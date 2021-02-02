Член династии «Голден Стэйт» и чемпион мира из сборной США. Кем ЦСКА заменить Милутинова

Казалось бы, вроде бы совсем недавно ЦСКА показывал игру по-настоящему чемпионского уровня, штампуя победу за победой. Длительная беспроигрышная серия вывела «армейцев» в единоличные лидеры Евролиги, а их организация игры казалась безупречной. Соперники раз за разом пытались взломать систему Димитриса Итудиса, но регулярно грек находил правильное решение.
Но сказка всё-таки закончилась. Всё началось со второго в сезоне конфликта лидера красно-синих Майка Джеймса и Димитриса Итудиса. Баскетболиста отстранили от игр и тренировок, а без него атака команды просто рассыпалась. Антирекордные в сезоне 6 очков за четверть в заключительной четверти домашнего матча против «Баварии» (66:69) стали тому подтверждением.
«Армейцы», судя по всему, рассматривали варианты расторжения контракта с Джеймсом и изучали рынок на предмет подходящей замены. Но после игры с «Баварией» пришлось начать искать игрока на другую позицию. Травма плеча центрового Николы Милутинова, полученная в столкновении с бигменом мюнхенцев Джаленом Рейнольдсом, оказалась серьёзной. Сербу необходима операция и дебютный сезон в ЦСКА после летнего перехода из «Олимпиакоса» для него, судя по всему, завершился досрочно.
В ЦСКА начали «тушить пожар» постепенно. Сначала уладили (надолго ли?) конфликт с Майком. Вспыльчивый защитник публично принёс извинения и был прощён. Таким образом, все варианты с его потенциальными заменами были отложены и взгляды устремились на центровых. Одну из самых дефицитных позиций.
Заменить Милутинова равноценно будет очень сложно. Практически невозможно. Собственно, он переходил в ЦСКА в статусе одного из лучших (если не лучших) игроков на своей позиции. В Москве Никола этот статус только подтвердил, став одним из основных механизмов в системе. На момент травмы серб лидировал в Евролиге по подборам (8,6 в среднем за матч) и по подборам в нападении (4,4). В декабре Милутинов также установил рекорд в истории Евролиги по количеству собранных подборов на чужом щите — 16.
ЦСКА будет действовать здесь и сейчас. Внутренними резервами не обойтись. Это уже показал матч против скромной «Зелёна-Гуры» (90:93) в Единой лиге ВТБ, который «армейцы» проиграли на последних секундах. К слову, это первое поражение ЦСКА в играх с поляками. Вдобавок ко всему травму получил ещё один «большой» Джоэл Боломбой. Так кто же может помочь действующему чемпиону Евролиги?
Возраст: 33 года
Страна: Нигерия
Рост: 208 см
Последний клуб: «Бейцзин Дакс»
Нигериец очень хорошо зарекомендовал себя в Европе, проведя пару классных сезонов за «Фенербахче». С турецкой командой он стал победителем Евролиги, получив приз самому ценному игроку «Финала четырёх». В Европу Юдо приезжал, не оправдав надежд в НБА будучи выбранным под высоким 6 номером драфта 2010. У него приличный опыт (пусть и не самый удачный) выступления за океаном. После победы в сильнейшем турнире Старого Света баскетболист снова отправился в США. Правда, закрепиться в составе «Юты Джаз» не вышло, но на то были свои веские причины. Одна из них — Руди Гобер. Французский центровой являлся одним из лучших на своей позиции в лиге.
В мае Юдо исполнится 34 года. Вопросов по его умениям быть не может. Это элитный «большой» игрок, которого в мае прошлого года уже сватали в ЦСКА. Защитник «Юты» Джо Инглс написал в «Твиттере», что его бывший партнёр по команде перейдёт в московский клуб. По всей видимости, переговоры имели место быть. Красно-синие активно искали замену ушедшему в «Милан» Кайлу Хайнсу. Тогда не сложилось. Возможно, получится сейчас. Защита под кольцом у Юдо должна остаться на элитном уровне, несмотря на вероятный регресс по сравнению с периодом в «Фенербахче».
Фото: РИА Новости
Возраст: 25 лет
Страна: Латвия
Рост: 216 см
Последний клуб: «Вашингтон Уизардс»
Анджейс Пасечникс с ранних лет привлекал внимание скаутов. В составе юниорской сборной Латвии он попадал в символическую пятёрку чемпионата Европы, получил взрослый контракт в ВЭФе и даже успел поиграть в чемпионате Испании и Евролиге за «Гран Канарию».
В 2017 году латышского центрового в первом раунде под 25-м номером выбрал «Орландо Мэджик». Но его история с НБА так и не сложилась. Бигмена меняли, подписывали контракты и через несколько дней разрывали. Если в прошлом сезоне он появлялся на паркете в составе «Уизардс», получая по 16 минут в среднем за матч, то в кампании-2020/2021 провёл всего одну игру.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Главная проблема центрового — физическая сила. При таком росте он весит всего 105 кг. Именно поэтому известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский сомневается в нём, как в потенциальном новичке ЦСКА.
«Пасечникс явно слаб физически даже для борьбы с лучшими центровыми Евролиги», — написал Гомельский на своём сайте.
Пасечникс вряд ли способен показать продуктивность уровня Милутинова в Евролиге. Однако в сложившихся обстоятельствах вариант как минимум достоин упоминания.
Возраст: 31 год
Страна: США
Рост: 203 см
Последний клуб: «Чжэцзян»
Когда-то Кеннет Фарид был вполне близок к статусу полноценной звезды НБА. Он стал чемпионом мира 2014 года в составе сборной США. Да, Фарид действительно заслужил право играть в «дрим тим» со Стефеном Карри, Кайр Ирвингом, Клэем Томпсоном, Дерриком Роузом и другими звёздами, включая «больших» Энтони Дэвиса и Демаркуса Казинса. После успехов в «Денвер Наггетс», который выбрал его в первом раунде драфта 2011 года, Фарид попробовал себя в разных клубах лиги и даже успел съездить в Китай, где ему не очень понравилось. Последний профессиональный контракт тяжёлого форварда датируется 2019 годом. Он подписал его с китайским клубом «Чжэцзян», с которым тренировался, но так и не играл за команду.
Фарид провёл в НБА 8 сезонов, набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Кстати, Фарид смотрел вживую тот самый знаменитый финальный матч 2016 года, когда ЦСКА выиграл у «Фенербахче» в овертайме. Основная причина невостребованности Фарида в НБА – потеря актуальности в классических «больших» без «растягивающих» навыков. По этой же причине Милутинов не поехал в лигу, где права на него принадлежат «Сан-Антонио Спёрс». Однако для Евролиги навыки Кеннета ещё более чем пригодны.
Возраст: 26 лет
Страна: США
Рост: 206 см
Последний клуб: «Вашингтон Уизардс»
Очень молодой и очень талантливый игрок, который находится без контракта прямо сейчас. В «Вашингтоне» он находился на 10-дневном соглашении и провёл всего три матча. Это показатель того, что карьера парня переживает крутое пике. 10-дневный контракт – последний шанс зацепиться в лиге, услуги Белла оказались не нужны «Уизардс».
В ноябре Белл был отчислен из «Лейкерс», где он оказался в результате обмена Джавейла Макги в «Кливленд». До этого форвард провел в лиге 154 матча за «Голден Стэйт», «Миннесоту» и «Мемфис». В составе первых игрок стал чемпионом НБА в 2018 году. Белл – представитель династии «Голден Стэйт Уорриорз». Главный тренер Стив Керр и звёздный тяжёлый форвард Дрэймонд Грин часто хвалили Джордана за жёсткость на паркете.
Белл – исполнитель, который не перетягивает одеяло на себя. Выкладывается в защите и обладает менталитетом победителя, который начал проявляться ещё во время выступления за Орегон в NCAA. Опять же, навыки Белла не ценятся в НБА. Но это не делает его плохим игроком. Евролига – вариант, который Джордан должен рассматривать на данном этапе карьеры. Уезжать в Китай ещё слишком рано.
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