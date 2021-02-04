Чемпион Европы и призёр Олимпиады перезапускает карьеру. Антон Понкрашов поможет «Химкам»

Прошлый баскетбольный сезон, завершившийся внезапно из-за пандемии коронавируса, определил тенденцию межсезонья. Клубы Единой лиги ВТБ по-прежнему хотели усиливаться, но старались сэкономить на ветеранах. Некоторые из них вообще остались без работы. Виталий Фридзон подсуетился и успел запрыгнуть в вагон «Зенита» прямо перед сезоном. Андрей Воронцевич после многих лет в ЦСКА до сих пор остаётся без контракта. Антон Понкрашов в предновогоднем онлайне «Чемпионата» рассказывал, как скучает по баскетболу и чувствует себя не в своей тарелке.

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И вот Понкрашов полноценно возвращается в большую игру. «Химки» официально подтвердили подписание контракта с разыгрывающим. В подмосковном клубе Антон уже был и провёл 101 матч с 2007 по 2009 год. Но сейчас ситуация и его статус совсем другие.



Понкрашов перезапускает карьеру. Хочет доказать, что он ещё не сказал своего последнего слова в профессиональном баскетболе. После окончания контракта с «Зенитом» в межсезонье-2020 баскетболист искал место, где бы его способности оценили по заслугам. В том самом предновогоднем интервью чемпион Европы 2007 года сетовал на то, что из-за коронавируса и закрытых границ ему сложно было рассматривать варианты с заграничными клубами. Пауза без профессионального контракта составила более полугода, что очень долго для любого игрока в командном виде спорта.

Антон Понкрашов в составе «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Кажется, Понкрашов скучал и по вниманию. Или оно по нему? Дошло даже до того, что каким-то образом любительская лига Санкт-Петербурга дисквалифицировала команду Антона и его самого на пять лет. Поднялась шумиха и оказалось, что бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне и чемпион Европы 2007 просто поддерживал форму, а вокруг команды возникло недоразумение. Дисквалификацию сняли, а Понкрашов уже готовился удивить общественность заявлениями о том, что хочет попробовать свои силы в сборной 3х3, которая готовится к Олимпиаде в Токио.



В сборную 3х3 в итоге защитник действительно приехал и даже отправился с ней на тренировочный сбор, где был полноценной частью команды. Именно в это время очень активно ходили слухи о том, что его следующим клубом будет «Самара», выступающая во втором по силе чемпионате после Единой лиги ВТБ.



Но от предложения «Химок» Понкрашов не мог отказаться. Это тот самый случай, когда соглашение по-настоящему взаимовыгодное. Жёлто-синие в лице ветерана получают проверенного игрока, у которого точно не будет проблем с мотивацией. Он хорошо знаком с Андреем Мальцевым, который руководит командой после ухода Римаса Куртинайтиса. Помимо знакомства с тренером и его философией, Понкрашов давно дружит с другими ветеранами — Егором Вяльцевым, Сергеем Моней и Евгением Вороновым.



«Для меня «Химки» — один из моих родных клубов. Здесь я провёл два прекрасных сезона, которые повлияли на моё становление как игрока. Когда поступило предложение, согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде. Я давно знаю Андрея Мальцева, с которым мы работали в «Спартаке». Думаю, мы быстро найдём общий язык. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, так как только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать. Главное — полная самоотдача», — сказал игрок сразу после подписания контракта.

Ставка на отечественную тренерскую школу. Андрей Мальцев возглавил «Химки» Воспитанник легендарного Владимира Кондрашина попытается исправить ситуацию в подмосковном клубе. Отличный шанс для российского специалиста.

Собственно, тренер Мальцев и не скрывает, что новичок нужен ему в раздевалке, где в нынешних условиях много молодых игроков, которым необходимы не только комбинации тренера, но и плечо опытного партнёра рядом.



«Учитывая все наши проблемы с травмами, мы решили подписать Антона Понкрашова, который однозначно усилит нашу команду. Это взрослый опытный игрок, который знает, зачем пришел в «Химки». Он знает стиль нашей игры и стиль работы. Антон — большой профессионал, он добавит нам агрессии на площадке, а также послужит наставником для молодых ребят, которых мы постоянно подключаем к основной команде», — говорил Мальцев.



Сезон в Евролиге для «Химок» уже потерян. Однако в Единой лиге ВТБ ещё есть шансы подняться выше восьмого места, на котором сейчас находится команда. В этом свете очень важной станет домашняя игра против «Локомотива-Кубань» 8 февраля, в которой, с большой долей вероятности, Понкрашов примет участие. Пока сложно понять в каких кондициях находится баскетболист, но с чем никогда у него не было проблем — это с желанием отдаваться любимому делу. Хочется верить, что «Химки» сделали правильный ход, дав шанс ветерану.