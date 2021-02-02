Член династии «Голден Стэйт» и чемпион мира из сборной США. Кем ЦСКА заменить Милутинова

Казалось бы, вроде бы совсем недавно ЦСКА показывал игру по-настоящему чемпионского уровня, штампуя победу за победой. Длительная беспроигрышная серия вывела «армейцев» в единоличные лидеры Евролиги, а их организация игры казалась безупречной. Соперники раз за разом пытались взломать систему Димитриса Итудиса, но регулярно грек находил правильное решение.

Но сказка всё-таки закончилась. Всё началось со второго в сезоне конфликта лидера красно-синих Майка Джеймса и Димитриса Итудиса. Баскетболиста отстранили от игр и тренировок, а без него атака команды просто рассыпалась. Антирекордные в сезоне 6 очков за четверть в заключительной четверти домашнего матча против «Баварии» (66:69) стали тому подтверждением.

«Армейцы», судя по всему, рассматривали варианты расторжения контракта с Джеймсом и изучали рынок на предмет подходящей замены. Но после игры с «Баварией» пришлось начать искать игрока на другую позицию. Травма плеча центрового Николы Милутинова, полученная в столкновении с бигменом мюнхенцев Джаленом Рейнольдсом, оказалась серьёзной. Сербу необходима операция и дебютный сезон в ЦСКА после летнего перехода из «Олимпиакоса» для него, судя по всему, завершился досрочно.

В ЦСКА начали «тушить пожар» постепенно. Сначала уладили (надолго ли?) конфликт с Майком. Вспыльчивый защитник публично принёс извинения и был прощён. Таким образом, все варианты с его потенциальными заменами были отложены и взгляды устремились на центровых. Одну из самых дефицитных позиций.

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

Заменить Милутинова равноценно будет очень сложно. Практически невозможно. Собственно, он переходил в ЦСКА в статусе одного из лучших (если не лучших) игроков на своей позиции. В Москве Никола этот статус только подтвердил, став одним из основных механизмов в системе. На момент травмы серб лидировал в Евролиге по подборам (8,6 в среднем за матч) и по подборам в нападении (4,4). В декабре Милутинов также установил рекорд в истории Евролиги по количеству собранных подборов на чужом щите — 16.

ЦСКА будет действовать здесь и сейчас. Внутренними резервами не обойтись. Это уже показал матч против скромной «Зелёна-Гуры» (90:93) в Единой лиге ВТБ, который «армейцы» проиграли на последних секундах. К слову, это первое поражение ЦСКА в играх с поляками. Вдобавок ко всему травму получил ещё один «большой» Джоэл Боломбой. Так кто же может помочь действующему чемпиону Евролиги?

В ЦСКА перешёл самый эффективный центровой Европы. Трансфер Милутинова — лишь начало «Армейцы» расстаются с малоценными игроками и подписывают топов. Что дальше?

Экпе Юдо

Возраст: 33 года

Страна: Нигерия

Рост: 208 см

Последний клуб: «Бейцзин Дакс» Возраст: 33 годаСтрана: НигерияРост: 208 смПоследний клуб: «Бейцзин Дакс»

Нигериец очень хорошо зарекомендовал себя в Европе, проведя пару классных сезонов за «Фенербахче». С турецкой командой он стал победителем Евролиги, получив приз самому ценному игроку «Финала четырёх». В Европу Юдо приезжал, не оправдав надежд в НБА будучи выбранным под высоким 6 номером драфта 2010. У него приличный опыт (пусть и не самый удачный) выступления за океаном. После победы в сильнейшем турнире Старого Света баскетболист снова отправился в США. Правда, закрепиться в составе «Юты Джаз» не вышло, но на то были свои веские причины. Одна из них — Руди Гобер. Французский центровой являлся одним из лучших на своей позиции в лиге.

В мае Юдо исполнится 34 года. Вопросов по его умениям быть не может. Это элитный «большой» игрок, которого в мае прошлого года уже сватали в ЦСКА. Защитник «Юты» Джо Инглс написал в «Твиттере», что его бывший партнёр по команде перейдёт в московский клуб. По всей видимости, переговоры имели место быть. Красно-синие активно искали замену ушедшему в «Милан» Кайлу Хайнсу. Тогда не сложилось. Возможно, получится сейчас. Защита под кольцом у Юдо должна остаться на элитном уровне, несмотря на вероятный регресс по сравнению с периодом в «Фенербахче».

Фото: РИА Новости

Анджейс Пасечникс

Возраст: 25 лет

Страна: Латвия

Рост: 216 см

Последний клуб: «Вашингтон Уизардс»

Анджейс Пасечникс с ранних лет привлекал внимание скаутов. В составе юниорской сборной Латвии он попадал в символическую пятёрку чемпионата Европы, получил взрослый контракт в ВЭФе и даже успел поиграть в чемпионате Испании и Евролиге за «Гран Канарию».

В 2017 году латышского центрового в первом раунде под 25-м номером выбрал «Орландо Мэджик». Но его история с НБА так и не сложилась. Бигмена меняли, подписывали контракты и через несколько дней разрывали. Если в прошлом сезоне он появлялся на паркете в составе «Уизардс», получая по 16 минут в среднем за матч, то в кампании-2020/2021 провёл всего одну игру.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главная проблема центрового — физическая сила. При таком росте он весит всего 105 кг. Именно поэтому известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский сомневается в нём, как в потенциальном новичке ЦСКА.

«Пасечникс явно слаб физически даже для борьбы с лучшими центровыми Евролиги», — написал Гомельский на своём сайте.

Пасечникс вряд ли способен показать продуктивность уровня Милутинова в Евролиге. Однако в сложившихся обстоятельствах вариант как минимум достоин упоминания.

Лучший игрок на грани отчисления. ЦСКА в патовой ситуации из-за скандала с Майком Джеймсом Сохранение американца – риск новых инцидентов, отчисление – потеря суперзвезды без возможности равноценной замены. Оба варианта неудачные.

Кеннет Фарид

Возраст: 31 год

Страна: США

Рост: 203 см

Последний клуб: «Чжэцзян» Возраст: 31 годСтрана: СШАРост: 203 смПоследний клуб: «Чжэцзян»

Когда-то Кеннет Фарид был вполне близок к статусу полноценной звезды НБА. Он стал чемпионом мира 2014 года в составе сборной США. Да, Фарид действительно заслужил право играть в «дрим тим» со Стефеном Карри, Кайр Ирвингом, Клэем Томпсоном, Дерриком Роузом и другими звёздами, включая «больших» Энтони Дэвиса и Демаркуса Казинса. После успехов в «Денвер Наггетс», который выбрал его в первом раунде драфта 2011 года, Фарид попробовал себя в разных клубах лиги и даже успел съездить в Китай, где ему не очень понравилось. Последний профессиональный контракт тяжёлого форварда датируется 2019 годом. Он подписал его с китайским клубом «Чжэцзян», с которым тренировался, но так и не играл за команду.

Фарид провёл в НБА 8 сезонов, набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Кстати, Фарид смотрел вживую тот самый знаменитый финальный матч 2016 года, когда ЦСКА выиграл у «Фенербахче» в овертайме. Основная причина невостребованности Фарида в НБА – потеря актуальности в классических «больших» без «растягивающих» навыков. По этой же причине Милутинов не поехал в лигу, где права на него принадлежат «Сан-Антонио Спёрс». Однако для Евролиги навыки Кеннета ещё более чем пригодны.

ЦСКА отдал лидерство, «Зенит» рискует выпасть из топ-8. Насыщенная неделя в Евролиге Месяц назад «армейцы» с отрывом шли первыми, а теперь хотя бы в четвёрке остаться. «Милан» готов их сместить, да и «Фенербахче» разошёлся.

Джордан Белл

Возраст: 26 лет

Страна: США

Рост: 206 см

Последний клуб: «Вашингтон Уизардс»

Очень молодой и очень талантливый игрок, который находится без контракта прямо сейчас. В «Вашингтоне» он находился на 10-дневном соглашении и провёл всего три матча. Это показатель того, что карьера парня переживает крутое пике. 10-дневный контракт – последний шанс зацепиться в лиге, услуги Белла оказались не нужны «Уизардс».

В ноябре Белл был отчислен из «Лейкерс», где он оказался в результате обмена Джавейла Макги в «Кливленд». До этого форвард провел в лиге 154 матча за «Голден Стэйт», «Миннесоту» и «Мемфис». В составе первых игрок стал чемпионом НБА в 2018 году. Белл – представитель династии «Голден Стэйт Уорриорз». Главный тренер Стив Керр и звёздный тяжёлый форвард Дрэймонд Грин часто хвалили Джордана за жёсткость на паркете.

Белл – исполнитель, который не перетягивает одеяло на себя. Выкладывается в защите и обладает менталитетом победителя, который начал проявляться ещё во время выступления за Орегон в NCAA. Опять же, навыки Белла не ценятся в НБА. Но это не делает его плохим игроком. Евролига – вариант, который Джордан должен рассматривать на данном этапе карьеры. Уезжать в Китай ещё слишком рано.