«Лейкерс» совсем плохи без Дэвиса. Леброн не справляется даже с аутсайдерами

«Лос-Анджелес Лейкерс» за работу в межсезонье называли главным претендентом на титул чемпиона НБА в 2021 году. Действующий чемпион укрепил свой состав и даже, казалось, что Леброну Джеймсу совсем не придётся сильно напрягаться в регулярном чемпионате, сохраняя силы на плей-офф. Не тут-то было!

Из-за разных проблем калифорнийцы вынуждены ехать на плечах своей главной звезды, которой уже идёт 37 год. В первых 19 матчах сезона Леброн играл чуть больше 33 минут за матч, находясь по этому показателю в пятом десятке среди всех игроков НБА. В последних 12 играх почти 39 и больше него не играет никто. «Лейкерс» нужно срочно делать ходы на рыке. В первую очередь необходимо укрепить переднюю линию, которая заметно ослабла после травмы ахилла Энтони Дэвиса (вылетел из строя как минимум на месяц). Демаркус Казинс – один из претендентов на переход в «Лос-Анджелес», под него уже освободили место в заявке за счёт отчисления Куинна Кука. Но этого явно мало.

«Лейкерс» приучили к тому, что проигрывают. Причём принципиальным соперникам. Сначала «Бруклин Нетс» (98:109) без Кевина Дюранта, а после сопернику по финалу 2020 года «Майами Хит» (96:98). Притом что «Хит» проваливают сезон и сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции. Без Энтони Дэвиса проблемы с глубиной состава «Лейкерс» стали очевидными.

Игра против далеко не самого сильного «Вашингтон Уизардс» (11-17, 13-е место на Востоке) была важна для чемпиона с эмоциональной точки зрения. Проигрывать трижды подряд и отпускать «Юту Джаз» в гонке за первое место в конференции, явно не входило в планы «озёрников». Хотя подопечным Фрэнка Вогеля в пору уже думать о том, как не выпасть и топ-4. «Клипперс» и «Финикс» имеют равное число проигрышей с «Лейкерс», еще пару осечек и могут догнать «Портленд» и / или «Сан-Антонио».

У Леброна серьёзные проблемы. Над Королём потешается даже бывший напарник Кайри Ирвннг почувствовал слабость «Лейкерс» и сразу же воспользовался возможностью задеть Джеймса. Имеет право – «Бруклин» сейчас сильнее.

Именно поэтому Леброн с первых минут был вынужден включить режим терминатора, бегая по площадке исключительно с максимально серьёзным выражением лица. Своим безулыбочным режимом он как бы настраивал партнёров на более активную помощь. И она пришла!

Король в стартовой четверти провёл на паркете 9,5 минуты, за которые не только набрал 7 очков, но раздал 5 передач. Именно это стало одним из главных факторов двузначного лидерства к концу первого 12-минутного отрезка. Две звезды столичной команды Рассел Уэстрбрук и Брэдли Бил привычно много бросали и забивали, но слабо задействовали своих партнёров. Из 23 командных очков в первой четверти Бил и Уэстбрук набрали 18. Хозяева же распределяли атакующую активность равномерно, а одним из самых результативных в их составе стал Монтрез Харрелл, традиционно вышедший со скамейки и набравший 8 очков.

Персональная защита «Лейкерс» была далеко не идеальна. Играть один на один против Уэстбрука было большой проблемой. Потому Фрэнк Вогель решил попробовать зонную защиту, которая быстро принесла результат. «Уизардс» за полторы четверти всего четыре раза бросили издали (лишь одно попадание), в то время как соперник атаковал кольцо из-за дуги 13 раз и попал 5 раз.

Игроки «скамейки» давали «Лейкерс» необходимый для уверенного лидерства заряд. Ещё до большого перерыва хозяева вели в этом компоненте с огромным отрывом — 27:4. Леброн и его партнёры уходили в отрыв и казалось, что победа будет лёгкой и достанется малой кровью. К большому перерыву разница была 14 очков, хотя вполне могла быть гораздо более существенной.

В большом перерыве главному тренеру «Вашингтона» Скотту Бруксу удалось достучаться до своих лидеров, а также «разбудить» ролевых игроков. В третьей четверти гости начали сокращать отрыв, активно полагаясь на свой интернациональный десант. Японец Руи Хачимура, израильтянин Дени Авдия, немец Мориц Вагнер, латыш Давис Бертанс, бразилец Рауль Нето — у Билла и Уэстбрука нашлись помощники. Нападение «Вашингтона» всё ещё было примитивным, но главное — заработала защита.

Бил радовался, что побил достижение Джордана. Через день он установил антирекорд века Статистика Брэдли и его напарника Расселла Уэстбрука – пустая. «Вашингтон» прочно застрял на дне турнирной таблицы.

На границе третьей и четвёртой четвертей «волшебники» устроили рывок 8:0, который позволил им выйти вперёд. Казалось, у аутсайдера в первой половине не было никаких шансов, а тут они заставляют буксовать нападение действующего чемпиона у которого в составе один из лучших игроков современности.

Атака «Лейкерс» и впрямь в была ужасной в заключительной четверти. Чего только стоит почти пятиминутный отрезок, в котором хозяева не набрали ни одного очка. Поспешные атаки, глупейшие потери, халатность в защите — всего этого школьного баскетбола было в достатке в исполнении чемпиона.

«Вашингтон» заслуживал победы в основное время. Но очень вовремя пять очков подряд набрал Леброн. «Лейкерс» хотели победить любой ценой, о чем говорит решение Джеймса на последних секундах, когда тот при «-2» не стал атаковать издали на победу, а пошёл в проход и забил с фолом! Штрафной вполне мог стать победным, если бы Король его забил. У гостей оставались секунды на ответ, но Бил был неточен в своей попытке.

Овертайм прошёл по сценарию заключительной четверти матча. Лидеры «Уизардс» свои броски забивали, стараясь действовать с позиции физической силы.

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А вот игроки «Лейкерс» очень долго стучали мячом, фактически сводив свои атаки к броскам с сопротивлениям. Точная трёха Кентавиуса Колдуэлл-Поупа сократила разницу до минимума за 36 секунд до конца овертайма, но это было всё на что сподобились калифорнийцы. В последней атаке игроки «Лейкерс» так хотели закрыть Била и не дать тому получить мяч, что совсем забыли про Уэстбрука, который получил мяч и полетел к кольцу, забив лёгкие очки с фолом.

Леброн растерял крупнейшее преимущество в «Лейкерс». Комплекс «Уорриорз» никуда не делся? «Голден Стэйт» лишил Короля шансов превзойти Майкла Джордана по титулам. Теперь даже в ослабленном составе доставляет проблемы в регулярке.

Итоговый счёт 127:124 в пользу «Вашингтона». Бил и Уэстбрук набирают 65 очков на двоих и помогают «Уизардс» выиграть пятый раз кряду. Хотя команда всё ещё входит в топ-3 худших на Востоке – слишком уже слабо выглядели подопечные Брукса в начале чемпионата. Леброн ((31 очко, 13 передач и 9 подборов) останавливается в шаге от трипл-дабла и вряд ли сейчас пребывает в хорошем настроении. Его «Лейкерс» продолжают падение, потерпев третье поражение подряд. Дальше по календарю встреча с доминирующей на Западе «Ютой Джаз», после которой положение «Лос-Анджелеса» рискует ещё больше осложниться.