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Кевин Дюрант вернулся на арену «Голден Стэйт Уорриорз» и помог «Бруклин Нетс» уверенно выиграть

Кевин Дюрант вернулся на арену «Голден Стэйт»
Марат Арасланов
Настоящий лидер династии. Кевин Дюрант триумфально вернулся на арену «Голден Стэйт»
Кей Ди напомнил, какую огромную потерю понесли «Уорриорз». Он ведёт к титулу «Нетс», а его бывший клуб рискует пролететь мимо плей-офф.
Баскетбол / НБА 0
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Первая игра форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта на арене своего бывшего клуба «Голден Стэйт Уорриорз» заставила болельщиков прилично подождать. Весь процесс смены команды сопровождался большим количеством слухов и домыслов. Дюрант порвал ахилл, стараясь завоевать свой третий титул чемпиона НБА в карьере, но многим казалось, что в «Уорриорз» он (несмотря на феноменальную статистику) по-прежнему в тени трио Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина. С последним, кстати, у него было несколько открытых стычек прямо во время матчей, а потому это быстро стало одной из значимых версий ухода Кевина.

Прошлый сезон один из лучших игроков в истории баскетбола пропустил полностью, восстанавливаюсь после серьёзной травмы. Уже в нынешнем сезоне Дюрант заставил замолчать скептиков, утверждающих, что выйти на звёздный уровень ему не удастся. «Нетс» провернули обмен Джеймса Хардена, Кайри Ирвинг наконец занялся баскетбольными делами, а Дюрант вполне заслуженно может думать о чём-то большем, чем просто выход в плей-офф.

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Куда тяжелее сейчас приходится Стефену Карри. Звезда «Уорриорз» на сезон лишился своего «брата» Клэя Томпсона, получившего одновременно с Дюрантом разрыв крестообразных связок, а сразу после восстановления порвал ахилл, выбыв ещё на год.

Вдобавок ко всему, Дрэймонд Грин после серии повреждений немного сдал в физической мощи, а от некогда самой доминирующей команды в лиге не осталось и следа. Грин уже, кажется, совсем расслабился и свыкся с ролью игрока заурядной команды. По крайне мере перед встречей с «Бруклином» он написал в «твиттере», что напился в баре. Болельщики были в гневе.

Вся игра команды Стива Керра крутится только вокруг Карри, которого некоторые эксперты уже называют чуть ли не главным претендентом на звание MVP. Перед матчем с «Нетс» он выдал пятиматчевую серию, в которой набирал в среднем 40 очков за игру.

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О доминировании времён династии можно даже не вспоминать, как бы ни старался Стефен Карри. Хотя бы в плей-офф выйти, в чём есть сомнения.

К своему бывшему игроку в Сан-Франциско отнеслись с уважением. Именно на Дюранте было сосредоточено большое внимание защиты в первые минуты. Звезда «Нетс» часто не замечает сопротивления, но только не сегодня. Форвард промахнулся в безобидной ситуации из под кольца, потерял мяч, а первые очки один из лучших снайперов в НБА набрал лишь на экваторе первой 12-минутки.

«Бруклин» часто испытывает проблемы с командами, имеющими в своём составе хоть сколько-нибудь умелого центрового. К их частью, такого нет в нынешнем составе «Уорриорз». Именно поэтому даже отсутствие Деандре Джоржана не выглядело для «Нетс» фатальным. Это подтвердилось уже в первой четверти, когда гости спокойно начали отрываться в счёте.

Повышенное внимание защиты хозяев было сосредоточено на Дюранте и Ирвинге, в то время как Харден пользовался этим, организуя нападение. В целом, «Нетс» очень грамотно двигали мяч, регулярно находя свободного игрока для атаки. Именно поэтому уже в середине второй четверти на лицевом счету Бороды значились 7 результативных передач. Этому можно было сильно удивиться, но по этому показателю он лидирует во всей НБА, отдавая в среднем 11 передач за игру. Джеймс кардинально изменил стиль по сравнению с периодом в «Хьюстоне» и уже не нацелен выступать в роли доминирующего скорера.

Неприятный момент для болельщиков «Голден Стэйт» случился в концовке первой половины. Их команда к этому моменту итак уже «горела» с разницей в 15 очков, а когда Грин рухнул на паркет, держась за ногу, стало совсем грустно. Форварду пришлось раньше остальных отправиться в раздевалку, но сделал он это без посторонней помощи.

После перерыва отрыв гостей только увеличивался. И это несмотря на то, что Грин смог продолжить игру. У «Уоррироз» не хватало сил для того, чтобы успеть за Кайри Ирвингом и Дюрантом, которые принялись пользоваться этим и просто обыгрывали своих оппонентов один на один. За пять минут до конца третьей четверти разница перевалила за 20-очковое значение, а после двух дальних попаданий от Хардена в концовке четверти она и вовсе стала неприличной, приблизившись к тридцадке. Вопросы о победителе были сняты полностью.

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«Лейкерс» витали в облаках после вручения перстней, за что поплатились. Кевин Дюрант вернулся и не оставил шансов «Уорриорз».

Удивительно, насколько уверенно и командно провели этот матч гости. Каждый из игроков стартовой пятёрки набрал более 15 очков, но никто не стремился за личной статистикой. Харден, к примеру, сел отдыхать ещё в середине заключительной четверти, не став гнаться за трипл-даблом. На его счету так и осталось 19 очков, 16 передач и 8 подборов. Итоговый счёт — 134:117 лёгкая победа для команды Стива Нэша.

Дюрант в игре с бывшим клубом набрал 20 очков и отдал 6 передач. Кевин триумфально вернулся на арену бывшего клуба. Победа «Нетс» получилась лёгкой и непринуждённой, как в первом матче команд в Нью-Йорке. Тогда «Бруклин» победил «Голден Стэйт» (125:99) с чуть более крупной разницей. Сейчас Дюранту даже не пришлось включаться по максимуму. Возвращение Дюранта лишний раз напомнило «Уорриорз» про масштабность потери, которую они понесли в межсезонье-2019. Кевин – настоящий лидер династии «Уорриорз». Как бы хорош ни был Карри, два титула в 2017 и 2018 команда Стива Керра вряд ли бы завоевала без Дюранта. Две награды MVP финала в коллекции форварда это подтверждают. После ухода Кей Ди «Голден Стэйт» превратился в обычного середняка, которому не гарантирован даже выход в плей-офф под низким номером посева.

«Нетс», собравшие звёздное «большое трио», уже на третьем месте в своей Восточной конференции. Матч с «Голден Стэйт» — только начало большого выездного турне, которое (вместе с игрой в Сан-Франциско) вместит в себя пять игр. Следующий матч Дюрант и ко проведут во вторник против «Сакраменто Кингз», после чего их ждёт непростое испытание: «Финикс Санс» в среду, «Лейкерс» в пятницу и «Клипперс» в понедельник.

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