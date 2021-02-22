«Память на всю жизнь». Русские бомбардиры доминировали над иностранцами в 1990-е

Нельзя не замечать тенденцию современного российского и европейского баскетбола – во всех топ-клубах представлено обилие легионеров (преимущественно из США) на ведущих ролях. Так было не всегда. В лихие 1990-е русские баскетболисты-бомбардиры доминировали над американцами и иностранцами в целом. А легионеры если и приезжали, то далеко не всегда блистали и показывали высокое качество.

«Чемпионат» продолжает цикл статей спецпроекта «Баскетбол России. Начало». Предлагаем вспомнить самые примечательные перфомансы чемпионата России из лихих 1990-х и начала 2000-х, а также сравнить их с тем, что происходит в наше время.

Русскую команду мечты лишили великой победы. Единственный титул «Спартака» — непризнанный Чемпионат СНГ – отражение «смутной эпохи» 1990-х. В высоких кабинетах одним махом перечеркнули старания целой плеяды талантливейших игроков.

13 трехочковых попаданий Виктора Бирюкова

7 января 1998 года 26-летний защитник «Локомотива» (Минеральные Воды) Виктор Бирюков в домашнем матче с «Аквариусом» (Волгоград) реализовал 13 трёхочковых бросков при всего 19 попытках. Точность составила феноменальные 68,4%. Хотя здесь больше впечатляет именно количество попаданий, которое на тот момент было выдающимся по меркам мирового баскетбола.



В НБА в 1990-х забивали максимум 11 трёхочковых. И это при длительности матча 48 минут, а не 40. В 2000-х Коби Брайант и Донелл Маршалл попали 12 раз с дальней дистанции, но до показателя Бирюкова не дотянулись Только за последнее десятилетие, когда ставка на трёхочковые достигла невиданных масштабов, Стефен Карри и Зак Лавин сумели реализовать 13 дальних бросков, а Клэй Томпсон стал единоличным рекордсменом в истории с 14 трёхочковыми попаданиями.



Конечно, речь о разном уровне конкуренции. Но НБА — лига, где в последние годы дальний бросок стал главным оружиям. Постоянно бросать трёхочковые на ранних секундах владения стало нормой. Один только Джеймс Харден неоднократно позволял себе совершать по 15+ промахов. Факт остаётся фактом. За океаном лишь в середине 2010-х покорили достижение, которое уже давно пылилось в книге рекордов чемпионата России.

«Приехал, а от блеска Союза не осталось и следа». История 1-го легионера чемпионата России Франк Мюллер получал смешные деньги и уехал из России с морем воспоминаний. Не все из них положительные.

Но всё-таки вернёмся к более близкому нам европейскому баскетболу. В Евролиге реализовывали максимум 10 попыток из-за дуги – защитник «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин делал этот дважды в своём феноменальном сезоне-2019/2020, один раз подобное удалось защитнику «Фенербахче» Эндрю Гаудлоку в 2014-м. А вот в Единой лиге ВТБ, которая является правопреемником чемпионата России (победитель турнира носит звание чемпиона России), максимум был установлен относительно недавно и близок к рекорду Бирюкова. В феврале 2016-го защитник «Химок» Егор Вяльцев набрал 40 очков в матче с «Астаной», реализовав 12 дальних бросков.



Возможно, рекорд Бирюкова не из разряда вечных. Вяльцев вплотную приблизился к нему. В эру трёхочкового баскетбола не исключено, что кто-то попадёт из-за дуги как минимум 13 раз. Однако пока рекорд защитника «Локомотива» держится. Родом это достижение именно из 1990-х, когда баскетбол был более ориентированным на защиту.



К слову, Бирюков в 1998-м превзошёл достижение легендарного снайпера ЦСКА Игоря Куделина, который годом ранее реализовал 12 из 20 в матче с московским «Динамо». Сам Бирюков изначально даже не знал, что идёт на историческое достижение. Оповестил только диктор в концовке. Это не облегчило путь к рекорду, а наоборот усложнило. Соперники стали более плотно опекать защитника «Локомотива».

Игорь Куделин Фото: РИА Новости

«О рекорде Куделина я не знал. Но стоило мне забросить десятый трёхочковый, как диктор тут же объявил, что может состояться рекорд. Вы не представляете, что тут началось! Меня стали преследовать по два-три соперника. И всё-таки за четыре минуты до конца я успел сделать 13-е попадание. Причем последний бросок получился с фолом, я реализовал штрафной и набрал 40 очков. Ребята почувствовали, что у меня пошел бросок, и стали играть на меня. Когда я забил в пятый раз подряд, то понял, что наконец-то по-настоящему почувствовал кольцо, и полностью раскрепостился. Стали получаться броски из любых положений — что в прыжке, что стоя. Защитников я уже не замечал», — заявил Бирюков сразу после достижения.

55 очков Захара Пашутина

Матч регулярного чемпионата России «Автодор» — «Локомотив» 23 декабря 1998 года остался бы проходным и ничем не примечательным в истории, если бы не один момент. Защитник саратовского клуба Захар Пашутин настрелял в этой игре 55 очков – рекорд из разряда вечных.

«За этим следила вся страна». Как простой провинциальный клуб угрожал гегемонии ЦСКА «Автодор» в 1990-е сделал практически невозможное. В столицу уезжали все самые лучшие, но в Саратове всегда находились способ выкручиваться.

Осенью 1993-го баскетболист «Автодора» Сергей Иванов в той же запределеьно тесной арене «Юность» забросил 50 очков в кольцо «СКА-Урала» (Екатеринбург). Саратовская публика очень хорошо помнила тот момент, поэтому требовала обновление рекорда. 40-е очко Пашутин набрал на 29-й минуте после дальнего попадания. В начале четвёртой четверти тренер усадил братьев Евгения и Захара на скамейку, но болельщики сразу же начали просить вернуть баскетболистов на паркет.



Пожелание было выполнено. В конечном счёте Пашутин набрал рекордное 55-е очко (18/29 с игры, в том числе 7 из 8 трёхочковых, 12/14 штрафных), а также добавил к этому 9 подборов, 7 перехватов. Пал не только клубный рекорд Иванова. но и достижение защитника «Кредо-Университета») Юрия Леонова, который 1 октября 1998-го записал себе в актив 53 балла в графе результативности. Казалось, что этого хватит для статуса единоличного рекордсмена на долгие годы, если не навсегда. Однако у Захара Пашутина было иное мнение на этот счёт – Леонов пробыл на первом месте менее трёх месяцев.



«Ну, во-первых, я партнёрам хочу спасибо сказать. Все знают, что именно они помогли мне установить рекорд. Последние минут пять команда играла только на меня. А вообще атмосфера в раздевалке была радостной, все шутили, говорили: «Ну ты, Захар, дал!», — поделился впечатлениями от рекорда Пашутин.



Захар Пашутин после своего результативного свершения впервые в истории был признан лучшим игроком месяца в Суперлиге дважды подряд. «Память на всю жизнь»: именно так характеризовал свои 55 очков Пашутин по прошествии 15 лет.

З. Пашутин: 55 очков в матче против Минеральных Вод – память на всю жизнь

Теперь вернёмся в наше время. Рекорд результативности в Единой лиге ВТБ составляет 42 очка. Именно столько «настрелял» защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд в матче с «Цмоки-Минском» в 2016 году. Защитник ЦСКА Нандо Де Коло в марте 2019-го записал себе в актив 41 балл в игре с «Автодором». Больше никто отметку 40 очков не покорял. То есть смело можно предположить, что рекорд Захара Пашутина продержится очень долго.

Рекордные 52 очка в женском баскетболе

В феврале 1997-го нападающая «Уралмаша» Елена Кузьмина (девичья фамилия Пшикова) оформила дабл-дабл из 52 очков и 11 подборов в матче с самарским СКА (115:113 ОТ). Более того, за две секунды до конца основного времени Кузьмина перевела встречу в овертайм броском с центра площадки.

Героический перфоманс во всех отношениях. Елена вытащила победу для своей команды и установила рекорд результативности в истории чемпионата России. 52 очка для женского баскетбола – заоблачные цифры, хотя и в мужском такая результативность считается выдающейся. Здесь очень кстати придётся сравнение с WNBA. Чемпионат России не так уж сильно уступает заокеанской лиге. Лучшие баскетболистки женской НБА во время перерыва в сезоне сейчас играют в УГМК, курском «Динамо» и других российских клубах, получая более высокую зарплату, чем в США.



Рекорд результативности в истории WNBA составляет 53 очка. Баскетболистка «Далласа» Лиз Кмэбидж отгрузила столько в кольцо «Нью-Йорка» в 2018-м. До этого максимум составлял 51 очко у защитницы «Талсы» Рикуны Уильямс в 2011-м. Предыдущее достижение – 47 очков – было установлено Дайаной Таурази в 2006 году в игре с «Хьюстоном». Интересно, что Таурази долгое время выступала в России за московское «Динамо», «Спарту&К» и УГМК.

Елена Кузьмина Фото: https://russiabasket.ru/

Кузьминой предлагали переезд в США, а именно учёбу в престижном университете, личного парикмахера и даже возможность стать фотомоделью, снимаясь для обложек популярных журналов. Однако Елена отказалась. Из зарубежного опыта в её карьере есть выступление в чемпионате Франции. А также статус одной из самых талантливых российских баскетболисток-скореров всех времён.

Первый и единственный квадрупл-дабл в истории профессионального баскетбола России

В 2001 году центровая команды «Вологда-Чеваката» Мария Калмыкова в матче с курским «Динамо» набрала 20 очков, 15 подборов, 11 передач и 10 блок-шотов. Это первый и единственный квадрупл-дабл в истории чемпионата России и профессионального баскетбола страны. Как мужского, так и женского. По мировым меркам достижения тоже уникальное. Например, в женской НБА квадрупл-даблы никогда не оформлялись, а в мужской лиге пересчитать их можно на пальцах.

Мария Калмыкова (третья справа) Фото: РИА Новости

1990-е и начало 2000-х – крайне неблагоприятное время для спорта и баскетбола в частности. Однако именно в этот период случились некоторые знаменательные рекорды, которые держатся по сей день и носят статус вечных. Авторами их стали совсем не легионеры. В 1990-е русские бомбардиры превосходили иностранцев, будучи на первых ролях в своих клубах. Вряд ли стоит рассчитывать, что ситуация снова станет такой же в обозримом будущем. Можно лишь надеяться, что влияние легионеров хотя бы частично уменьшится.