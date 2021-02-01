«Химки» потеряли 5 ведущих игроков ротации. И всё равно справились с «Пармой»

«Химки» отправились на выездной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» далеко не в оптимальном составе. На площадку из-за проблем со здоровьем не смогли выйти ведущие исполнители Алексей Швед (спина), Стефан Йович (болезнь), Сергей Карасёва (спина), Яннис Тимма (колено) и Девин Букер (плечо).

«Большой» Джордан Микки, который недавно стал отцом, вернулся в расположение клуба и поехал в Пермь. Ротацию дополнили Эррик Макколлум, Дайрис Бертанс, Сергей Моня, Евгений Валиев, Егор Вяльцев, Вячеслав Зайцев, Евгений Воронов. Также в заявку попали молодые Максим Барашков, Владислав Шарапов, Даниил Касаткин и Сергей Клюев. В составе хватало классных исполнителей, чтобы претендовать на победу.

У «Химок» получается сложный сезон не только в Евролиге (2-21), но и во внутреннем первенстве. Подмосковный клуб (5-6) и «Парма» (5-7) соседствовали в турнирной таблице на 8-9 местах в турнирной таблице. С точки зрения гонки за место в плей-офф противостояние важнейшее.



В плане функционально состояния соперники находились в равных условиях. «Химки» на двойной неделе Евролиги встречались с «Баварией» (93:95) и «Фенербахче» (76:107). Подопечные Андрея Мальцева навязали борьбу немцам, которые три дня спустя сломили в Москве ЦСКА (69:66). А вот с турками игра совсем не заладилась. Обретение постоянства — то, к чему сейчас сильно стремятся «Химки».



«Парма» тоже участвовала в еврокубковом турнире. В Кубке Европы ФИБА, четвёртом по рангу соревновании Старого Света, команда Казиса Максвитиса обыграла нидерландские клубы «Гронинген» и «Ден Босх», выйдя в плей-офф с первого места в группе. Отличный результат, но всё-таки пермякам ещё не хватает опыта совмещения еврокубковых матчей с играми чемпионата Единой лиги. Насыщенный график – нечто новое для «Пармы».



Дорога «Пармы» из «пузыря» в Нидерландах была долгой, команда накопила усталость. Однако все лидеры хозяев Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис, Борис Савович и Максим Григовьев вышли на паркет, причём получили приличное игровое время. Кроме того, у хозяев дебютировал недавно перешедший из «Зелена Гуры» польский защитник Марцель Понитка, младший брат капитана «Зенита» Матеуша Понитки.

ЦСКА разбазарил 22 очка преимущества. Это случайность или у Итудиса проблемы? «Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».

Большую часть матча «Химки» уверенно контролировали ситуацию на паркете. Первая половина была выиграна 41:32. Разрыв 9 очков сохранился и по итогам третьей четверти (62:53). Гости ни разу не уступали в счёте, но всё-таки без нервной концовки не обошлось. Защитник «Пармы» Максим Григорьев трёхочковым попаданием сделал счёт 69:70 за 53 секунды до сирены. В решающий момент шансы на спасение «Парме» давал защитник «Химок» ЭррикМакколлум, который в течение последних 20 секунд смазал две попытки из четырех за пару подходов к линии штрафных. Однако пермяки результативную атаку провести не сумели. Юшкявичюс сразу совершил потерю, а в последнем владении он же смазал из-за дуги, как и забравший подбор Борис Савович.

Итоговый счет — 72:69 в пользу «Химик». Первая победа Андрея Мальцева на посту исполняющего обязанности главного тренера. Причём справиться с «Пармой» удалось без 5 ведущих игроков ротации в защитном стиле. В плане оборонительных действий действительно заметен прогресс «Химок». Дальше у подмосковного клуба по календарю должен был состояться выездной матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» 4 февраля, однако его отложили из-за жёстких коронавирусных мер в Израиле. 8 февраля команда Мальцева сыграет с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге. «Парма» пока возьмёт передышку от еврокубковых баталий — следующий матч команда Максвитиса сыграет 9 февраля дома с «Калевом» в Единой лиге ВТБ.