До плей-офф один шаг. «Локомотив-Кубань» раскатал «Леваллуа» в Париже

«Локомотив-Кубань» выиграл всего один матч за 4 тура топ-16 Еврокубка. При этом у подопечных Евгения Пашутина оставались более чем хорошие шансы на выход в плей-офф.

Нужно было обыграть лидера группы «Леваллуа» (3-1) в Париже, а также справиться дома с итальянским «Тренто» в заключительном матче топ-16. Очень важно не просто победить, а сделать это с нужной разницей, чтобы получить над соперниками преимущество по личным встречам.

«Ситуация сложная, но исправимая». «Локо» решительно настроен выйти в плей-офф Еврокубка Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин считает, что команде по силам выиграть важнейшие матчи с «Леваллуа» и «Тренто».

В частности, «Леваллуа» следовало одолеть с преимуществом как минимум «+5», чтобы компенсировать неудачу в игре с французами (79:83) с Краснодаре. Первый тест в Париже «Локомотив-Кубань» сдал на отлично. За стартовые две четверти «Локо» просто укатал «Леваллуа» — 48:28. И без того крупный разрыв мог быть ещё больше, если бы на исходе второй десятминутки у игроков «Леваллуа» Брэндона Брауна и Максима Рооса не залетели шальные трехочковые.

«+20» — солиднее преимущество. Команда тотально доминировала на паркете в первой половине. Главная задача — не допустить чрезмерного расслабления после паузы. В последнее время «Локо» слишком часто позволял себе подобное. Можно вспомнить обиднейший проигрыш «Партизану» в Белграде (69:71), где сербы более 95% игрового времени уступали, но сподобились на камбэк и вырвались вперёд на последней минуте. Хорошо, что в Краснодаре «Партизан» был обыгран «+7» (74:67) и преимущество по «личкам» осталось за «Локо».

«Локомотив-Кубань» обидно проиграл в Белграде. Выйти в плей-офф Еврокубка будет сложно «Партизан» почти 40 минут уступал, но вышел вперёд в решающий момент. Хорошо хоть преимущество по личным встречам осталось за «Локо».

Были и другие случаи потери солидного превосходства. К счастью для подопечных Пашутина, матчи с «Химками» (92:90) и «Енисеем» (100:98) в Единой лиге ВТБ удалось выиграть. Кое-какие опасения при выходе команд на вторую половину всё-таки существовали. «Леваллуа» под руководством авторитетного словенского главного тренера Юре Здовца сдаваться не собирался. Если не выиграть, то как минимум побороться за разницу было ещё можно.

Однако «Локо» в этот вечер был очень хорош и просто не замечал соперника. Преимущество краснодарского клуба к финальной сирене немного увеличилось – 83:61. Найджел Уильямс Госс (19 очков, 7 передач, 6 перехватов, 27 баллов эффективности) и Уилл Каммингс (18 очков, 32 балла полезности) внесли наибольший вклад на площадке в составе «Локомотива-Кубань». Кроме того, следует отметить Дрю Гордона (9 очков, 11 подборов) и Кевина Херви (12 очков).



Сегодня в группе «Локо» также состоится матч «Тренто» (2-2) — «Партизан» (2-2) По большому счету, не важно кто выиграет. Можно лишь констатировать факт, что «Локомотив-Кубань» будет делить третье место в группе с кем-то из этих клубов. 10 марта в последнем матче топ-16 обязательно нужно одолеть «Тренто» с разницей как минимум «+13» и уже смотреть на расклады с учётом результатов конкурентов. Теоретически команда Пашутина может даже взобраться на первое место.

«Химки» и «Локомотив-Кубань» выдали концовку-триллер. Исход решился на последней секунде Игра шла рывками и могла повернуться в любую сторону. В ключевой момент нервы не дрогнули у гостей.

Как минимум на вторую позицию шансы отличные. 3 победы в группе F будет достаточно для прохода дальше. У «Локо» есть преимущество по личным встречам над «Партизаном» и «Леваллуа». Осталось заполучить его над скромным по составу, но весьма задиристым «Тренто».



Существует много раскладов в зависимости от того или иного результата оставшихся матчей каждой команды в группе, однако «Локо» нужно, прежде всего, полагаться только на себя. Разбить итальянцев и двигаться дальше по турнирной дистанции. Да, путь в плей-офф неожиданно оказался сложнее, чем предполагалось. Однако в данный момент нужно смотреть только вперёд, а не оглядываться на прошлые неудачи.