«Химки» потеряли 5 ведущих игроков ротации. И всё равно справились с «Пармой»

«Химки» отправились на выездной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» далеко не в оптимальном составе. На площадку из-за проблем со здоровьем не смогли выйти ведущие исполнители Алексей Швед (спина), Стефан Йович (болезнь), Сергей Карасёва (спина), Яннис Тимма (колено) и Девин Букер (плечо).
«Большой» Джордан Микки, который недавно стал отцом, вернулся в расположение клуба и поехал в Пермь. Ротацию дополнили Эррик Макколлум, Дайрис Бертанс, Сергей Моня, Евгений Валиев, Егор Вяльцев, Вячеслав Зайцев, Евгений Воронов. Также в заявку попали молодые Максим Барашков, Владислав Шарапов, Даниил Касаткин и Сергей Клюев. В составе хватало классных исполнителей, чтобы претендовать на победу.
У «Химок» получается сложный сезон не только в Евролиге (2-21), но и во внутреннем первенстве. Подмосковный клуб (5-6) и «Парма» (5-7) соседствовали в турнирной таблице на 8-9 местах в турнирной таблице. С точки зрения гонки за место в плей-офф противостояние важнейшее.
В плане функционально состояния соперники находились в равных условиях. «Химки» на двойной неделе Евролиги встречались с «Баварией» (93:95) и «Фенербахче» (76:107). Подопечные Андрея Мальцева навязали борьбу немцам, которые три дня спустя сломили в Москве ЦСКА (69:66). А вот с турками игра совсем не заладилась. Обретение постоянства — то, к чему сейчас сильно стремятся «Химки».
«Парма» тоже участвовала в еврокубковом турнире. В Кубке Европы ФИБА, четвёртом по рангу соревновании Старого Света, команда Казиса Максвитиса обыграла нидерландские клубы «Гронинген» и «Ден Босх», выйдя в плей-офф с первого места в группе. Отличный результат, но всё-таки пермякам ещё не хватает опыта совмещения еврокубковых матчей с играми чемпионата Единой лиги. Насыщенный график – нечто новое для «Пармы».
Дорога «Пармы» из «пузыря» в Нидерландах была долгой, команда накопила усталость. Однако все лидеры хозяев Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис, Борис Савович и Максим Григовьев вышли на паркет, причём получили приличное игровое время. Кроме того, у хозяев дебютировал недавно перешедший из «Зелена Гуры» польский защитник Марцель Понитка, младший брат капитана «Зенита» Матеуша Понитки.
Большую часть матча «Химки» уверенно контролировали ситуацию на паркете. Первая половина была выиграна 41:32. Разрыв 9 очков сохранился и по итогам третьей четверти (62:53). Гости ни разу не уступали в счёте, но всё-таки без нервной концовки не обошлось. Защитник «Пармы» Максим Григорьев трёхочковым попаданием сделал счёт 69:70 за 53 секунды до сирены. В решающий момент шансы на спасение «Парме» давал защитник «Химок» ЭррикМакколлум, который в течение последних 20 секунд смазал две попытки из четырех за пару подходов к линии штрафных. Однако пермяки результативную атаку провести не сумели. Юшкявичюс сразу совершил потерю, а в последнем владении он же смазал из-за дуги, как и забравший подбор Борис Савович.
Итоговый счет — 72:69 в пользу «Химик». Первая победа Андрея Мальцева на посту исполняющего обязанности главного тренера. Причём справиться с «Пармой» удалось без 5 ведущих игроков ротации в защитном стиле. В плане оборонительных действий действительно заметен прогресс «Химок». Дальше у подмосковного клуба по календарю должен был состояться выездной матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» 4 февраля, однако его отложили из-за жёстких коронавирусных мер в Израиле. 8 февраля команда Мальцева сыграет с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге. «Парма» пока возьмёт передышку от еврокубковых баталий — следующий матч команда Максвитиса сыграет 9 февраля дома с «Калевом» в Единой лиге ВТБ.
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