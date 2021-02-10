«Ситуация сложная, но исправимая». «Локо» решительно настроен выйти в плей-офф Еврокубка

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о потере центрового Алана Уильямса по ходу сезона, ставке на молодых баскетболистов и настрое на решающие матчи Еврокубка с «Леваллуа» и «Тренто». «Леваллуа» (3-1) — лидер группы. «Партизан» (2-2) и «Тренто» (2-2) на втором-третьем местах. «Локомотив-Кубань» (1-3) пока замыкает квартет, но в случае двух побед будет иметь реальные шансы на выход в плей-офф.

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— Насколько сильно сказалась на команде травма Алана Уильямса?

— Алан — наш основной игрок. Лидер по характеру, по отношению к делу, к игре. Он был лучшим не только по набранным очкам, но и по подборам. Но самое важное — это его дух. Он лидер не только на площадке, но и в раздевалке. В тяжёлые моменты он всегда подбадривал ребят, объединял их. Он ведь всегда позитивный. Про таких говорят — душа команды. И настоящий боец до мозга костей.

Конечно, когда с ним случилась травма, то мы все сильно переживали. Для нас самое главное, чтобы эта травма была не настолько серьёзной, и он смог скорее вернуться. Понимаем, сложно пройти карьерный путь без травм. Но хотели, чтобы она была минимально опасной для дальнейшей карьеры.

Операцию ему делали в Москве буквально на второй день после прилёта из Красноярска. Повезло найти замечательных специалистов. Делали как можно скорее, чтобы не ждать неделю-две, которые ушли бы на выбор страны, пересылку снимков. Наш медицинский штаб был всё это время рядом с ним. Мы с ним совсем недавно разговаривали. Сказал, что чувствует себя хорошо.

Да, момент с подписание, может быть, затянулся. Были моменты, где мы выступали не очень стабильно. Но это сейчас не должно звучать как отговорка. Это не алиби. У нас в команде много достойных ребят.

— Показалось, что «Локомотив» долго не мог найти замену травмированному центровому?

— Найти игрока было не так легко. У нас есть второй центровой — Реджи Линч. Он выходил на замену Алану, помогал ему. В этой ситуации он стал основным центровым. Естественно, ему понадобилось время, чтобы попытаться адаптироваться к этой новой роли, увеличившемуся игровому времени. К счастью, он смог быстро принять условия и максимально старается помочь команде.

— Рассматривали вариант обойтись одним центровым и играть «маленькой» пятёркой?

В каких-то играх Реджи мог быстро получить несколько фолов и ему нужна была замена. Видите, что сейчас ритм в баскетболе очень высокий. Команды порой легко набирают по 100 очков, играя в высочайшем темпе. Поэтому игроку передней линии сложно играть более 30 минут. Мы стали искать варианты. Сначала стали использовать более облегчённый состав, дали больше времени нашим молодым российским игрокам. Не скажу, что пришлось сильно менять тактику. Но акценты были расставлены уже по-другому. Защитникам приходилось больше брать на себя.

«Химки» и «Локомотив-Кубань» выдали концовку-триллер. Исход решился на последней секунде Игра шла рывками и могла повернуться в любую сторону. В ключевой момент нервы не дрогнули у гостей.

— Молодые игроки «Локо» получили очень приличное игровое время. Это от безысходности или они реально достойны?

— В этом году у нас в составе есть высококлассные российские и иностранные игроки, а также хорошие молодые игроки, которых мы хотим развивать. Последних мы с самого начала планировали постепенно включать в ротацию и давать им шанс проявлять себя. Конечно, этот процесс в каких-то матчах получался очень достойно, но не всегда всё было легко. Приходилось и приходится преодолевать какие-то сложности. К счастью, сейчас мы уже имеем второго центрового. К нам приехал Дрю Гордон. Безусловно, он усилил нашу переднюю линию. Сейчас у нас два полноценных взаимозаменяемых центровых. Это позволяет нам играть активнее, бороться на щитах, играть в более жёсткий контакт.

— Дрю Гордон также как и Алан Уильямс улыбчив, скромен и очень полезен. Довольны подписанием?

— Абсолютно. Дрю приехал совсем недавно, провел несколько матчей. Ему нужно время, чтобы привыкнуть. Он здорово смотрелся почти с листа с «Зенитом». Хорошо сыграл против «Партизана». Да, Гордон в хорошей форме, но ему всё равно надо набирать кондиции функциональные для того, чтобы поддерживать те формы защиты, которые мы хотим играть. Дрю — яркий игрок, доказавший свой уровень и в «Зените», и в «Зелена Гуре», и в «Автодоре». Это баскетболист, умеющий играть спиной к кольцу, оттянутого форварда, хорошо пасует, хорошо видит поле.

Фото: РИА Новости

— Соперники старались использовать проблемы «Локо» в передней линии?

— Соперники к нам готовятся, знают наши проблемы. Поэтому стараются сразу играть с нами жёстко. Мы в нескольких матчах вроде бы контролировали игру, но совершали необязательные ошибки в концовках и упускали победы. Доминирующий баланс нарушился с травмой Уильямса. До декабря мы шли как ледокол: хорошо защищались, отлично нападали. Мы были вторыми в Единой лиге ВТБ после ЦСКА по набранным очкам в среднем за матч, первыми по подборам, вторыми после «Химок» по передачам. Сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы не упускать позиции. Стремимся вернуться на победный путь.

Шанс на плей-офф сохранён. «Локомотив-Кубань» добыл важнейшую победу над «Партизаном» «Локо» стартовал в топ-16 с двух поражений, оказавшись в сложном положении. Ситуацию удалось исправить.

— Вашей ситуации в Еврокубке не позавидуешь. Как вы её можете охарактеризовать?

— Ситуация на самом деле сложная. Шансы есть — нам нужно побеждать в двух матчах (с «Леваллуа» и «Тренто» — прим. «Чемпионата»). Побеждать при этом нужно с определённой разницей, но она не 25 и не 30 очков. Четыре очка — это реальная разница. В баскетболе это выполнимая задача. Соперники наши играют ещё по одной игре между собой. Вполне может так получиться, что у всех команд будет равное количество побед и поражений. Так что всё вообще может решаться по разнице забитых и прощенных. Мы не должны опускать головы. Напротив, нужно тренироваться и использовать «окно» на матчи сборной, чтобы набрать кондиции. Это такая мини-предсезонка.

— Что нужно, чтобы пройти дальше по сетке Еврокубка?

— На самом деле, сейчас все хорошо укомплектованы. У всех по 6 иностранцев, в Еврокубке ещё больше. Если ты в какой-то день вышел расслабленным или не пошёл бросок так, как он шёл в других матчах, то нужно защищаться, нужно переламывать игру, даже если не всё получается. Это как в плей-офф — нужно ломать сопернику нападение. Ситуация сложная, но исправимая. Всё зависит от нас. Для нас эти два матча, как «Финал четырёх». Надо выиграть и идти дальше.

— Почему не все команды дают столько игрового времени своим молодым воспитанникам?

— У нас в команде собраны одни из ярчайших молодых игроков в своём возрасте. Андрей Мартюк, Валерий Калинов, Владислав Емченко, Сергей Долинин, Егор Сычков, Ярослав Нягя и ещё есть очень интересные и талантливые ребята, которых вы увидите в будущем. Мы верим в это. И это не просто так мы сейчас говорим об этом и ничем не подтверждаем. У них реально высокий потенциал.

Работа с молодёжью — архисложная. Но она необходимая. Потому что мы видим, что сейчас происходит в российском баскетболе. Мы все переживаем. Хотим, чтобы наша сборная ярко выступала, а наши игроки представляли свои команды. Сборная должна быть сильной, конкурентоспособной. Такой, какой она была в 2007 году и раньше. Нет другого пути, кроме того, чтобы работать.

Важно также формировать их как личностей. Спортсмены должны быть интеллектуалами, знать обстановку в мире, могли на любую тему поговорить, знали английский язык. Всё-таки в Евролиге и НБА все говорят на английском — это международный баскетбольный язык.