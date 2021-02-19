У Леброна серьёзные проблемы. Над Королём потешается даже бывший напарник

«Лос-Анджелес Лейкерс» против «Бруклин Нетс» — центральный матч не только игрового дня, а и первой половины регулярного чемпионата. Это противостояние рассматривается как потенциальная репетиция финала НБА.

Перед встречей в Лос-Анджелесе лига объявила стартовые составы на Матч звёзд, который состоится 7 марта в Атланте. Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин) будут капитанами. Через драфт позже они выберут игроков в свои команды.

Названы стартовые составы на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс и Кевин Дюрант — капитаны

К сожалению, в игре «Лейкерс» — «Нетс» не довелось увидеть дуэль Джеймса и Дюранта. Леброн на паркет вышел, однако Кевин не успел восстановиться после травмы подколенного сухожилия. У «Лейкерс» повредил ахилл Энтони Дэвис и вылетел на 4 недели. Так что по звёздным потерям равные условия и ничья 1-1. Интерес к противостоянию всё равно оставался огромным. Хотя большой интриги на площадке не наблюдалось. Встреча на арене «Стэйплз Центр» завершилась со счетом 109:98 (31:24, 33:29, 26:21, 19:24) в пользу «Нетс».

«Бруклин» спокойно забрал первые три четверти и большую часть игрового времени лидировал с двузначной разницей, пиковая отметка которой составила «+25» в заключительном игровом отрезке. На последних минутах игроки «Бруклина» включили энергосберегающий режим и позволили «Лос-Анджелесу» избежать разгрома. У победителей дабл-дабл оформил Джеймс Харден — 23 очка и 11 передач, Кайри Ирвинг к 16 очкам добавил 7 подборов. В составе «Лейкерс» 32 очками, 8 подборами и 7 передачами отметился Леброн Джеймс, его одноклубник Кайл Кузма оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

Настоящий лидер династии. Кевин Дюрант триумфально вернулся на арену «Голден Стэйт» Кей Ди напомнил, какую огромную потерю понесли «Уорриорз». Он ведёт к титулу «Нетс», а его бывший клуб рискует пролететь мимо плей-офф.

Леброн в этом матче набрал свое 35-тысячное очко в регулярных чемпионатах НБА, став третьим игроком в истории, кому удалось добиться данного показателя. Больше него набрали только Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387). Леброну для покорения достижения потребовалось 1295 матчей. Справился быстрее, чем Мэлоун (1369) и Абдул-Джаббар (1323). Вероятно, Джеймс побьёт рекорд Карима в течение следующих двух сезонов, если обойдётся без травм. Очень вероятный сценарий. 36-летний баскетболист показывает впечатляющее долголетие.

Однако в целом у Леброна серьёзные проблемы. Команде явно не хватает качества и глубины состава. «Лос-Анджелесу» особенно нужно укрепление передней линии. Основная надежда франшизы — выкуп контрактов Блэйка Гриффина («Детройт Пистонс») и / или Андре Драммонда («Кливленд Кавальерс»), которых потом можно будет подписать на минимальный контракт. Хотя на того же Драммонда нацелен «Бруклин», рассчитывающий ещё больше усилиться.

«Лейкерс» начали играть крайне блекло. «Юта Джаз» укрепляется на первом месте. Кузма не может равноценно заменить Дэвиса и вообще большой надёжностью не отличается. Монтрез Харрелл и Деннис Шредёр в этом году уже не будут претендовать на награду лучшему шестому игроку. Леброну приходится тратить много энергии без помощи Дэвиса. Хотя даже с Энтони на паркете наблюдались определённые проблемы. Часто «Лос-Анджелес» дожимал аутсайдеров вроде «Детройта» и «Оклахома-Сити» только в овертайме или вообще проигрывал тем же «Пистонс» на выезде.

Слабость Короля и «Лейкерс» сразу же заметил Кайри Ирвинг. Разыгрывающий «Нетс» откровенно потешался над своим бывшим одноклубником по «Кливленд Кавальерс».

Сначала Кайри жёстко подколол Леброна после промаха с лини штрафного броска.

.«Это ваш лучший исполнитель штрафных?» – крикнул Ирвинг в адрес баскетболистов «Лейкерс».

Суперкоманда моментально заработала. Дюрант и Харден исторически мощно начали в «Нетс» И это к Кевину и Джеймсу ещё не присоединился Кайри Ирвинг. Что же будет дальше?

За 2 минуты до конца первой четверти это было весьма смелым выпадом со стороны Кайри, поскольку «Бруклин» вёл всего 3 очка. Наверное, уверенность в победе у Ирвинга в этот день зашкаливала. Кайри было этого мало. Во второй половине он издевательски перехитрил Леброна. Ирвинг с помощью обманного финта заставил Джеймса повернуться к нему спиной, а сам отправил мяч в кольцо. Шакил О’Нил наверняка включит этот момент в следующую подборку своей рубрики курьёзов Shaqtin’ A Fool.

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В этом сезоне «Нетс» выдают результат 5-1 в матчах с главными претендентами на титул «Лейкерс», «Клипперс», «Джаз», «Милуоки Бакс» и «Филадельфия Сиксерс». Единственное поражение пришлось на матч с «Сиксерс», когда на паркете не появились Дюрант и Ирвинг. Команда Стива Нэша имеет баланс 10-1 против команд с более чем 50% побед, что является лучшим результатом в НБА. «Лейкерс» в играх с такими соперниками показывают результат 4-7. И Дэвис выходил на площадку в большинстве случаев, так что травма звезды не оправдывает невнятность подопечных Фрэнка Вогеля.

Стоит отметить, что у «Бруклина» всё ещё есть огромный потенциал для улучшения. «Большое трио» Дюрант-Ирвинг-Харден было задействовано на паркете всего 7 раз, но в матчах с контендерами «Нетс» зачастую справлялись даже усилиями одной-двух звёзд. Атакующая мощь команды запредельная, когда все лидеры включаются по полной. Если перед дедлайном «Бруклин» сумеет заполучить Драммонда (13,5 подбора — второй лучший результат в НБА, несмотря на лимитирование минут в «Кливленде»), то на порядок прибавит под щитом. Не исключено, что в придачу к Иману Шамперту и Андре Робертсону будут приобретены дополнительные специалисты по защите на периметре.

Крупнейший камбэк в истории организации. «Бруклин» вытащил матч, уступая 99% времени У «Нетс» закаляется чемпионский характер. С мощным «Финиксом» справились даже без Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

«Бруклин» выдал результат 4-0 во время выезда против команд Западной конференции, выступая без Кевина Дюранта в трёх случаях. Главный тренер «Нетс» Стив Нэш убеждён, что команда не зазнается.

«Не думаю, что это заставит нас витать в облаках. Мы показали хорошую игру и добыли хорошую победу на выезде, но всё только начинается и нам еще надо во многом прибавлять. Мы должны пользоваться возможностью для прогресса независимо от результатов, хотя это, конечно, приятно, когда едешь в турне по Западу и выигрываешь несколько матчей», – сказал Нэш после победы в Лос-Анджелесе.

«Лейкерс» же остаётся надеяться, что Дэвис полностью восстановится за месяц и подойдёт в оптимальной форме к плей-офф. Иначе о защите титула вряд ли стоит мечтать, как бы ни старался Леброн.