Лучший игрок на грани отчисления. ЦСКА в патовой ситуации из-за скандала с Майком Джеймсом

ЦСКА принял решение отстранить защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.

«22 января, после окончания матча с «Фенербахче», в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда», — сообщила пресс-служба «армейцев» на официальном сайте.

«Армейский» клуб переживает очень непростой период. В сезоне Евролиги возник второй крупный скандал. Причём ситуация с Джеймсом куда серьёзнее, чем случай брошенного «Барселоной» в Стамбуле и позже отчисленного Томаса Эртеля.

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Джеймс — с большим отрывом лучший игрок ЦСКА. Американец набирает 19,9 очка, 5,8 передачи, 3,5 подбора при рейтинге эффективности 20,6 балла. Майк лидирует в Евролиге по результативности и является вторым по полезности. Именно во многом благодаря Джеймсу ЦСКА недавно выдал рекордную серию из 12 побед в регулярном чемпионате и стал единоличным лидером турнирной таблицы.



Теперь же ситуация повернулась так, что лидер ЦСКА на грани ухода из клуба в разгар сезона. Инциденты с Джеймсом уже случались. Американец ушёл из «Панатинаикоса», в открытую требуя огромную зарплату. В межсезонье-2019 в «Милане» Джеймс не поладил с новым главным тренером Этторе Мессиной, который решил отчислить на тот момент обладателя трофея Альфонсо Форда лучшему скореру Евролиги. Защитник сразу же перешёл в ЦСКА, где тоже не обошлось без неприятных моментов.



Прошлой осенью Майк по решению клуба пропустил матч с «Басконией» (89:86). По сообщениям СМИ, у американца возникли разногласия с главным тренером Димитрисом Итудисом. Тогда всё удалось быстро уладить. Джеймс вышел на паркет в следующей игре с «Жальгирисом» (87:79) и вытащил концовку, набрав 8 последних очков команды.

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После этого ЦСКА под предводительством Майка выдал упомянутую 12-матчевую победную серию. Зачастую соперники разбирались легко, даже ни разу не ведя в счёте по ходу игры. Когда возникали проблемы, режим супергероя включал именно Джеймс. Так было в игре с «Реалом» (74:73), когда защитник забил невероятный победный трёхочковый бросок с фолом.

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Всё шло достаточно гладко до 9 января. В этот день у Майка умер дед, с которым баскетболист был очень близок. На похороны Джеймс не поехал по решению клуба. Нужно учитывать реалии современного мира. Пандемия коронавируса не утихает. Разрешение Джеймсу съездить в США даже на несколько дней по факту означает потерю лидера примерно на три недели, с учётом карантина по возвращении. Джеймс — профессиональный баскетболист с недешёвым контрактом. Логика ЦСКА в такой ситуации понятна.



Джеймс — личность сложная. Конечно, он болезненно воспринял невозможность присутствия на похоронах близкого. Майк непривычно блёкло выглядел в проигранных домашних матчах с «Барселоной» (75:88) и «Фенербахче» (83:89). Однако с трудом представлялось, что проблема настолько масштабная, что потенциально может привести к досрочному расторжению контракта.



Детали инцидента в раздевалке, из-за которого отстранили игрока, пока не сообщаются. Появившиеся слухи о драке Джеймса с Торнике Шенгелией были сразу же опровергнуты обоими баскетболистами.

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Если говорить совсем просто, сейчас есть два варианта развития событий. И оба они проигрышные или как минимум невыгодные для клуба. Первый — Джеймс и ЦСКА решают не прекращать сотрудничество, американец доигрывает сезон в команде. Проблемный момент заключается в том, что после инцидента есть риск разрушения командной химии. На чистом классе ЦСКА должен выйти в плей-офф. Возможно, даже в «Финал четырёх». Однако существуют большие сомнения в том, что Джеймс — именно тот лидер, который приведёт команду к победе в Евролиге. Конечно, ЦСКА останется одним из фаворитов в борьбе за титул, но в решающий момент вероятность успеха будет невысокой. Всё-таки крайне редко подобные инциденты идут команде на пользу. Ещё один фактор риска сохранения американца заключается в том, что Майк может спровоцировать новый скандал через какой-то период времени.



Второй сценарий — контракт с Джеймсом расторгнут. Это означает потерю самого результативного и эффективного игрока. Майк Джеймс — баскетболист уровня топ-5 Евролиги. По самым скромным меркам, поскольку по чистой полезности лучше Джеймса только тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич. Найти на рынке исполнителя такого класса в данный момент просто невозможно. Особенно адаптированного к требованиям Евролиги, с большим опытом выступления в сильнейшем турнире Старого Света.



СМИ называют Шабазза Напьера в качестве возможной замены Джеймса. 29-летний разыгрывающий 6 сезонов выступал в НБА, набирая в среднем 7,1 очка и 2,5 передачи в 345 матчах. Многие баскетбольные обозреватели считают, что это лучший доступный вариант на рынке. Вероятно, эти утверждения близки к истине. Однако с трудом верится, что Напьер будет с ходу показывать продуктивность уровня Джеймса. Часто у ролевых игроков НБА возникают трудности с адаптацией в Евролиге.

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Ещё один упомянутый кандидат на переход в ЦСКА — хорватский свингмен Марио Хезонья. Замена не по позиции, поскольку плеймейкинг у Марио явно не является сильной стороной. Есть также вопросы по поводу способности Хезоньи стать ведущим скорером «армейцев». В НБА он ни разу не покорял двузначную результативность в среднем за сезон и в целом считается «бастом» после выбора под 5-м пиком драфта-2015. Из преимуществ Хезоньи можно назвать три года опыта игры в Евролиге в составе «Барселоны».

Звёздные «большие» Торнике Шенгелия и Никола Милутинов, MVP «Финала четырёх» универсальный форвард Уилл Клайберн, качественные ролевики Дэрран Хиллиард, Джоэл Боломбой, Йоханнес Фойгтманн и Дэниэл Хэкетт, мастер игры в защите капитан Никита Курбанов — по именам состав «армейцев» даже без Джеймса выглядит солидно.



Однако в задней линии наблюдаются проблемы. Команде очень нужен сильный скорер и плеймейкер. Джеймс чрезвычайно хорош в первом аспекте и вполне неплох во втором, когда не заигрывается на паркете. Кроме того, Майк — тот самый «тащер» с менталитетом убийцы, который ведёт команду за собой в трудный момент. Сложно сказать, как ЦСКА будет играть без него. Без Джеймса «армейцы» не без проблем добывали победы в играх с соперниками из нижней части турнирной таблицы «Басконией» (89:86) и «Альбой» (71:68) в последнем туре Евролиги. Конечно, Итудис может переформатировать игру ЦСКА после ухода Майка, но, опять же, факт остаётся фактом — американец является одним из лучших баскетболистов Евролиги. Уход исполнителя такого класса однозначно сказывается на потенциале команды.



Получается патовая ситуация. Сохранения Джеймса — риск возникновения новых проблем в раздевалке. Расставание с американцем — потеря баскетболиста топ-уровня, необходимость полностью менять систему игры команды. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА объявят в ближайшие дни. «Армейцев» очень ждёт непростая концовка сезона, чем бы ни закончилась вся эта ситуация с характерным американцем.