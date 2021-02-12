«Химки» устояли перед мощным рывком «Астаны». И вырвали победу ограниченным составом

В начале второй половины казахи провели отрезок 19-0. Подмосковный клуб выдержал удар и включился в самый нужный момент.

«Химки» продолжают свой непростой сезон. Подмосковная команда на ходу вынуждена выла переформатировать свой состав. И если в Евролиге турнирных перспектив уже нет, то борьба за более высокое место в зоне плей-офф Единой лиги ВТБ идёт полным ходом.



В Казахстан на матч против «Астаны» команда Андрея Мальцева отправилась в неполном составе. Из-за травм дома остались Дайрис Бертанс, Эррик Макколлум и Янис Тимма. Несмотря на вернувшегося в строй Сергея Карасёва, в заявке жёлто-синих на игру было всего 11 человек.

«Химки» потеряли 5 ведущих игроков ротации. И всё равно справились с «Пармой» Подмосковный клуб впервые победил под руководством Андрея Мальцева, хотя в концовке без напряжения не обошлось.

Игра стартовала очень сумбурно. «Химки» очень старались, но никак не могли найти свой бросок, промахиваясь со всех дистанций. Порой казалось, что промахнуться сложнее, чем набрать очки, но упрямый ноль на табло не хотел двигаться с места. Хозяева, победившие в первой встрече команд в Химках, имели отличный шанс оторваться в счёте и диктовать свои условия. Команда Эмиля Райковича почему-то не стала играть в любимый быстрый баскетбол, а в медленных позиционных атаках совершала неприлично много ошибок — пять только за половину стартовой десятиминутки.

Нападение россиян вывел из спячки лучший скорер «Химок» и всей Единой лиги ВТБ Алексей Швед. Звезда подмосковного клуба сначала набрал пять очков подряд, а после отменными передачами «разбудил» Джордана Мики, быстро набравшего 7 очков, составив конкуренцию Шведу в снайперской гонке. Разница в счёте потихоньку увеличивалась, а двузначной стала после невероятного попадания Стефана Йовича одновременно с сиреной об окончании времени первой четверти — 22:11.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в «Твиттере» Единой лиги ВТБ.

Проблемы с составом Андрей Мальцев неожиданно обернул в преимущество. Во второй четверти он выпустил «лёгкий» состав, где на позиции форварда играл Антон Понкрашов. Нападение «Астаны» хоть и продолжило работу, но больших сложностей гостям оно не доставило. Атака химчан выглядела на голову сильнее, а связка Швед-Мики просто не знала препятствий. К последней минуте первой половины разница спокойно перевалила за 20 очков.

Успешный проход Девина Марбла на последних секундах второй четверти не позволил команде из Нур-Султана изменить своего положения, но, видимо, сыграл положительно на настрое хозяев. После посещения раздевалки и непродолжительного отдыха «Астана» предстала другим — куда более агрессивным — коллективом.

Во-первых, в Эмиль Райкович перенастроил активность в защите. Порой казалось, что его парни имеют численное преимущество на паркете, успевая за всеми движениями мяча и перемещениями оппонентов.

А во-вторых, наконец-то заработало главное оружие «Астаны» — дальние броски. Томас, Силинш и Хилл беспощадно расстреливали кольцо «Химок», на которых в эти стартовые минуты второй половины было просто больно смотреть.

Рывок 11:0 вынудил Мальцева реагировать тайм-аутом. Не помогло. Атака подмосковного клуба буксовала, а в ответ прилетело ещё несколько дальних бросков. «Астана» стартовала во второй половине с невероятного рывка 19:0 и перевернула матч с ног на голову.

Чемпион Европы и призёр Олимпиады перезапускает карьеру. Антон Понкрашов поможет «Химкам» 34-летний разыгрывающий возвращается в большую игру после продолжительной паузы. Мотивации у него предостаточно.

Из глубокого нокдауна российскую команду вывел Йович. Его дальнее попадание после передачи Шведа стало настоящим глотком воздуха. Подмосковная команда задышала и начала приходить в себя. Четверть была проиграна 15:31, но лидерство не потеряно.

«Химки» оклемались и в заключительной четверти предусмотрительно держали оппонента на 10-очковой дистанции. Получалось хорошо, а главное — без лишней нервозности. Швед снова подчинил себе нападение, набрав невероятные для остальных и такие обыденные для себя 32 очка. Мики набрал в два раза меньше — 16.

Но «Астана» нашла силы для второго рывка. И снова благодаря баскетбольной дерзости своих американских разыгрывающих они сократили отставание до трёх очков. Оставалось играть меньше двух минут.

Незаметным героем концовки стал Евгений Воронов. Россиянин сначала деликатно обезвредил Адониса Томаса, убегавшего на чистое кольцо при «-3», а после забил важнейшие штрафные. Статистическая линейка Евгения выглядит впечатляюще: свои 11 очков он набрал реализовав все три броска с игры и забив все четыре штрафных. Также он собрал 6 подборов и заработал третий в команде коэффициент полезности — 18.

«Химки» и «Локомотив-Кубань» выдали концовку-триллер. Исход решился на последней секунде Игра шла рывками и могла повернуться в любую сторону. В ключевой момент нервы не дрогнули у гостей.

«Химки», пусть и не без проблем, но выдержали удар в ограниченном составе и забрали победу (82:77). Подопечные Андрея Мальцева забывают о болезненном поражении на последней секунде от «Локомотива-Кубани» дома. Следующая игра в Единой лиги ВТБ состоится не скоро — 28 февраля, а до тех пор внимание будет сосредоточено на Евролиге.