Бил радовался, что побил достижение Джордана. Через день он установил антирекорд века

«Вашингтон» летом обменял Джона Уолла на Рассела Уэстбрука и чуть ли не официально получил статус команды, в которой личная статистика гораздо важнее командной. Уэстбрук и Брэдли Бил порой показывают космические цифры, но это никак не влияет на шансы команды в борьбе за место в плей-офф.

«Майами Хит» — чуть ли не главное открытие прошлого сезона. Команда, на которую мало кто ставил выдала отличную концовку и дошла до финала, показав и доказав всем, что баскетбол это всё-таки командная работа. Понятно, что после от команды ждали минимум аналогичного выступления. Да и у неё всё для этого было: состав и тренерский штаб остались неизменными. Ходили слухи, что «Хит» вроде бы готовы сделать ставку на Джеймса Хардена, но этого не случилось.

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Не случилось и хорошего старта. Команда Эрика Споэльстры выиграла всего 7 из 21 матча и находится на дне турнирной таблицы. В Восточной конференции только «Детройт Пистонс» и «Вашингтон Уизардс» находятся ниже. Именно с «волшебниками» команде из Флориды нужно было выяснить отношения в личном споре. Причём дважды.

Первый матч остался за гостями из Вашингтона. Брэдли Бил разразился 32 очками и, даже несмотря на отсутствие Расселла Уэстбрука, гости вырвали победу 103:100. Бил выдал лучший результат по длине отрезка с результативностью 25+ очков за последние 50 лет, превзойдя достижение легендарного Майкла Джордана.

После игры Брэдли признался, что его порадовало такое свершение.

«Это круто! Отличное достижение. Не то чтобы я постоянно стремлюсь к этому, но потрясающе просто услышать о такой статистике. Всегда приятно, когда превосходишь Майкла Джордана. Радуешься за себя, когда такое происходит, хотя, приятнее всего было победить.», – заявил Бил.

Кто бы мог подумать, что через день всё изменится настолько круто, особенно с учётом возвращения Уэстбрука. И совсем не в лучшую сторону.

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Первые минуты прошли в равной борьбе, но бросалось в глаза отличное движение мяча в исполнении игроков «Хит». Звёздная пара защитников «Вашингтона» многое старалась решить самостоятельно, но защита финалиста НБА в этот вечер была на по-настоящему высоком уровне.

Хозяева быстро смогли оторваться в счёте, пока лучший снайпер сезона Брэдли Бил, забивающий 34,8 очка в среднем за игру, пытался найти свой бросок. Гости в какой-то момент вообще держались за счёт активности латыша Дависа Бёртанса. Форвард забил два трёхочковых, а после заставил сфолить на себе при броске издали. Но его 9 очков за первую четверть меркли на фоне доминирующего выступления Бэма Адебайо.

Центровой хозяев задавил соперников своей активностью, которым ничего не оставалось кроме как нарушать на нём правила. В результате бигмен набрал 15 очков за стартовую четверть, 11 из которых он забил с линии штрафного броска — это рекорд для «Майами». Прежнее достижение принадлежало легендарному Дуэйну Уэйду и держалось с с января 2007 года.

Каждый из игроков «Майами» давал команде энергию. Помимо активности Адебайо, отлично бросал издали Тайлер Хирроу. Снайпер ещё в первой четверти выдал подряд два трёхочковых, начав рывок 8:0 для своей команды. Разница в счёте быстро стала двузначной.

Во второй четверти «Хит» продолжил играть в свой предельно командный баскетбол. Сопротивляться организованной игре не стал Брэдли Бил. Защитник самоустранился из борьбы, напоминая о себе лишь после очередного промаха. В первой половине лучший снайпер сезона выбросил 12 бросков с игры и ни один из них не был точен. И в это самое время запасной разыгрывающий хозяев Кендрик Нанн выдал 15 очков за 13 минут, обеспечив «Майами» разницу в 20 очков.

И ведь хозяева не собирались расслабляться. Главный тренер «Уизардс» Скотт Брукс брал тайм-ауты, менял игроков, но ничего не работало. Уже к большому перерыву разница приблизилась к 30 и и никакого намёка на борьбу в исполнении его парней не было.

В третьей четверти ход игры не поменялся. Хозяева полностью контролировали ход матча. Келли Олиник разразился сразу несколькими «трёхами», показав за матч фантастические 5 из 7 из-за дуги. Падение «Вашингтона» продолжилось, а единственный положительный момент сам себе создал многострадальный Бил. Звездный баскетболист с зарплатой в $ 28 млн наконец-то забил с игры! Появившаяся улыбка на лице вряд ли развеселила болельщиков «волшебников». Это попадание Брэдли так и осталось единственным в матче при 14 попытках. Рука дрогнула настолько, что Бил перестал постоянно бросать после ужасной по историческим меркам первой половины.

Бил выдал точность 0/12 до перерыва. Это худший показатель по промахам за первую половину в НБА в XXI веке. Уэстбрук набрал 13 очков при 4/9 с игры. Удивительная пассивность Рассела в нападении. В конечном счете лучшим скорером «Уизардс» стал украинский центровой Алексей Лень 18 очков (7/12 с игры) и 5 блок-шотов. На положительный результат в таких обстоятельствах не стоило и рассчитывать.

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Запасные «Вашингтона» организовали рывок 16:3 за несколько минут в последней четверти, но это лишь незначительно улучшило разницу. «Майами» (8-14) спокойно довёл дело до победы 122:95, показав игру по-настоящему высокого уровня, с которой можно мечтать о плей-офф. Хотя впереди у команды Эрика Споэльстры еще много работы. «Вашингтон» (5-14) еще глубже окопался на дне. Полный провал для команды, в которой есть две звезды, к которым можно применить приставку «супер». Периодические статистические подвиги в целом являются пустыми. Дуэт уже показал свою недееспособность. Не исключено, что Брэдли наконец-то обменяют в другой клуб перед дедлайном.