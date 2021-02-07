Лучшая дуэль сезона? Дончич и Карри набрали 99 очков на двоих

По статистике к Луке и Стефену не придерёшься. Есть вопросы по поводу способности обеспечивать результат команды в целом.

«Даллас Маверикс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:132 (35:31, 37:33, 34:37, 28:31). Итоговая разница составила всего 2 очка, однако «Даллас» контролировал ситуацию на площадке и всегда лидировал, за исключением трёх случаев отставания «-1» в третьей четверти.

В составе «Уорриорз» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 57 очков. У «Далласа» дабл-даблы оформили Лука Дончич (42 очка и 11 передач) и Кристапс Порзингис (18 очков и 10 подборов). Пару дней назад «Голден Стэйт» в Далласе камня на камне не оставил от «Маверикс» (147:116), но теперь хозяева сумели взять реванш, несмотря на выдающуюся игру Карри.

Выдали слишком много авансов. Лука Дончич даже близко не тянет на MVP НБА Возможно, молодой талант достиг потолка и исчерпал себя. Вчистую проваленная игра с «Голден Стэйт» заставила об этом серьёзно задуматься.

В первую очередь стоит отметить дуэль Дончича и Карри, которая, возможно, является лучшей в сезоне. 99 очков на двоих у лидеров соперников — в НБА такое встретишь редко. В целом игровой день выдался богатым на результативные перфомансы. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал рекордные в карьере 50 очков в матче с «Сакраменто Кингз» (114:119). Всего третий раз в истории НБА несколько игроков набрали 50+ очков в один день и проиграли. Ранее это случалось 8 ноября 2019 года (Д'Анджело Расселл и Дэмьен Лиллард) и 9 апреля 1978 года (Джордж Гервин и Дэвид Томпсон).

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Дончич повторил личный рекорд результативности в одном матче. Лука реализовал 12 из 23 бросков с игры, 7 из 12 трёхочковых, 11 из 14 штрафных, а также добавил к этому 11 передач, 7 подборов, 1 перехват за 38 минут. Немного омрачает эти цифры количество потерь — 7.

Как бы то ни было, в этом отдельно взятом матче Дончича сложно критиковать. Процент попаданий был более чем достойным. Лука немного подправил среднесезонную точность трёхочковых (31,7%), которая пока всё равно выглядит очень плохо для представителя задней линии.

Это шестая игра Дончича в карьере с 40+ очков и 10+ передач. Ни один другой баскетболист в истории франшизы «Маверикс» не провёл ни одной такой игры. Дончич присоединился к Марку Агирре и Дирку Новицки в качестве третьего игрока в истории организации, который выдал серию из 10 или более игр с 25+ очками.

Дончич уступил в скорерской дуэли Стефену Карри, который набрал 57 очков (8/12 двухочковых, 11/19 трехочковых, 8/8 штрафных), но не помог своей команде одержать победу. Это 16-я игра Карри в карьере с 10 или более точных трёхочковых, что является рекордом в истории НБА. Стефен обновил свой же рекорд.

Кроме того, Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне, на счету которого более одного матча с результативностью 50+ очков. Стефен присоединился к легендарному центровому Уилту Чемберлену в качестве второго игрока «Уорриорз», несколько раз набиравшего 55+ очков в течение одного сезона.

«Я думал каждый бросок Карри будет залетать», — признался Дончич после матча.

Карри выдал мощнейшую игру века за «Уорриорз». Крутая, но разовая и пустая акция 62 очка Стефена не отменяют объективную реальность. «Голден Стэйт» — посредственная команда без шансов на титул.

В составе «Уорриорз» также стоит отметить уникальную статистику Дрэймонда Грина — 2 очка (0/2 с игры), 6 подборов, 15 передач, 6 перехватов, 4 блок-шота, Дрэймонд — первый игрок за последние 30 сезонов с 15+ передачами, 5+ подборами, 5+ перехватами в игре, не реализовавший ни одного броска с игры. Келли Убре, ставший Х-фактором прошлой игры с 40 очками, набрал всего 14 баллов при точности 5/16.

В очередной раз не показал чего-то особенного Эндрю Уиггинс (22 очка), который получит $ 95 млн в течение трёх сезонов и будет балластом висеть на платёжной ведомости «Голден Стэйт». Нестабильность ролевиков часто не перекрывает даже выдающаяся игра Карри. Команда Стива Керра вынуждена привыкать к статусу середняка.

«Даллас» (10-14) после победы всё равно не выбрался с предпоследнего места в турнирной таблице Западной конференции. Впереди у подопечных Рика Карлайла очень много работы. Обольщаться точно не стоит.

Неблагополучный и бесперспективный середняк. Печальная реальность «Голден Стэйт» О доминировании времён династии можно даже не вспоминать, как бы ни старался Стефен Карри. Хотя бы в плей-офф выйти, в чём есть сомнения.

«Голден Стэйт» (12-11) держится в топ-8, хотя позиции шаткие. Конкуренция за место в постсезоне на Западе зашкаливает. «Хьюстон», «Мемфис» и разыгравшийся «Сакраменто» дышат в спину «Уорриорз» и превосходят «Даллас», который совершенно не убедил в выходе из кризиса и способности постоянно побеждать для резкого подъёма вверх в турнирной таблице. По личным показателям к Луке и Стефену не придерёшься. Есть вопросы по поводу способности обеспечивать результат команды в целом.