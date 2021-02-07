Общая серия поражений составляет четыре матча. Подобного с «армейцами» не было уже давно.

В ЦСКА кризис невиданных масштабов? За неделю впервые в истории уступили «Калеву» и «Гуре»

ЦСКА впервые в истории проиграл таллиннскому «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ. «Армейцы» уступили эстонскому клубу на домашней площадке с результатом 102:107 (25:21, 23:20, 31:27, 23:39).

Атакующий защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард выдал яркий перфоманс и набрал рекордные 38 очков, но это не помогло. Его коллега по амплуа из «Калева» Маркус Кин отметился 26 очками и помог сделать свою команду триумфатором.

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

ЦСКА переживает очень непростой период. В понедельник команда Димитриса Итудиса проиграла «Зелена Гуре» (90:93). Этот соперник тоже никогда ранее не побеждал «армейцев». Потом было поражение от «Валенсии» (103:105 2 ОТ) в матче-триллере Евролиги. Игры были гостевыми, а соперники не самыми слабыми.

«Зелена Гура» в этом сезоне идёт в топ-5 таблицы Единой лиги ВТБ, лидер польского клуба Габриэль Лундберг является открытием чемпионата и уже привлёк интерес из Евролиги.

«Валенсия» — претендент на попадание в плей-офф Евролиги. Хотя испанский клуб до встречи с «армейцами» выиграл только один из 7 матчей в сильнейшем турнире Старого Света. В общем «Валенсию» грозной силой в данный момент не назовёшь, но ЦСКА с учётом травм Николы Милутинова (вылетел до конца сезона), Торнике Шенгелии и Уилла Клайберна бился на арене «Ла Фонтета» достойно и упрекнуть в желании команду точно нельзя. Майк Джеймс (31 балл) и Йоханнес Фогтманн (27 баллов) вошли в топ-5 по рейтингу эффективности по итогам тура.

Лучший игрок на грани отчисления. ЦСКА в патовой ситуации из-за скандала с Майком Джеймсом Сохранение американца – риск новых инцидентов, отчисление – потеря суперзвезды без возможности равноценной замены. Оба варианта неудачные.

В Валенсии «армейцам» просто не хватило удачи. Однако «Калев» находится на предпоследней 12-й строчке в Единой лиге, выиграв лишь три встречи из 13. Казалось, что ЦСКА по полной отыграется на этом сопернике. Не получилось. На старте четвёртой четверти преимущество «армейцев» составляло камфорные «+14». Многие подумали, что оставшееся время до сирены станет пустой формальностью. Но кураж поймали баскетболисты «Калева» Йонари Йоэсаар, Маркус Каин и Морис Кемп, каждый из которых набрал более 20 очков по итогам встречи.

107 набранных очков – лучший в этом сезоне результат для «Калева». Для ЦСКА это, напротив, антирекорд нынешнего чемпионата – «армейцы» впервые в сезоне пропустили более 100 очков.

Общая серия поражений ЦСКА с учётом проигрышей «Баварии» и «Валенсии» в Евролиги теперь составляет 4 матча. Подобного не было уже давно. В эпоху Итудиса ЦСКА до сегодняшнего дня никогда не проирывал четыре раза подряд. Последний раз столь длинная полоса неудач случалась в 2014 году при Этторе Мессине.

Всё это заставляет говорить о кризисе невиданных масштабов. При этом рано списывать нынешний сезон в целом. В начале чемпионата ЦСКА растерял преимущество 22 очка в матче с «Пармой», потом уступил «Барселоне», «Црвене Звезде» и «Альбе» в Евролиге. А затем последовала рекордная серия из 12 побед в регулярном чемпионате Евролиги, которая прервалась только в январе.

ЦСКА разбазарил 22 очка преимущества. Это случайность или у Итудиса проблемы? «Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».

Часто большие трудности делают команду сильнее. Конфликт с Майком Джеймсом улажен, но вряд ли стоило надеяться, что баланс в игре и доминирующий ход вернётся в один момент. К тому же потеря Милутинова, Шенгелии и Клайберна действительно больно ударила по ротации команды. В Евролиге сейчас двухнедельный перерыв, на следующей неделе состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Вероятно, пауза без больших матчей для «армейцев» сейчас как нельзя кстати.