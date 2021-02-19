Легко и непринуждённо. Сборная России пробилась на чемпионат Европы!

Несколько недель назад женская сборная России отобралась на Евробаскет. Мужской только предстояло сделать это в очередном «окне», которое проходило в Перми. Один из самых баскетбольных городов России традиционно тепло принимает главную команду страны, несмотря на температуру на улице.



Задача команды Сергея Базаревича на бумаге выглядела довольно просто. Побеждай Северную Македонию — получай заветную путёвку на чемпионат Европы. Но и здесь были свои подводные камни.

Россия выгрызла важнейшую игру у македонцев. Всё остальное неважно Сборная России показала баскетбол не лучшего качества, но есть главное — результат.

Во-первых, матчи сборных это минимум времени на подготовку, а значит фактор неожиданности результата повышается. Во-вторых, соперник совсем не горел желанием отдавать победу. Днём ранее они наглядно продемонстрировали это итальянцам (84:92).



Отдельные опасения вызывала фигура Ненада Дмитриевича. Защитник македонцев накидал в кольцо сборной Италии 24 очка и добавил к ним 12 передач. Именно на нём было сосредоточено внимание защиты сборной России. С первых секунд матча с ним играли предельно плотно, стараясь отсечь от мяча.



Отдельного внимания заслуживает состав нашей сборной. Из-за отмены матча ЦСКА — «Панатинаикос» в Евролиге до Перми доехали Семён Антонов и Джоэл Боломбой — серьёзное усиление для решающей схватки.



Первые минуты уже по традиции прошли сумбурно. К счастью, в исполнении обеих команд. Трёха Андрея Воронцевича и проход Ивана Стребкова вывели нас вперёд, но последующие три потери подряд заставили болельщиков в «Молоте» серьёзно напрячься. Гости ответили своим рывком и россиянам нужно было отыгрываться — 5:9.



В чём игроков сборной России точно нельзя было упрекнуть — так это в старании. Наши парни не уступали в игре один на один, а уже на подборе просто доминировали. И это всё было ещё до выхода Боломбоя! Форвард ЦСКА буквально растерзал защиту македонцев, забив все четыре своих броска, один из которых был трёхочковым. В итоге за первые 5 минут игрового времени Джоэл набрал 11 очков, которые вкупе с двумя точными дальними выстрелами дали команде Базаревича пусть небольшой, но комфортный задел в 5 очков — 26:21 после первой четверти.



Второй игровой отрезок наши парни начали очень бодро. Сначала в классном проходе первыми очками за сборную отметился дебютант Артём Комолов из «Нижнего Новгорода». Защитник совсем недавно стал победителем конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ, а ещё именно он стал 100-м игроком, сыгравшим за сборную России в официальном матче за всю историю. После Семён Антонов добавил свои два очка, вынудив тренера гостей взять тайм-аут.

Сборная России не дожала Италию. Ничего страшного – путёвка на Евро и так почти в кармане При текущем формате отбора наивно рассчитывать на вынос всех соперников. Второе место в группе вполне приемлемо для нашей команды.

Сборная России продолжила наступать, а вот македонцам минутный перерыв никак не помог. Уже к середине четверти Михаил Кулагин забил свою третьею дальнюю попытку, сделав отрыв 13-очковым. Уверенность наших парней деморализовала оппонентов. Воронцевич, к примеру, не имеет игровой практики в сезоне, потому что пока не подписал контракт ни с одной командой, но как же легко он разбирался с защитниками при игре спиной к кольцу — 25:12 только за вторую четверть и в раздевалку можно было отправляться со спокойной душой.



Самым главным было не расслабиться в третьей четверти, дав сопернику шанс на камбэк. И этого, к счастью, не случилось. Владимир Ивлев растолкал соперников в краске, затолкал мяч в кольцо и сделал преимущество 20-очковым. Стало понятно, что отыграться против такой сборной России Северная Македония не сможет.



Главными атакующими опциями македонцев стали Войдан Стояновски и Джейкоб Уайли. На их плечах держалась вся игра гостей. Что же до Дмитриевича, то он ограничился 8 очками. Северная Македония совершила всего пять потерь за весь матч, в то время когда россияне совершали потери в два раза чаще. Но тотальное превосходство в борьбе за отскок и отличная реализация бросков принесли России победу и заветную путёвку на Евробаскет-2022.

Сборная России установила мощный исторический рекорд! У Эстонии не было никаких шансов Наша национальная команда уверенно движется к выходу в основную стадию Евробаскета.

Итоговый счёт — 94:77, сборная России легко и непринуждённо выходит на чемпионат Европы. Второй матч февральского «окна» против Эстонии имеет значение с точки зрения престижа. Команда Сергея Базаревича прошла отбор, однако итоговое место пока неизвестно. Итальянцы стали первыми. Россия пока вторая но эстонцы ещё могут сместить их. Всё-таки даже хотелось бы уверенно завершить отбор и занять вторую строчку, не пропуская вперёд скромных по подбору исполнителей прибалтов.