ЦСКА серьёзно потратился и перекроил состав в разгар сезона. Лучше всё равно не станет?

ЦСКА подписал контракт до конца сезона с универсальным защитником «Зелена Гуры» Габриэлем Лундбергом. О трансфере стало известно ещё на прошлой неделе. Сначала от авторитетного инсайдера Донатаса Урбонаса, информация которого в подавляющем большинстве случаев сбывается. На выходных факт перехода Лундберга в ЦСКА подтвердил глава спортивного департамента «Зелена-Гуры» Косма Заторски. А уже в понедельник утром на официальном сайте «армейцев» появилась новость о том, что Габриэль Иффе Лундберг – первый датчанин в истории клуба.
Перед этим состав ЦСКА пополнил центровой «Тюрк Телекома» Майкл Эрик. «Армейцы» заплатили очень серьёзную по меркам европейского баскетбола компенсацию за двух игроков — $ 550 тыс., по данным Урбонаса. В Старом Свете вообще не принято тратить деньги на трансферы. Большинство контрактов являются однолетними, игроки меняют клубы в статусе свободных агентов. ЦСКА перекроил состав в разгар сезона в значительной степени вынужденно. Много игроков угодило в лазарет в последнее время. Всё это вылилось в совершенно нехарактерный для «армейцев» масштабный и затяжной кризис.
ЦСКА потерпел 5 поражений в последних 6 матчах. Серии из 4 проигрышей не было с 2014 года, то есть в эпоху главного тренера Димитриса Итудиса команда никогда не выдавала столь длительный неудачный отрезок. ЦСКА уступил «Баварии» (в Евролиге) и «Калеву» с «Зелёна-Гурой» в Единой лиге ВТБ впервые в истории личных противостояний с этими клубами.
Проигрыш «Зениту» (71:74) не только позволил сопернику закрепиться на первом месте в Единой лиге, но и ознаменовал неприятную для клуба отметку — ЦСКА ранее никогда не проигрывал 5 матчей в регулярном чемпионате за время выступления в турнире.
В ротацию вливаются два новых игрока Эрик и Лундберг. Ожидается, что в среду вернётся в расположение клуба защитник Майк Джеймс, который на время отправился в США по личным причинам. Восстановился после травмы Уилл Клайберн, скоро должен вернуться на паркет Торнике Шенгелия. Андрей Лопатин и Иван Ухов не являются сверхважными исполнителями в обойме Итудиса, но до конца сезона выйдут из лазарета.
То есть состав скоро соберётся практически полный, за исключением перенесшего операцию на плече и вылетевшего до конца сезона Николы Милутинова. Безусловно, это внушающая оптимизм новость. На этой неделе ЦСКА не будет играть в Евролиге. Матч с «Панатинаикосом» перенесли из-за вспышки коронавируса в греческом клубе. Передышка команде Итудиса сейчас очень кстати.
Как бы то ни было нет гарантии того, что ЦСКА снова наберёт доминирующий ход и будет сметать всех соперников на своём пути, как в начале сезона-2020/ 2021. Есть ряд поводов для беспокойства. Во-первых, послужной список новичков не впечатляет. Эрик — ролевик из клуба Лиги чемпионов ФИБА «Тюрк Телекома», который на уровне Евролиги в сезоне-2019/2020 не блистал в составе «Басконии». Громадных ожиданий от центрового нет, но всё-таки хочется надеяться на более-менее качественную игру нигерийца.
Посмотрим, как у него сложится. У ЦСКА уже были похожие подписания по ходу сезона. Можно вспомнить Виктора Радда в 2018 году, который вчистую провалился. Самый свежий пример — Ховард Сент-Росс во второй половине сезона-2019/2020, который был оборван пандемией коронавируса. Кубинец старался отрабатывать в защите, но в целом чего-то особенного не показал. ЦСКА в условиях коронакризиса решил не тратить на него средства и в межсезонье позволил уйти в «Панатинаикос» в статусе свободного агента.
Лундберг — тёмная лошадка. Это подтверждает и тот факт, что «армейцы» заключили с ним контракт лишь до конца сезона, не рискуя брать на себя долгосрочные обязательства. Одно дело быть лидером «Зелёна-Гуры», совсем другое — закрепиться в составе действующего чемпиона Евролиги. Датский баскетболист набирал 20,4 очка в Единой лиге ВТБ и является вторым по результативности в турнире. Именно продуктивность Габриэля во многом способствовало тому, что «Зелёна-Гура» идёт в зоне плей-офф на шестом месте. При этом уровень ЦСКА и «Гуры» просто несопоставимый, несмотря на то что поляки недавно впервые обыграли «армейцев» (93:90) при активном участии Лундберга.
Резюме Габриэля внушительным сложно назвать. До «Зелёна-Гуры» он выступал в чемпионате Испании за «Тенерифе». Набирал всего 6,5 очка и 1,7 передачи при точности из-за дуги 32% в сезоне-2019/2020. В межсезонье «Тенерифе» решил, что лучше оставить в составе 37-летнего ветерана Марселиньо Уэртаса, чем переподписывать Лундберга. «Тенерифе» — не ровня «Реалу» и «Барселоне», но очень крепкий испанский клуб, который в 2017 году выиграли Лигу чемпионов и дошёл до «Финала четырёх» этого турнира в 2019 году. Посильнее «Зелёна-Гуры», где выстрелил Лундберг.
Это не значит, что Эрик и Лундберг провалятся в ЦСКА. Просто от них непонятно чего ожидать — вероятность успеха не больше вероятности неудачи. Это не исполнители топового уровня вроде Майка Джеймса и Николы Милутинова, после перехода которых сразу было ясно, какое качество получат «армейцы».
Есть и вопросы по «старой гвардии». Конфликт с Джеймсом точно полностью заглажен? Американца отпустили в США по ходу сезона, что является шагом на встречу со стороны клуба. Оценит ли этот жест темпераментный защитник? Вернётся ли командная химия на уровень первой половины сезона-2020/2021? С Майком в составе ЦСКА проигрывал «Зелена Гуре» и «Валенсии». Это если брать матчи после инцидента в раздевалке. Ранее также были проигрыши от «Басконии» (на выезде), «Барселоны» и «Фенербахче» (дома).
Слишком нестабилен Дэрран Хиллиард. Чередует яркие и невыразительные игры Йоханнес Фогтманн. Дэниэл Хэкетт с ролью первой скрипки на постоянной основе справиться не готов (хотя потребность в этом практически отпадёт после возвращения Джеймса). Янис Стрелниекс крайне редко запоминается с положительной стороны на площадке. Всё это вызывает беспокойство.
Увеличение ротации за счёт вливания новых лиц и восстановления травмированных даёт надежды на выход из кризиса. Однако 100-процентной уверенности нет. Полностью нельзя исключать, что после перемен в составе лучше всё равно не станет. Лишь время покажет, сбудется оптимистический или пессимистический сценарий,
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