако всё равно входит в рейтинг ушедших богатейших знаменитостей.

Коби нет с нами уже год. Но дело его живёт и приносит десятки миллионов прибыли

26 января 2020 года пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Калабасасе, штат Калифорния. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Никто из них не выжил. 23 августа 2020 года Коби могло бы исполниться 42 года.

Гибель Коби Брайанта — один из самых трагичных моментов в истории мирового спорта. До сих пор не хочется верить, что Брайанта больше нет с нами. Раны от потери Черной Мамбы настолько глубокие, что «Лейкерс» даже отказались каким-то особым образом чтить его память в годовщину катастрофы. Просто Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, братья Пау и Марк Газоль, Шакил О’Нил и вообще все связанные с баскетболом люди предпочитают вспомнить, какой значимой личностью был Коби, без ноток трагизма. Леброн достойным образом отдал дань уважения Коби на паркете, набрав 46 очков в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» и отметившись рядом сильных достижений.

Леброн Джеймс установил рекорд сезона и мощное достижение в день памяти Коби Брайанта

Коби нет с нами уже год. Он ушёл в 41-летнем возрасте. Не успел сделать так много… Брайант только приспосабливался к жизни после завершения карьеры и начал успешно проявлять себя в бизнесе. В 2018 году получил «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол» и в целом серьёзно зашёл в сферу медиа. Но дело Коби живёт даже после его гибели. И приносит немалую прибыль – десятки миллионов долларов. Forbes включил легенду НБА в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, продолжающих зарабатывать даже после своей смерти. Мамба занимает шестое место после Майкла Джексона, Доктора Сьюз, Чарльза Шульца, Арнольда Палмера и Элвиса Пресли.

Доход Брайанта за 2020 года составил $ 20 млн. Эта сумма продолжит расти, поскольку многие из проектов Коби продолжают успешно функционировать. Его имя до сиз пор приносит огромную прибыль крупным компаниям. Nike заработал $ 250 млн за год на товарах, связанных с Коби. После того, как «Лейкерс» выиграли титул НБА в октябре, майки команды с фамилией Брайанта стали вторыми самыми продаваемыми после Леброна Джеймса. Фанаты также массово раскупали автобиографическую книгу Брайанта «Менталитет Мамбы: как я играю», которая в 2020 году году была продана в количестве более 300 000 копий. По данным Forbes, это в десять раз больше, чем годом ранее.

Коби ушёл… Но свой Мамба останется в сердце каждого фаната баскетбола Гениальный скоррер, неуступчивый защитник и образец преданности клубу. Каким мы запомним великолепного Брайанта.

За свою жизнь Брайант накопил состояние, которое оценивается в сумму более $ 600 млн (по некоторым данным $ 680 млн). Из них зарплата в НБА составляет около половины — $ 328 млн. Остальное — спонсорские сделки с известными брендами Nike, Sprite, McDonald's, Turkish Airlines, Lenovo, Hublot, Panini, Alibaba, Sina.com и Mercedes Benz и другие. Жена Ванесса и три дочери Капри, Бьянка и Наталья получили большое наследство.

«Вы должны сесть и спросить себя: что на самом деле заставит вас встать утром и что не даст вам уснуть ночью? Когда вы найдёте ответ, то останетесь привержены идее. Я построил личный бренд, и это здорово. В ближайшие 50 лет мы не будем останавливаться на достигнутом», — смело заявлял Брайант на встрече со студентами Калифорнийского университета в 2018 году.

13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой Джиджи готовилась стать Мамбой женского баскетбола. Отец в неё безгранично верил.

К сожалению, Коби не было суждено прожить ещё пять десятков лет, иначе он бы однозначно воплотил в жизнь всё задуманное. Брайант стремительно расширял бизнес-империю, которая включала инвестиционную фирму, компанию по производству мультимедиа и многое другое. Трагедия оборвала процесс, но полностью не уничтожила перспективные проекты.

В 2014 году Брайант создал в Ньюпорт-Бич компанию по развитию личного бренда Kobe Inc. Он инвестировал $ 6 млн в компанию по производству спортивных напитков BodyArmor, стоимость акций которой позже взлетела до $ 200 млн.

После создания продюсерской компании Granity Studios в Коста-Месе Коби стал писателем и режиссером, удостоенным премии Оскар. А в 2016 году, вскоре после завершения баскетбольной карьеры, Брайант организовал венчурную фирму Bryant Stibel & Co., которая занималась инвестициями в перспективные стартапы.

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Брайант пошёл по нетипичному пути для бывших спортсменов. Он не начал работать тренером или аналитиком на телевидении. Коби стремился стать бизнес-магнатом. Основная цель Коби заключалась в следующем — заставить звёзд НБА и других лиг переоценить ценности после завершения карьеры, не следовать шаблонам и не бояться проявляться себя в абсолютно новой отрасли.

Сейчас империя Брайанта продолжает работать без него. Granity Studios выпускает новые проекты. Коби ранее был исполнительным директором компании, теперь эти обязанности взяла на себя Ванесса. Бренд Коби подал заявку на регистрацию нескольких товарных знаков, включая его прозвище «Черная Мамба». Mamba Sports Academy всё ещё функционирует, хотя слово Mamba решили убрать из названия. Академия открыла новые объекты в Редондо-Бич и Фриско, штат Техас, и насчитывает около 50 000 клиентов, которые занимаются спортом.

Компания Granity также сыграла роль в выпуске популярного документального сериала ESPN «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз». Речь о создании вспомогательного контента. Пятисерийный потоковый сериал «Детали: «Чикаго Буллз»-1998» для ESPN+ послужил сопутствующим сюжетом для «Последнего танца». Бывшие баскетболисты «Чикаго» Деннис Родман, Стив Керр и главный тренер Фил Джексон рассказывали не вошедшие в главный сериал подробности о команде «Чикаго».

«Мне нравилось бросать людям вызов». Памятные кадры из карьеры погибшего Коби Брайанта Два олимпийских золота и пять чемпионских перстней НБА. Вспоминаем главные моменты карьеры легендарной Чёрной Мамбы.

Американские СМИ считают, что существуют и другие бизнес-проекты, связанные с Коби. Просто их не придают огласке. Неприятно осознавать факт потери Коби Брайанта, но его наследие будет жить если не вечно, то очень долго. Звучит как клише, но в данном случае оно абсолютно уместно.