Русскую команду мечты лишили великой победы. Единственный титул «Спартака» — непризнанный

Сейчас Единая лига ВТБ — второй по силе баскетбольный чемпионат Европы после испанской ACB. ЦСКА — самый стабильный и доминирующий клуб Старого Света в XXI веке. «Армейцы» пропустили «Финал четырёх» Евролиги только один раз с 2003 года (если не считать 2020-й год, когда решающая часть сезона были отменена из-за пандемии коронавируса). «Химки», «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС — видные постоянные участники Евролиги и Еврокубка. Есть представительство российских клубов и в других еврокубковых турнирах — Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА. Единая лига включает международные клубы «Калев» (Эстония), «Зелёна-Гура» (Польша), «Цмоки-Минск» (Беларусь), «Астана» (Казахстан). Каждый год проводится Матч звёзд с элементами эффектного шоу.

В общем, российское первенство (победитель Единой лиги ВТБ получается звание чемпиона России) в данный момент на солидном уровне. Участники сильные и состоятельные. Условия для работы в клубах отличные. Абсолютно иная ситуация наблюдалась после развала СССР в начале 1990-х Тогда команды едва сводили концы с концами. Не было инфраструктуры, гарантий стабильности и финансовой безопасности. Вообще казался чудом сам факт проведения баскетбольного первенства, поскольку серьезные проблемы испытывали даже футбольные и хоккейные клубы. О «смутном периоде» начала 1990-х «Чемпионат» предлагает вспомнить в спецпроекте «Баскетбол России. Начало».

В 1991 году завершился последний чемпионат СССР по баскетболу. Обладателем титула стал эстонский «Калев», серебро взял «Спартак» (Ленинград), третье место занял ВЭФ (Рига). ЦСКА довольствовался лишь четвёртой позицией. Это первенство стало своего рода предвестником распада Союза. Прибалты завоевали «золото» и «бронзу», но выступали в чемпионате неполным составом. В частности, по политическим мотивам отказался играть литовский «Жальгирис», завоевавший три титула в середине 1980-х и прервавший гегемонию ЦСКА. Из-за аналогичной причины «Динамо» (Тбилиси) снялся прямо по ходу сезона.

Cамое великое противостояние в СССР. Как разрушалась вечная гегемония ЦСКА Вспоминаем как тинейджер Сабонис тащил «Жальгирис» к победе над «армейским» суперклубом.

26 декабря 1991-го СССР прекратил существование. 15 союзных республик обрели независимость. Однако старые связи во всех отраслях, в том числе и в спорте, вмиг не прервались. Огромная страна развалилась прямо в разгар баскетбольного сезона-1991/1992. Было принято решение провести чемпионат СНГ, в котором выступили 32 клуба из России, Казахстана, Украины, Беларуси, Латвии. Список некоторых участников: «Спартак» (Санкт-Петербург), «Жулдуз» (Алма-Ата), «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва), «Строитель» (Самара), «Локомотив» (Новосибирск), «Узстроймеханизация» (Ташкент), «Автодор» (Саратов), РТИ (Минск), СКА-Марс (Рига), ВЭФ (Рига), «Будивельник» (Киев), НКИ (Николаев), «Спартак» (Луганск), СКА (Киев). Фактически чемпионат СНГ — преобразованный на ходу чемпионат СССР — государства, которое прекратило своё существование.



Информации о матчах тех времён немного. По одной простой причине — на территории экс-СССР царила полнейшая неразбериха в любой сфере жизни. Игры проходили этапами из нескольких туров в различных городах. Или просто срывались. Например, 27 и 28 декабря 1991 года ЦСКА не сыграл два матча в Чирчике (Узбекистан), не прилетев из Алма-Аты. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств. Играли в чемпионате одной страны, а через пару дней её не стало.



Названия нового турнира на вывесках попадались разные — чемпионат страны, чемпионат СНГ, чемпионата России. Очередное напоминание о тотальном хаосе и неорганизованности той «смутной эпохи».

Некоторые участники чемпионата СНГ просто не доживали до конца турнира. В угоду политическим реалиям один из главных фаворитов на завоевание титула рижский ВЭФ после трёх матчей финального турнира снялась с первенства. Стоит отметить, что последний поединок (в конечном счёте аннулированный) латыши проиграли будущему чемпиону «Спартаку» с разгромным счётом — 85:106. Ставшая второй команда из Алма-Аты начала сезон, как СКА, а доигрывала уже как «Жулдуз». Московское «Динамо» заняло третье место. Основное внимание стоит уделить победителю. «Спартак» под руководством легендарного главного тренера Владимира Петровича Кондрашина (чемпион ОИ-1972 в Мюнхене во главе сборной СССР) включал целую россыпь доморощенных талантов.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

Андрей Мальцев, Геннадий Щетинин, Евгений Кисурин, Василий Карасев, Владимир Горин, Андрей Фетисов, Сергей Панов, Михаил Михайлов, Андрей Потапов, Захар Пашутин, Геннадий Щетинин — все эти имена прекрасно знакомы любителям баскетбола (и даже тем, кто мимолётно следит за спортом).

Первый чемпионат СНГ по баскетболу среди мужских команд. В атаке игрок «Спартака» Михаил Михайлов Фото: РИА Новости

Без преувеличения, настоящая русская команда мечты или как сейчас принято говорить Dream Team тех времён. Упомянутые исполнители фактически стали символами российского баскетбола в 1990-х. В течение последнего десятилетия XXI века сборная России выиграла серебряные медали чемпионата мира (1994, 1998 – единственные медали на мундиале после распада СССР) и чемпионата Европы (1993), а также «бронзу» Евробаскета-1997. Михайлов, Фетисов, Кисурин, Карасёв, Панов, Пашутин причастны ко всем или к значительной части этих успехов. То есть костяк национальной команды был спартаковским. Василий Карасёв, Сергей Панов и Евгений Кисурин ближе к середине 1990—х перешли в ЦСКА. Причём занимали видные роли в команде. У «армейцев» тоже просматривался явный спартаковский оттенок.



Самым молодым игроком чемпионского «Спартака» был Захар Пашутин, который на высоком уровне поиграл в течение трёх десятилетий (1990-е, 2000-е и начало 2010-х). Пашутин стал своего рода связующим звеном выдающихся поколений сборной России – брал медали в 1990-х и завоевал «золото» чемпионата Европы-2007. В его активе есть примечательный подвиг и на клубном уровне. Выступая за «Автодор», в декабре 1998 года в матче против «Локомотива» (Минеральные Воды) Захар установил исторический рекорд результативности в чемпионате России – 55 очков. Но всё начиналось с питерского «Спартака».

«Я пришёл из молодёжки, и это был мой первый сезон в основном «Спартаке». Владимир Петрович сразу дал мне игровое время. Пусть немного, но он всегда говорил, что я должен доказывать в каждом матче и выгрызать себе минуты, прежде всего, игрой в защите. Он говорил: «Очки свои наберёшь только в перехватах и в подборах». У нас было кому забивать, в команде играли отличные ветераны. А мне нужно было защищаться.

Финансовые вопросы я не знаю. Вроде бы, были какие-то строительные компании, плюс город помогал. Команда держалась на высоком уровне, но в основном из-за своих воспитанников: Мальцев, Щетинин, Фетисов, Панов, наше поколение молодых. Я был самым молодым в составе — 1974 года рождения. Вводили постепенно, наигрывали. Думаю, мы очень достойно играли. На путь истинный нас наставляли опытные игроки. Отношения между нами были отличными.

Чемпионский год мне запомнился ближе к концу сезона. Игры против «Динамо». Тогда Владимир Петрович выпустил меня защищаться против Сергея Базаревича. Нужно было обороняться против него по всей площадке. Бегал за ним как приклеенный. Для меня каждая игра была яркой, с большим желанием выходил на эти матчи. Но чего-то особенного уже не могу вспомнить — столько лет прошло», — сказал Захар Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



К слову, рекорд результативности в «Автодоре» Захар установил во многом благодаря старшему брату. Евгений Пашутин — классный плеймейкер, отлино ассистировавший партнёрам. В чемпионской команде «Спартака» он не выступал, но состоялся как баскетболист именно в этой организации (1988-1991).

«Мы с ребятами закончили школу-интернат, попали в «Спартак». Но не сразу, сначала в дубль. Занимались у легендарного Анатолия Иосифовича Штейнбока. После он передал нас Анатолию Петровичу Кондрашину. Пройти такую школу дорогого стоит. Они научили понимать баскетбол, внушили, что это самое главное в жизни. Они всегда говорили, что для достижения каких-то результатов высоких необходимо много работать, прикладывать усилия, развивать навыки физические, тактические. В общей сложности вместе с интернатом я был в «Спартаке» почти 8 лет. Многие прошли эту школу и Сергей Панов, и Захар Пашутин, и Андрей Фетисов, Андрей Мальцев, Василий Карасёв — этот список можно очень долго продолжать», — рассказал Евгений Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Центровой чемпионского «Спартака», ныне исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев вспоминает те времена, параллельно отмечая нынешнее совсем не радужное положение клуба. В августе «Спартак» объявил, что пропустит сезон-2020/2021 во всех спортивных соревнованиях из-за сложности с финансированием в период пандемии коронавируса. Ранее клуб выступал в Суперлиге — втором по значимости баскетбольном турнире России после Единой лиги ВТБ.

В атаке игрок «Спартака» Андрей Мальцев Фото: РИА Новости

«Ленинград — моя родина. «Спартак» — тот клуб, где я стал игроком и прошёл весь путь. Сначала в детстве я мечтал попасть на игры «Спартака». Потом я попал в дублирующий состав. Потом стал капитаном дубля. Потом попал в основную команду. Потом стал капитаном основной команды. Потом стал главным тренером «Спартака». Прошёл все стадии.



Я, как любой маленький мальчик из Ленинграда, болел за футбольный «Зенит», за хоккейный СКА, а в баскетболе за «Спартак». К сожалению, пока баскетбольный клуб находится в таком состоянии, то он жив, то нет. И очень жаль, что сейчас его нет. Потому что «Спартак» связан с именем того человека, который меня воспитал — Владимира Петровича Кондрашина.

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

Чемпионство «Спартака» сложилось из ряда факторов. Нами ведь занимался Кондрашин. У нас были опытные игроки и отличная молодёжь. В последнем чемпионате СССР мы проиграли в финале «Калеву» и тогда в себя, может быть, наверное, не поверили. Мы очень хорошо шли по сезону. А через год продолжили эту тенденцию. Жалко, что начинали мы чемпионат СССР, а закончили уже как чемпионат СНГ. Конечно, приятно было бы сказать, что я чемпион СССР, зато чемпион СНГ и этого уже никто никогда не повторит. Для меня это вершина», — заявил Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Главный тренер «Спартака» Владимир Петрович Кондрашин Фото: РИА Новости

Чемпионат СНГ с горем пополам провели. Масштабная проблема возникла уже после его завершения. Международная федерация баскетбола (ФИБА) заявила, что из-за распада СССР не признает первенство СНГ и даст путёвки в еврокубковые турниры только чемпионам новообразованных государств. Вот так одним махов в высоких кабинетах перечеркнули старания целой плеяды талантливейших игроков. Впопыхах экстренно был организован чемпионат России, но полноценным его сложно назвать. Участвовало всего 4 (!) команды: ЦСКА (Москва), «Строитель» (Самара), «Автодор» (Саратов) и Локомотив (Новосибирск). Игры прошли очень быстро в формате мини-турнира. Чемпионом стал ЦСКА. «Спартак» вместо участия в первом чемпионате России отправился на коммерческий турнир в Эмираты. Такие тогда были приоритеты.

Игрок «Спартака» Евгений Кисурин Фото: РИА Новости

«Зато мы остались с медалями чемпионата СНГ. Меня там признали лучшим игроком, хотя вторую половину турнира я пропустил из-за травмы. У меня было травмировано плечо, а на первенстве города, где я готовился к Олимпиаде, мне выбили два передних зуба. На праздновании в концертном зале гостиницы «Ленинград» я сидел с перемотанной рукой и ел через трубочку. Не мог ни говорить, ни жестикулировать. Только забрал приз — тяжелую медаль с серпом, молотом, звездой и надписью «Чемпионат СССР», — вспоминал лидер «Спартака» Евгений Кисурин.



Полный состав чемпионского «Спартака»: Владимир Горин, Андрей Долопчи, Василий Карасёв, Евгений Кисурин, Андрей Мальцев, Михаил Михайлов, Валерий Мишнёв, Сергей Панов, Захар Пашутин, Андрей Потапов, Андрей Фетисов, Геннадий Щетинин. Главный тренер: Владимир Кондрашин.

Забытый всеми. Трагическая история олимпийского чемпиона Панкрашкина Виктор ушел всего в 35 лет. Лидер и заводила на площадке страдал от губительного недостатка за её пределами.

В 1993-м «Спартак» стал вторым в чемпионате России, после чего началась стагнация. Нестабильность в стране последовавшие из-за этого финансовые трудности привели к отъезду почти всех ведущих исполнителей. Владимир Кондрашин ушёл с поста главного тренера в 1995-м. В последние годы значимых результатов великий специалист уже не добивался.



ЦСКА выиграл 26 титулов чемпиона России. Двумя сериями — 9 подряд (1992-2000) и 17 подряд (2013-2019). В 2001-м и 2002-м гегемонию «армейцев» смог прервать пермский «Урал-Грейт». Победа «Спартака» в чемпионате СНГ-1992 – первый и единственный титул команды в истории России. Официально он не был признан, но от того менее значимым для всех причастных не стал. Для представителей русской команды мечты эта победа остаётся великой, невзирая на странные решения чиновников в высоких кабинетах.