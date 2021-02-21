Сборная России прошла отбор на чемпионат Европы. А как насчёт поехать на Олимпиаду?

Мужская сборная России досрочно выполнила свою задачу по отбору на Евробасет-2022. Последний матч против Эстонии (75:52) наша команда могла рассматривать практически как контрольный. Хотя кое-какая интрига сохранялась. Россия могла опуститься на третье место, если бы проиграла эстонцам с разницей 29 очков. В первом матче в Таллине команда Сергея Базаревича катком прошлась по прибалтам – 84:56. Всё-таки потеря такого преимущество по личным встречам была бы чем-то из области фантастики, но фактически игра не была совсем уж без турнирной мотивации для наших баскетболистов.



При этом сопернику обязательно нужна была победа, чтобы гарантировать проход дальше. Добиться результата не удалось. 22 февраля эстонцев в Перми ждет «матч жизни» с Северной Македонией, которая сумела одолеть немотивированную Италию (87:78) и сохранить шансы на третье место в группе.

Легко и непринуждённо. Сборная России пробилась на чемпионат Европы! Совсем расслабляться пока рано. Остался ещё один матч отбора, который определит итоговое место нашей команды в группе.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич понимал, что эстонцы вряд ли выиграют и уж тем более наверняка не ликвидируют отставание «-28» с первой «лички», поэтому решил посмотреть в деле сразу нескольких новичков: Антона Астапковича из «Нижнего Новгорода», Антона Квитковских из «Автодора» и Павла Савкова из испанской «Ираурги». К слову, права на последнего принадлежат клубу Евролиги «Баскония».



Пространство для экспериментов было. Расположение команды после победы над Северной Македонией покинули игроки ЦСКА Джоэл Боломбой и Семён Антонов. Форварды дали передней линии сборной России мощи, а Боломбой и вовсе в очередной раз стал одним из лучших игроков матча. В сборной Джоэл получает больше свободы, что выливается в солидные статистические цифры: 19 очков за 21 минуту на паркете при коэффициенте эффективности 18. Базаревич не скрывал, что хотел бы иметь больше времени на работу с Боломбоем, но по договорённости с клубом после победы те должны были вернуться в Москву для подготовки к матчам Евролиги.



Игру с эстонцами очень уверенно провёл Владимир Ивлев. От центрового «Пармы» не требуют набирать много очков, его главное оружие энергия в защите. Четыре подбора на чужом щите и десять всего, добавьте к это восемь очков и три передачи — КПД Ивлева впечатляет. И это против эстонцев, которые с первых минут матча пытались навязать жёсткий баскетбол, в результате которого тяжёлое повреждение получил Евгений Валиев, которому сильно разбили нос локтем.



Эстонцев сборная России переломила на классе. Обилие трёхочковых бросков — наша отличительное качество. Прибалтам не повезло и пермские кольца с огромным уважением принимали в себя мячи, выпущенные россиянами. 17 из 36 попыток достигло цели, в то время как соперник ограничился всего 5 точными дальними попытками за 40 минут игрового времени.

Сборная России не дожала Италию. Ничего страшного – путёвка на Евро и так почти в кармане При текущем формате отбора наивно рассчитывать на вынос всех соперников. Второе место в группе вполне приемлемо для нашей команды.

Трио Андрей Воронцевич, Евгений Бабурин, Михаил Кулагин реализовало 10 дальних попыток, показав, что достойны своих мест в любом составе сборной России. Воронцевич и вовсе удивил.



Форвард уже почти год не имеет практики на высоком уровне, но по-прежнему находится в отличной форме. А как он помогает команде со скамейки! Показалось, что Андрей ни на секунду не присаживался после замен, активно подсказывая и поддерживая партнёров.

Сборная поедет на чемпионат Европы, но сентябрь 2022 года пока слишком далёк, чтобы говорить о нём серьёзно. Пока мы не знаем ни соперников, ни страны, в которой будем играть. Единственно, о чём уже можно говорить уверенно — это главный тренер. Судя по риторике президента РФБ Андрея Кириленко Сергей Базаревич продолжит работать. Обе стороны готовятся продлить соглашение.



Куда важнее сейчас думать о квалификации к Олимпийским играм. Шанс поехать в Токио у наших парней есть. Но для этого нужно пройти сложнейший отбор. С 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите сборная России сыграет против Германии и Мексики, после чего (если займёт первое или второе место в этой группе) её ждёт полуфинал и финал с кем-то из параллельной группы, где будут Тунис, Хорватия и Бразилия. На шесть команд всего одна путёвка!



Хочется верить, что сборная сможет подойти к квалификации в оптимальном составе. Как это было, к примеру, в 2012 году, когда мы отобрались на Игры в Лондоне и выиграли историческую «бронзу».



Бабурин, Кулагин, Воронцевич, Антонов и Боломбой — места этих игроков, судя по всему, прямо сейчас можно назвать гарантированными. Добавить к заднюю линию нужно и Ивана Стребкова, уверенно чувствующего себя в розыгрыше. Пока непонятно как будут чувствовать себя Дмитрий Хвостов и Алексей Швед. В оптимальных кондициях оба — игроки стартовой пятёрки сборной России. Но игрок «Зенита» ещё восстанавливается после травмы, а лидер «Химок» будет принимать решение по выступлению за сборную после сезона. Кириленко ждёт Алексея в команде, но настаивать не будет. Базаревич тоже выразил заинтересованность в приезде Шведа.



Место Никиты Курбанова в сборной тоже не обсуждается. Один из самых стабильных и универсальных российских игроков должен очень помочь команде. Но если в ЦСКА он выступает в роли икс-фактора, то здесь должен будет брать на себя куда больше.



Из потенциальных игроков сборной обязательно стоит упомянуть Андрея Зубкова из «Зенита» и капитана «Локомотива-Кубань» Станислава Ильницкого. Последний был традиционно скромен в матчах против Македонии и Эстонии, но не проигрывал борьбу и смотрелся органично в построениях Базаревича.



Ещё несколько слов стоит обязательно сказать о дебютанте Артёме Комолове. Защитник «Нижнего Новгорода» впервые вышел в майке сборной России в игре против Северной Македонии и делал ровно то, что от него ждали: проходы под кольцо, уверенные броски издали. В сезоне Единой лиге он забивает половину своих попыток. Вот и в Перми он показал товар лицом, реализовав 5 из 10 трёхочковых бросков за два матча. А самое главное, что делал это Артём очень уверенно и всегда это было логично.



Сборная России определила свой стиль. Мы играем современно, быстро, широко и большим количеством атак издали. Собственно, все три дебютанта сборной в игре против Эстонии набрали свои первые очки именно дальними попытками. Может быть, у нас нет в составе Стефена Карри, но зато каждый может попасть издали. С такой сборной точно придётся считаться всем соперникам по отбору на Олимпиаду.

Сборная России установила мощный исторический рекорд! У Эстонии не было никаких шансов Наша национальная команда уверенно движется к выходу в основную стадию Евробаскета.

Шансы на поездку в Токио есть, причём немалые. Многое будет зависеть от итогового состава, который удастся собрать в Сплите. Но в любом случае сборная России, вероятно, будет вторым фаворитом на единственную путёвку на Олимпийские игры. Тунис и Мексика – явные аутсайдеры. В составе Бразилии много возрастных игроков. Германия? Да, есть не самые последние игроки НБА Деннис Шрёдер и Даниэль Тайс, но немцы в оптимальном составе провалились на чемпионате мира в Китае в 2019 году, когда в решающей игре за выход из группы уступили Доминиканской республике. Чем мы хуже доминиканцев? А не в оптимальном Германия рискует пролететь даже мимо Евробаскета. После 5 матчей у немцев баланс 1-4 и последнее место в группе. 22 февраля они обязаны обыграть Черногорию с разницей как минимум 7 очков, чтобы занять третье место.



Бесспорным фаворитом квалификации будет Хорватия. Состав с обилием игроков НБА и Евролиги видится самым талантливым в группах. Да и родные трибуны должны помочь. Пандемия «коронавируса» постепенно всё меньше даёт о себе знать. По крайней мере, так считает ФИБА, которая уже в февральских «окнах» отбора на Евробаскета разрешила присутствие зрителей в ограниченном количестве. К лету это количество может составить больше 50% или вообще полное снятие ограничений на посещаемость. Сборная России прошла отбор на чемпионат Европы, но самые важные матчи нашей команды пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года в Сплите. Ждать осталось недолго.