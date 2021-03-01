Конфликт с Ибрагимовичем пошёл на пользу. Леброн не заметил «Голден Стэйт» на паркете

«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 121:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22). Вся интрига испарилась уже в первой четверти, которую «Лейкерс» выиграли с огромным преимуществом «+20». Во втором игровом отрезке разница увеличилась ещё на 9 баллов, так что после перерыва команды просто доигрывали.

Леброн Джеймс (19 очков) стал лучшим в составе «Лос-Анджелеса». Ещё 5 игроков «Лейкерс» показали двузначную результативность: Маркифф Моррис (13 очков, 8 подборов), Деннис Шрёдер (12 очков, 6 передач), Алекс Карузо (13 очков), Кайл Кузма (12 очков, 11 подборов) и Тэйлен Хортон-Такер (11 очков). В составе «Уорриорз» выделились Стефен Карри (16 очков, 7 передач), Келли Убре (14 очков), и Эрик Паскалл (18 очков). «Лейкерс» начинают выходить из кризиса, который начался после травмы Энтони Дэвиса.

«Лос-Анджелес» уверенно обыграл клубы из зоны плей-офф — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (102:93) и «Голден Стэйт», прервав серию из четырёх поражений. Леброн Джеймс стал 23-м игроком в истории НБА, сыгравшим 1300 матчей в регулярных чемпионатах по итогам встречи с «Уорриорз».



В игре с «Портлендом» Джеймс покорил элитную отметку — стал пятым игроком в истории калифорнийского клуба, кому удавалось собрать за матч статистическую линейку с 25+ очками, 10+ подборами, 5+ передачами, 3+ перехватами и 3+ блок-шотами. Ранее подобное делали только Шакил О’Нил, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар и Владе Дивац.

«Самый совершенный игрок в истории». Леброн теснит Джордана даже в 36 лет Король славно отметил день рождения в Техасе. Степень величия Майкла снова поставлена под сомнение.

Примечательно, что Джеймсу не приходилось проводить много времени на паркете. С «Трэйл Блэйзерс» он отыграл 36 минут, а с «Голден Стэйт» всего лишь 24 минуты. Просто «Лейкерс» контролировали ход матча, и перегружать Джеймса не было никакого смысла. Если «Портленд» ещё как-то поборолся, то сопротивления «Голден Стэйт» Леброн вообще не заметил.



Стефен Карри заявил, что соперники специально хотят обыграть «Голден Стэйт» как можно увереннее, поскольку помнят предыдущие 5-6 лет доминирования династии.



«Дрэймонд Грин говорил об этом в перерыве после первой половины матча. Даже когда мы выступаем хорошо, а мы выиграли 3 матча подряд, нам нужно помнить, что команды всё ещё хотят обыграть нас,. Причём обыграть с большой разницей. Они хорошо помнят последние 5-6 лет. Думаю, они никогда не забудут поражения, которые мы им наносили. И это здорово, потому что, надеюсь, мы вернемся туда, где планируем быть», – заявил Карри.

Леброн растерял крупнейшее преимущество в «Лейкерс». Комплекс «Уорриорз» никуда не делся? «Голден Стэйт» лишил Короля шансов превзойти Майкла Джордана по титулам. Теперь даже в ослабленном составе доставляет проблемы в регулярке.

Противостояния с Карри, Грином и «Уорриорз» действительно принципиальны для Леброна, но не на уровне регулярного чемпионата. Есть немалая вероятность, что «Лейкерс» и «Уорриорз» встретятся в первом раунде плей-офф. «Лос-Анджелес» должен финишировать в топ-3, а «Голден Стэйт» на шестой-восьмой позиции.

В постсезоне Леброн уже точно не будет щадить себя. В последнем матче с «Уорриорз» Джеймс играл в эконом-режиме, не показав даже половины своих способностей. И всё равно стал самым результативным в своей команде. Ранее «Лейкерс» проваливались в матче регулярки с «Голден Стэйт». Тогда «озёрные» позволили сопернику совершить крупнейший за всё время выступления Леброна в Лос-Анджелесе камбэк.



Причина преображения Леброна и «Лейкерс» может крыться в другом. На днях шума наделал конфликт Джеймса и нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Шведский футболист заявил, что Леброну следует не лезть в политику и сосредоточиться исключительно на баскетболе.



Случилось это после безвольного поражения «Лейкерс» от «Юты» и продления серии поражений до 4 матчей — худшего отрезка команды Фрэнка Вогеля в сезоне.

У «Лейкерс» худшая серия в сезоне. Как Леброн собирается защищать титул? Похоже, нужно проводить кардинальную чистку состава. Джеймсу не привыкать – ранее он делал это многократно.

Леброн не принял критику Златана. На стороне Джеймса активно выступили и некоторые представители сообщества НБА. Но, что более важно, перепалка с Ибрагимовичем по-спортивному разозлила Леброна и пошла ему на пользу. Как минимум на короткой дистанции. Эта агрессия передалась и его партнёрам на площадке. «Лос-Анджелес» перестал быть «плюшевой» командой, которую без особых проблем готовы сломить даже аутсайдеры.



Подъем «Лейкерс» состоялся очень вовремя. Обыгран «Портленд», который мог вытеснить «озёрных» из топ-4. Следующим в гости к «Лос-Анджелесу» пожалует «Финикс», стремящийся сместить действующих чемпионов со второго места в таблице. Тогда и узнаем, надолго ли хватит запала Леброна и компании.