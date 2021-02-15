ЦСКА серьёзно потратился и перекроил состав в разгар сезона. Лучше всё равно не станет?

ЦСКА подписал контракт до конца сезона с универсальным защитником «Зелена Гуры» Габриэлем Лундбергом. О трансфере стало известно ещё на прошлой неделе. Сначала от авторитетного инсайдера Донатаса Урбонаса, информация которого в подавляющем большинстве случаев сбывается. На выходных факт перехода Лундберга в ЦСКА подтвердил глава спортивного департамента «Зелена-Гуры» Косма Заторски. А уже в понедельник утром на официальном сайте «армейцев» появилась новость о том, что Габриэль Иффе Лундберг – первый датчанин в истории клуба.

Перед этим состав ЦСКА пополнил центровой «Тюрк Телекома» Майкл Эрик. «Армейцы» заплатили очень серьёзную по меркам европейского баскетбола компенсацию за двух игроков — $ 550 тыс., по данным Урбонаса. В Старом Свете вообще не принято тратить деньги на трансферы. Большинство контрактов являются однолетними, игроки меняют клубы в статусе свободных агентов. ЦСКА перекроил состав в разгар сезона в значительной степени вынужденно. Много игроков угодило в лазарет в последнее время. Всё это вылилось в совершенно нехарактерный для «армейцев» масштабный и затяжной кризис.

ЦСКА потерпел 5 поражений в последних 6 матчах. Серии из 4 проигрышей не было с 2014 года, то есть в эпоху главного тренера Димитриса Итудиса команда никогда не выдавала столь длительный неудачный отрезок. ЦСКА уступил «Баварии» (в Евролиге) и «Калеву» с «Зелёна-Гурой» в Единой лиге ВТБ впервые в истории личных противостояний с этими клубами.

Проигрыш «Зениту» (71:74) не только позволил сопернику закрепиться на первом месте в Единой лиге, но и ознаменовал неприятную для клуба отметку — ЦСКА ранее никогда не проигрывал 5 матчей в регулярном чемпионате за время выступления в турнире.

Судьба первого места решена? ЦСКА пал перед «Зенитом» и установил антирекорд «Армейцы» проявили характер в концовке, но этого оказалось мало. Кризис никуда не делся, а соперник прилично оторвался в таблице.

В ротацию вливаются два новых игрока Эрик и Лундберг. Ожидается, что в среду вернётся в расположение клуба защитник Майк Джеймс, который на время отправился в США по личным причинам. Восстановился после травмы Уилл Клайберн, скоро должен вернуться на паркет Торнике Шенгелия. Андрей Лопатин и Иван Ухов не являются сверхважными исполнителями в обойме Итудиса, но до конца сезона выйдут из лазарета.

То есть состав скоро соберётся практически полный, за исключением перенесшего операцию на плече и вылетевшего до конца сезона Николы Милутинова. Безусловно, это внушающая оптимизм новость. На этой неделе ЦСКА не будет играть в Евролиге. Матч с «Панатинаикосом» перенесли из-за вспышки коронавируса в греческом клубе. Передышка команде Итудиса сейчас очень кстати.

Как бы то ни было нет гарантии того, что ЦСКА снова наберёт доминирующий ход и будет сметать всех соперников на своём пути, как в начале сезона-2020/ 2021. Есть ряд поводов для беспокойства. Во-первых, послужной список новичков не впечатляет. Эрик — ролевик из клуба Лиги чемпионов ФИБА «Тюрк Телекома», который на уровне Евролиги в сезоне-2019/2020 не блистал в составе «Басконии». Громадных ожиданий от центрового нет, но всё-таки хочется надеяться на более-менее качественную игру нигерийца.

ЦСКА экстренно подписал Эрика. Это точно трансфер, который спасёт команду? Новичок присоединится к «армейцам» не сразу. Хотя ожидания в любом случае должны быть приземлёнными.

Посмотрим, как у него сложится. У ЦСКА уже были похожие подписания по ходу сезона. Можно вспомнить Виктора Радда в 2018 году, который вчистую провалился. Самый свежий пример — Ховард Сент-Росс во второй половине сезона-2019/2020, который был оборван пандемией коронавируса. Кубинец старался отрабатывать в защите, но в целом чего-то особенного не показал. ЦСКА в условиях коронакризиса решил не тратить на него средства и в межсезонье позволил уйти в «Панатинаикос» в статусе свободного агента.

Лундберг — тёмная лошадка. Это подтверждает и тот факт, что «армейцы» заключили с ним контракт лишь до конца сезона, не рискуя брать на себя долгосрочные обязательства. Одно дело быть лидером «Зелёна-Гуры», совсем другое — закрепиться в составе действующего чемпиона Евролиги. Датский баскетболист набирал 20,4 очка в Единой лиге ВТБ и является вторым по результативности в турнире. Именно продуктивность Габриэля во многом способствовало тому, что «Зелёна-Гура» идёт в зоне плей-офф на шестом месте. При этом уровень ЦСКА и «Гуры» просто несопоставимый, несмотря на то что поляки недавно впервые обыграли «армейцев» (93:90) при активном участии Лундберга.

Резюме Габриэля внушительным сложно назвать. До «Зелёна-Гуры» он выступал в чемпионате Испании за «Тенерифе». Набирал всего 6,5 очка и 1,7 передачи при точности из-за дуги 32% в сезоне-2019/2020. В межсезонье «Тенерифе» решил, что лучше оставить в составе 37-летнего ветерана Марселиньо Уэртаса, чем переподписывать Лундберга. «Тенерифе» — не ровня «Реалу» и «Барселоне», но очень крепкий испанский клуб, который в 2017 году выиграли Лигу чемпионов и дошёл до «Финала четырёх» этого турнира в 2019 году. Посильнее «Зелёна-Гуры», где выстрелил Лундберг.

Это не значит, что Эрик и Лундберг провалятся в ЦСКА. Просто от них непонятно чего ожидать — вероятность успеха не больше вероятности неудачи. Это не исполнители топового уровня вроде Майка Джеймса и Николы Милутинова, после перехода которых сразу было ясно, какое качество получат «армейцы».

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

Есть и вопросы по «старой гвардии». Конфликт с Джеймсом точно полностью заглажен? Американца отпустили в США по ходу сезона, что является шагом на встречу со стороны клуба. Оценит ли этот жест темпераментный защитник? Вернётся ли командная химия на уровень первой половины сезона-2020/2021? С Майком в составе ЦСКА проигрывал «Зелена Гуре» и «Валенсии». Это если брать матчи после инцидента в раздевалке. Ранее также были проигрыши от «Басконии» (на выезде), «Барселоны» и «Фенербахче» (дома).

Слишком нестабилен Дэрран Хиллиард. Чередует яркие и невыразительные игры Йоханнес Фогтманн. Дэниэл Хэкетт с ролью первой скрипки на постоянной основе справиться не готов (хотя потребность в этом практически отпадёт после возвращения Джеймса). Янис Стрелниекс крайне редко запоминается с положительной стороны на площадке. Всё это вызывает беспокойство.

Увеличение ротации за счёт вливания новых лиц и восстановления травмированных даёт надежды на выход из кризиса. Однако 100-процентной уверенности нет. Полностью нельзя исключать, что после перемен в составе лучше всё равно не станет. Лишь время покажет, сбудется оптимистический или пессимистический сценарий,