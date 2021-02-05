Выдали слишком много авансов. Лука Дончич даже близко не тянет на MVP НБА

«Даллас Маверикс» крупно проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:147 (34:36, 42:38, 20:36, 20:37).

У победителей Келли Убре набрал 40 очков. Стефен Карри записал себе в актив 28 баллов. В составе «Маверикс» Лука Дончич набрал 27 очков. Неожиданно яркое выступление Убре, бесспорно, стало Х-фактором встречи. Зачастую проваливающийся форвард «Голден Стэйт» показал рекордную результативность в карьере. Келли — третий игрок франшизы «Уорриорз» после Стефена Карри и Клэя Томпсона, кто в одном матче набрал 40+ очков, при 7+ попаданиях из-за дуги. В эпоху главного тренера Стива Керра за «Голден Стэйт» 40+ очков также набирали Карри, Томпсон, Кевин Дюрант, Д’Анджело Расселл. Солидная компания для Келли.



Как бы хорош ни был Убре в этой игре, к «Маверикс» есть много вопросов в целом. «Даллас» проиграл в седьмой раз за последние восемь матчей. Техасский клуб вместо зоны плей-офф находится на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Хуже только «Миннесота», которая, вроде как, уже давно смирилась со «сливом» очередного сезона.

Лука Дончич — исполнитель, на котором строится вся игра «Далласа». И стоит признать, что Лука не лучшим образом справляется с ролью лидера. Словенец набирает в среднем 27,2 очка, 8,8 передачи и 9,4 подбора в этом регулярном чемпионате. Красивые цифры на бумаге, но они не являются каким-то солидным достижением для современной НБА с учётом огромного коэффициента использования словенца в команде. И не отражают реальную проблему 21-летнего защитника — неэффективность и неудачное принятие решений.



Дончич реализует всего 29,6% трёхочковых бросков. Это второй худший результат в НБА для игроков, исполнивших минимум 100 попыток. Хуже только Келли Убре (27,2%), который в матче с «Далласом» сумел немного подправить статистику. Даже традиционно слабый на периметре разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук в этом чемпионате забивает 36,4% трёхочковых. Показатель Дончича ужасен как для представителя задней линии.

Лука бьёт достижение Джордана, команда проигрывает. Что не так с молодой звездой НБА? Дончичу хватило смелости признать, что проблема в нём самом. Это уже первый шаг к выходу из кризиса.

Дончич входит в группу лидеров НБА по потерям. В этом аспекте Уэстбрук (4,8) на бесспорном первом месте. Далее следуют Джеймс Харден, Трэй Янг (по 4.2 потери), Зак Лавин (4,1), Никола Йокич (4,0). Дончич делит 6-7-е место с защитником «Финикс Санз» Девином Букером — по 3,9 потери у каждого. В начисто проваленном матче с «Голден Стэйт» Дончич совершил 5 потерь — столько же, сколько у всех остальных игроков «Маверикс» вместе взятых.



Конечно, количество потерь отчасти объясняется огромной нагрузкой Луки в атаке, однако факт небрежности словенца при обращении с мячом тоже нельзя не отметить. Дончич как лидер несёт главную ответственность за результат, которого пока нет. Да, нельзя вешать всех собак на Луку, но это не повод совсем его не критиковать и оправдывать вопиющие неудачи.



Кристапс Порзингис сдал после травмы мениска. В январе из-за протоколов по коронавирусу на несколько недель выбывали ведущие игроки ротации Макси Клебер, Дориан Финни-Смит, Джален Брансон, Джош Ричардсон. Тим Хардуэй — младший не выступает как игрок, заслуживающий зарплату $ 19 млн. Возможно, кризис идей возник у главного тренера Рика Карлайла.

Однако предпоследнее место в турнирной таблице совсем не то, что должна показывать команда во главе с главным претендентом на MVP. Именно такой статус носил Лука перед стартом сезона. Сейчас же стало совершенно очевидным, что Дончич даже близко не тянет на получение престижнейшей индивидуальной награды.



Клуб из Техаса стал аутсайдером и рискует пролететь мимо плей-офф, если кардинально не преобразится в ближайшее время. Конкурентоспособность в Западной конференции запредельная, откровенно «сливают» только «Миннесота» и «Оклахома-Сити». Все остальные хотят попасть в топ-8, и позиции у них покруче «Далласа».

НБА обретает европейское лицо. Дончич и Йокич мощно выясняли отношения Лука и Никола не устают доминировать в лиге. Болезненный удар по самооценке американцев.

Команда обладателя награды MVP должна занимать лидирующие позиции или как минимум входить в топ-8 при условии демонстрации чего-то фантастического лидером. Например, Расселл Уэстбрук в 2017 году сумел стать MVP при 6-м месте «Тандер», покорив «вечный» рекорд Оскара Робертсона со средним трипл-даблом за сезон. Команде Луки до 6-го места в таблице очень далеко, да и статистика словенца не уникальна. Частыми трипл-даблами сейчас никого не удивишь.



Основными претендентами на MVP являются Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») и Кавай Леонард («Клипперс»). Дончич не входит даже в десятку ведущих претендентов. Акции Луки похуже даже таких несуперзвёздных исполнителей, как Донован Митчелл и Руди Гобер («Юта Джаз»), Джейсон Тейтум и Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Девин Букер («Финикс Санз») и многих других. Скорее третий раз подряд статуэтка достанется Яннису Адетокунбо («Милуоки Бакс»), чем Дончичу. Есть усталость от побед Янниса, но Лука вообще не соответствует ни одному критерию для обладателя награды.



Легенда НБА Шакил О’Нил перед матчем «Даллас» – «Голден Стэйт» позволил себе откровенную насмешку над Дончичем, поставив его ниже звёзд «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била и Расселла Уэстбрука, которые ведут свою команду на 14-м месте в Восточной конференции.



«Далласу» нужен парень, который был бы так же хорош, как Лука, но чуть лучше. Вроде Брэдли Била или Расселла Уэстбрука», – заявил О’Нил.

Лука превосходит темп легенд НБА. Даже Леброн пал перед его свершениями Соперникам стоит учесть, что Дончич может намного больше. Пока он лишь разогревается.

Шак оказался не так уж далёк от истины, несмотря на жёсткость высказывания. «Даллас» словно зеркальное отражение «Вашингтона» на Западе. «Маверикс» — крупнейшее разочарование своей конференции. Дончичу выдали слишком много авансов, которые он не оправдывает. Ситуацию ещё можно исправить, однако «Маверикс» выглядят командой с глубоким системным кризисом, который в один момент вряд ли решится. Это не приговор перспективам Дончича стать лицом НБА после Леброна Джеймса (да, Луке выдали и такой аванс). Однако вполне возможно, словенец исчерпал себя, достиг потолка и выше статуса статистического лидера посредственной команды НБА не поднимется. Прошло уже 30% сезона-2020/2021 – достаточно длинный отрезок, чтобы делать серьёзные выводы.