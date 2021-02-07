В ЦСКА кризис невиданных масштабов? За неделю впервые в истории уступили «Калеву» и «Гуре»

ЦСКА впервые в истории проиграл таллиннскому «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ. «Армейцы» уступили эстонскому клубу на домашней площадке с результатом 102:107 (25:21, 23:20, 31:27, 23:39).
Атакующий защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард выдал яркий перфоманс и набрал рекордные 38 очков, но это не помогло. Его коллега по амплуа из «Калева» Маркус Кин отметился 26 очками и помог сделать свою команду триумфатором.
ЦСКА переживает очень непростой период. В понедельник команда Димитриса Итудиса проиграла «Зелена Гуре» (90:93). Этот соперник тоже никогда ранее не побеждал «армейцев». Потом было поражение от «Валенсии» (103:105 2 ОТ) в матче-триллере Евролиги. Игры были гостевыми, а соперники не самыми слабыми.
«Зелена Гура» в этом сезоне идёт в топ-5 таблицы Единой лиги ВТБ, лидер польского клуба Габриэль Лундберг является открытием чемпионата и уже привлёк интерес из Евролиги.
«Валенсия» — претендент на попадание в плей-офф Евролиги. Хотя испанский клуб до встречи с «армейцами» выиграл только один из 7 матчей в сильнейшем турнире Старого Света. В общем «Валенсию» грозной силой в данный момент не назовёшь, но ЦСКА с учётом травм Николы Милутинова (вылетел до конца сезона), Торнике Шенгелии и Уилла Клайберна бился на арене «Ла Фонтета» достойно и упрекнуть в желании команду точно нельзя. Майк Джеймс (31 балл) и Йоханнес Фогтманн (27 баллов) вошли в топ-5 по рейтингу эффективности по итогам тура.
В Валенсии «армейцам» просто не хватило удачи. Однако «Калев» находится на предпоследней 12-й строчке в Единой лиге, выиграв лишь три встречи из 13. Казалось, что ЦСКА по полной отыграется на этом сопернике. Не получилось. На старте четвёртой четверти преимущество «армейцев» составляло камфорные «+14». Многие подумали, что оставшееся время до сирены станет пустой формальностью. Но кураж поймали баскетболисты «Калева» Йонари Йоэсаар, Маркус Каин и Морис Кемп, каждый из которых набрал более 20 очков по итогам встречи.
107 набранных очков – лучший в этом сезоне результат для «Калева». Для ЦСКА это, напротив, антирекорд нынешнего чемпионата – «армейцы» впервые в сезоне пропустили более 100 очков.
Общая серия поражений ЦСКА с учётом проигрышей «Баварии» и «Валенсии» в Евролиги теперь составляет 4 матча. Подобного не было уже давно. В эпоху Итудиса ЦСКА до сегодняшнего дня никогда не проирывал четыре раза подряд. Последний раз столь длинная полоса неудач случалась в 2014 году при Этторе Мессине.
Всё это заставляет говорить о кризисе невиданных масштабов. При этом рано списывать нынешний сезон в целом. В начале чемпионата ЦСКА растерял преимущество 22 очка в матче с «Пармой», потом уступил «Барселоне», «Црвене Звезде» и «Альбе» в Евролиге. А затем последовала рекордная серия из 12 побед в регулярном чемпионате Евролиги, которая прервалась только в январе.
Часто большие трудности делают команду сильнее. Конфликт с Майком Джеймсом улажен, но вряд ли стоило надеяться, что баланс в игре и доминирующий ход вернётся в один момент. К тому же потеря Милутинова, Шенгелии и Клайберна действительно больно ударила по ротации команды. В Евролиге сейчас двухнедельный перерыв, на следующей неделе состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Вероятно, пауза без больших матчей для «армейцев» сейчас как нельзя кстати.
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