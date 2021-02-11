ЦСКА экстренно подписал Эрика. Это точно трансфер, который спасёт команду?

Новичок присоединится к «армейцам» не сразу. Хотя ожидания в любом случае должны быть приземлёнными.

ЦСКА объявил о подписании контракта до конца сезона с центровым «Тюрк Телекома» Майклом Эриком. Трансфер является экстренным из-за вылета до конца сезона Николы Милутинова, который недавно перенёс операцию на травмированном плече в Греции. Кроме того, проблемы со здоровьем испытывает тяжёлый форвард Торнике Шенгелия. В передней линии «армейцев» образовался пробел, который нужно было срочно как-то заполнить.

Варианты на рынке в данный момент есть, но по-настоящему качественных не так уж много. И не все из них являются легко доступными в финансовом плане. Переход Эрика можно назвать бюджетной опцией. Спасёт ли трансфер нигерийца команду от всех накопивших трудностей?

Скорее всего, ответ на этот вопрос отрицательный. Прямо сейчас ЦСКА просто был нужен габаритный исполнитель в переднюю линию. Эрик (211 см, 120 кг) эту потребность удовлетворяет. Никто не ждёт от него выполнения функций лидера и замещение продуктивности Милутинова.

Ожидания изначально приземлённые. Примерно такие, как от Хорварда Сент-Росса год назад. Кубинец тоже присоединился к «армейцам» по ходу сезона из клуба Лиги чемпионов АЕКа, а летом ушёл в качестве свободного агента и присоединился к «Панатинаикосу». Период пребывания в ЦСКА сыграл на руку Ховарду. Он трудоустроился в клубе Евролиги, пусть и не самом сильном. Иначе наверняка до сих пор выступал бы в АЕКе или другом клубе среднего пошиба.

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

Эрик переходит в ЦСКА примерно с такой же целью — помочь команде на финишном отрезке сезона и перезапустить карьеру, которая в последнее время пошла не по совсем хорошей траектории. Эрик не был выбрал на драфте НБА 2012 года. Контракт в лиге так и не получил. Пришлось отправить в Европу. Несколько лет провёл в слабых клубах Греции и Италии, прежде чем в 2016 году его не заметил испанский «Бильбао».

Эрик дебютировал в Еврокубке в составе «Бильбао». В сезоне-2017/2018 он присоединился к турецкой «Дарушафаке», с которой стал победителем второго по силе турнира Старого Света. После этого Майкл пару лет выступал в Евролиге – за «Дарушафаку» (сезон-2018/2019) и «Басконию» (сезон-2019/2020). Сыграл в турнире 57 матчей со статистикой 8,4 очка, 3,9 подбора и 0,7 блок-шота. Вершиной карьеры Эрика в Евролиге стала награда MVP 27-го тура сезона-2018/2019, когда он набрал рекордные в карьере 22 очка и 15 подборов в матче с «Химками». Рейтинг эффективности составил 33 балла (тоже рекорд карьеры).

В целом в «Дарушафаке» Майкл зарекомендовал себя как надёжный ролевик, способный время от времени ярко выстрелить. Сезон в «Басконии» не задался. Эрик стал чемпионом Испании, но было сложно конкурировать с другими «большими» Ачилле Полонарой, Юссуфа Фаллем, Илимане Диопом и Торнике Шенгелией. «Баскония» оставила в составе первых трёх исполнителей, отпустив Шенгелию в ЦСКА, а Эрику пришлось пойти на номинальное понижение в «Тюрк Телеком», Однако судьба сложилась так. что Майк снова станет одноклубником Токо через полгода. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что мнение Шенгелии учитывалось при решении подписать нигерийца.

Член династии «Голден Стэйт» и чемпион мира из сборной США. Кем ЦСКА заменить Милутинова «Армейцы» впервые в истории проиграли скромной «Зелёна-Гуре». Усиливаться нужно срочно – на рынке есть достойные варианты.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Эрик успел провести 19 матчей, набирая 11,0 очка (57,4% двухочковых), 6,2 подбора и 1,0 блок-шота. Статистика в 6 матчах Лиги чемпионов ФИБА – 12,2 очка (60,4% двухочковых), 6,7 подбора, 1,3 блок-шота. Хорошие цифры для «большого», от которого в ЦСКА, опять же, вряд ли ждут каких-то выдающихся свершений. Майкл присоединится к команде после оформления всех документов, необходимых для въезда в Россию. Конкретные сроки пока неизвестны.

Скоро должны восстановиться Шенгелия и Уилл Клайберн, но, вероятно, проблемы в передней линии на какое-то время сохранятся. Как и в задней, поскольку расположение ЦСКА на время покинул защитник Майк Джеймс, отправившийся в США по личным причинам.

7 февраля ЦСКА довёл серию поражений до четырёх матчей, чего не случалось с командой с 2014 года после начала эпохи Димитриса Итудиса. На неудачном отрезке «армейцы» уступили «Валенсии» (103:105 2ОТ) и «Баварии» (66:69) в Евролиге, а также «Зелёна-Гуре» (90:93) и «Калеву» (102:107) в Единой лиги ВТБ.

В ЦСКА кризис невиданных масштабов? За неделю впервые в истории уступили «Калеву» и «Гуре» Общая серия поражений составляет четыре матча. Подобного с «армейцами» не было уже давно.

ЦСКА ранее никогда в истории личных противостояний не проигрывал «Калеву», «Гуре» и «Баварии», что уже свидетельствовало о серьёзном кризисе. Полоса неудач была прервана 10 февраля на выезде с «Енисеем» (91:80). При этом стоит отметить, что три из четырёх четвертей завершились с равным счётом. Пока ЦСКА далёк от доминирующей формы, которая была полтора месяца назад. Трансфер Эрика вряд ли её вернет, но хотя бы отчасти решит дефицит кадров в передней линии, когда нигериец прибудет в расположение «армейцев».