Крупнейший камбэк в истории организации. «Бруклин» вытащил матч, уступая 99% времени

«Бруклин Нетс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:124 (22:33, 32:42, 34:25, 40:24). У победителей дабл-дабл оформил Джеймс Харден (38 очков, 11 передач). В составе «Финикса» 29 очков на свой счет записал Крис Пол.

«Бруклин» проигрывал в течение 99% времени матча. А именно с самого начала и до последних 30 секунд встречи, когда Харден забил победный трёхочковый бросок.

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Более, того «Нетс» совершили крупнейший камбэк в истории франшизы, уступая с разницей «-21» по итогам первой половины. Организация присоединилась к НБА в 1976 году и никогда не отыгрывала столь крупную разницу после перерыва.



«Нетс» держать удар умеют. Притом что команде приходилось играть без получивших микротравмы суперзвёзд Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Хотя оба баскетболиста присутствовали в зале и активно поддерживали свою команду со скамейки запасных.

Настоящий лидер династии. Кевин Дюрант триумфально вернулся на арену «Голден Стэйт» Кей Ди напомнил, какую огромную потерю понесли «Уорриорз». Он ведёт к титулу «Нетс», а его бывший клуб рискует пролететь мимо плей-офф.

Кайри вообще заявился на арену с тростью. Вероятно, это просто очередная неоднозначная выходка со стороны скандального разыгрывающего. Повреждение спины у Ирвинга не настолько серьёзное, чтобы он не мог передвигаться самостоятельно.



Конечно же, главным героем встречи стал Харден. После обмена из «Хьюстон Рокетс» Джеймс кардинальным образом перестроил свою игру. Он больше не доминирующий скорер, который в стиле легендарного Уилта Чемберлена штампует длинные серии матчей с 30+ очков результативности. Борода сосредотачивается на плеймейкинге, когда делит площадку с Дюрантом и Ирвингом.



За месяц пребывания в команде Харден оформил 5 трипл-даблов, чего было достаточно для выхода на второе место в истории франшизы по этому показателю. Больше только у Джейсона Кидда (61), который выступал за «Нетс» в течение семи лет. Харден взял темп, при котором может обогнать Кидда буквально за год.



Джеймс отдаёт 11,8 передачи в среднем за игру, что является абсолютно лучшим результатом в НБА. Он бы оформлял трипл-даблы чаще, если бы обладал большими габаритами и активнее собирал подборы. С передачами проблем нет. Когда Харден выходит на паркет можно практически не сомневаться, что количество ассистов в его активе будет двузначным.

Самый масштабный обмен в истории НБА — чистая авантюра. Почему «Нетс» зря взяли Хардена Никаких гарантий завоевания титула у «Бруклина» нет даже близко. «Хьюстон» тоже рискует остаться в пролёте.

Что касается конкретно игры с «Санз», Джеймс вынужденно взял на себя обязанности бесспорной первой опции нападения. Дело не только в принципиальном соперничестве с бывшим одноклубником по «Рокетс» Крисом Полом, с которым у Бороды не заладились отношения. Без Дюранта вести команду за собой было некому. Джо Харрис (22 очка), Тайлер Джонсон (17 очков) и Джефф Грин (18 очков, 8 подборов) тоже внесли большой вклад в победу, но всё-таки никто из них доминирующим скорером не является. В итоге Харден стал самым результативным и про плеймейкинг тоже не забыл.



Скоро в команде Стива Нэша состоится пополнение в ротации. «Нетс» объявили о подписании Андре Роберсона. Форвард выступал с Дюрантом в «Оклахома-Сити Тандер» и отличается классной защитой на периметре. Хотя последние годы карьеры были смазаны из-за травмы. Для освобождения места в заявке пришлось отчислить центрового Норвелла Пелле, однако вряд ли это проблема.



Пока в передней линии вполне неплохо справляются Деандре Джордан и Джефф Грин, а Пелле – слишком слабый исполнитель для чемпионской команды. «Нетс» наверняка мечтают о том, что «Кливленд Кавальерс» не смогут обменять Андре Драммонда и выкупят его контракт. Тогда франшиза из Нью-Йорка будет фаворитом на то, чтобы подписать центрового на минимальный контракт в качестве свободного агента.

Суперкоманда моментально заработала. Дюрант и Харден исторически мощно начали в «Нетс» И это к Кевину и Джеймсу ещё не присоединился Кайри Ирвинг. Что же будет дальше?

Шестиматчевая победная серия «Финикса» прервана. Девин Букер, Деандре Эйтон и Крис Пол не воспользовались возможность добыть победу над «Нетс» без Дюранта и Ирвинга. «Бруклин» доказал, что обладает характером. Пока рано говорить «чемпионским», но процесс формирования такой ментальности идут. И с глубиной состава не всё так уж плохо. В активе подопечных Нэша четыре победы кряду, только в одном случае на паркете было задействовано «Большое трио» суперзвёзд. Перед дедлайном в конце марта «Бруклин» может совершить новые ходы, которые сделают команду ещё сильнее перед плей-офф.