ЦСКА и «Зенит» в чётком пуле плей-офф, «Барса» ждёт великого Пау. Что творится в Евролиге

За 6 туров до конца регулярки вверху сформировался топ-8, откуда вряд ли кто-то выпадет. И наконец-то мы увидим в деле 40-летнего Газоля.

В регулярном чемпионате Евролиги сыграно 28 туров. Командам осталось провести ещё по 6 матчей (некоторым по 7-8 в связи с переносами из-за пандемии коронавируса). Последняя «двойная» неделя в значительной степени стала знаковой. По её итогам сформировался четкий пул плей-офф — восьмерка клубов, которые возвысились над конкурентами. Туда входят ЦСКА и «Зенит», завершившие неделю с результатом 1-1.

Уже нет запредельной плотности между 8-м и 9-м местами, как раньше. С высокой степенью вероятностью можно заявить, что ныне пребывающие в топ-8 клубы до конца регулярки оттуда не выпадут. Рассказываем, что происходит на финишной прямой чемпионата.

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории. Объясняем, почему это логично «Армейцы» не впервые ходили на грани. Просто «Маккаби» и «Олимпиакос» их простили, а «Анадолу Эфес» наказал по полной программе.

Для начала следует выделить клубы, которые уже ни на что не претендуют и просто доигрывают оставшиеся матчи. «Химки» (3-24), «Црвена Звезда» (7-21), «Панатинаикос» (9-17), «Альба» (10-18), «Маккаби» (11-15), «Олимпиакос» (12-16), АСВЕЛ (12-16) особой мотивацией не преисполнены. Да, у большинства из них есть математические шансы, но в реальности они близки к нулю. За 6 туров те же АСВЕЛ и «Олимпиакос» не отыграют отставание 4 победы от 8-го места.

Чуть лучше дела у «Валенсии» (14-14), «Басконии» (14-14) и «Жальгириса» (15-13). Эти клубы ещё могут помышлять о подъёме в топ-8. Однако вряд ли мы кого-то из них там увидим. Дело в том, что им нельзя оступаться, а конкуренты тоже не стоят на месте. И даже разница в одну-две победы за 6 туров — огромная фора, особенно если при этом есть преимущество по личным встречам.

Первая восьмёрка выглядит следующим образом. «Барселона» (20-8), ЦСКА (18-9), «Милан» (18-10), «Бавария» (18-10), «Анадолу Эфес» (17-10), «Реал» (17-11), «Фенербахче» (17-11) и «Зенит» (16-11).

Очевидно, что на данный момент самые шаткие позиции у «Зенита», который замыкает зону плей-офф. Однако есть веские основания верить в выход подопечных Хавьера Паскуаля в плей-офф, несмотря на преимущество в одну победу над «Жальгирисом». Во-первых, у «Зенита» есть в запасе домашний матч с немотивированным и слабым «Панатинаикосом», который только недавно вышел с карантина. Вряд ли сине-бело-голубые оступятся.

Во-вторых, график оставшихся матчей у команды Паскуаля достаточно лёгкий. Выезды к «Олимпиакосу» и «Химкам», а также домашние игры с «Басконией», ЦСКА, АСВЕЛом и «Маккаби». Теоретически можно замахнуться и на 6 побед. Как минимум на 4 выигрыша претендовать можно. Особенно с учётом того, что АСВЕЛ и «Маккаби» приедут в Санкт-Петербург в 33-м и 34-м турах абсолютно немотивированными в турнирном плане. «Баскония» и «Олимпиакос» пока ещё на что-то рассчитывают, но к числу грозных боевых единиц однозначно не относятся.

ЦСКА творит историю, «Зенит» — ровня «Реалу» и «Барсе»: итоги первого круга Евролиги Два российских клуба должны выйти в плей-офф. Вполне возможно, даже с преимуществом домашней площадки.

Доставить проблемы ЦСКА на домашнем паркете «Зенит» вполне способен. Конечно, вызывают вопросы недавние домашние осечки с «Валенсией» (62:91) и «Реалом» (71:75), но условные «права на ошибку» у команды Паскуаля были. Говорить о системном кризисе в команде не приходится, тем более что игру против «Реала» провальной не назовёшь. Исход решился в концовке, в которой больше повезло гостям из Мадрида. В ротацию «Зенита» наконец-то влился «большой» Тарик Блэк, восстановился после травмы Алекс Пойтресс. Последние два месяца были очень тяжёлыми в плане графика — 10 выездов в Единой лиге ВТБ и Евролиге. Сейчас есть возможность вздохнуть с облегчением и чаще играть дома.

В-третьих, у «Зенита» есть преимущество по личным встречам над «Жальгирисом» — команда Паскуаля дважды побеждала литовцев. Допустим, «Зенит» забирает домашнюю игру с «Панатинаикосом». Литовцам тогда придётся добыть на три победы больше «Зенита» за 6 туров. Фактически нереальный сценарий. Смотрим календарь «Жальгириса»: в ближайшее время выезды к доминирующим турецким грандам «Анадолу Эфесу» (18 побед в 19 последних матчах во всех турнирах) и «Фенербахче» (12 побед в последних 13 матчах Евролиги). Уже после вояжей в Стамбул подопечные Мартина Шиллера, вероятно, выпадут из гонки плей-офф.

Дальше идут противостояния попроще с «»Маккаби», «Альбой», «Панатинаикосом» (дома) и «Баварией» (на выезде), но это уже вряд ли будет иметь знамение. С трудом верится, что скромный состав литовцев вдруг остановит «Анадолу» и «Фенер». У первых на пик формы выходят Василие Мицич и Шейн Ларкин, способные перебросать любого соперника. Это сполна почувствовал на себе ЦСКА (70:100) в последнем матче. В «Фенербахче» доминируют недавние MVP Евролиги Нандо Де Коло и Ян Веселы. Ко двору в команде Игора Кокошкова пришлись и подписанные по ходу сезона из НБА Марко Гудурич и Кайл О’Куинн. В общем «Жальгирис» — не тот, кого «Зениту следует сейчас опасаться.

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

Дальше идут «Валенсия» и «Баскония», которые пока отстают от «Зенита» на две победы (потенциально на три, если сине-бело голубые выиграют перенесенный матч с «Пао»). Смотрим на их календарь. «Валенсия» сыграет с не замечающим преград на своем пути «Фенербахче», «Баварией», «Олимпиакосом», «Басконией» (дома), «Химками» и «Альбой» (на выезде).



«Басконию» ждут игры «Баварией», «Миланом» и «Анадолу Эфесом» (дома), а также «Зенитом», «Панатинаикосом» и «Валенсией» (на выезде). У обоих испанских клубов не самые сложные календари, однако вряд ли они выиграют больше 4 из 6 раз. В последнем туре «Валенсия» и «Баскония» встречаются лично, а значит кто-то точно потеряет очки. У «Зенита» солидный запас перед пиренейцами. Однако крайне необходимо дома обыграть «Басконию». По большому счету, это важнейший матч для команды Паскуаля из оставшихся шести, в случае победы конкурент будет выбит из гонки за топ-8.

Переносимся на самый верх таблицы. «Барселона» — фаворит на то, чтобы завершить регулярку на первом месте. Никола Миротич, Ник Калатес, Кори Хиггинс и компания иногда действуют по-разгильдяйски, позволяя себе терять очки с АСВЕЛом (дважды) и «Маккаби» на своей площадке Однако запас прочности у команды Шарунаса Ясикявичюса огромный. В Барселону уже приехал легендарный 40-летний центровой Пау Газоль, который будет готовиться к Олимпиаде в составе родного клуба. Ожидается, что дебют двукратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится на следующей неделе в «Эль-Классико» с «Реалом» в Мадриде. Подвигов от великого экс-напарника Коби Брайанта и многократного участника Матча звёзд на паркете уже ждать не стоит.

Пау Газоль Фото: instagram.com/fcbbasket

Однако Газоль — образец трудовой этики. Профессионал высшей степени и авторитетная личность, которая точно положительно повлияет на микроклимат в коллективе. В Мадриде «Барса» может стать первой командой, которая оформит выход в плей-офф. Ранее «блауграна» уверенно разбиралась со «сливочными» в матчах Евролиги и Кубка Испании. Предпосылки верить в очередной успех подопечных Ясикявичюса в «классико» более чем весомые.

ЦСКА идёт вторым. Январь, февраль и начало марта для команды Димитриса Итудиса в большей мере оказались разочаровывающими. Конфликт с Майком Джеймсом, вылет до конца сезона Николы Милутинова, экстренные подписания Габриэля Лундберга и Майкла Эрика, серия болезненных поражений, включая крупнейшее в истории на выезде с «Анадолу Эфесом» (70:100).

Когда «армейцам» было стыдно. Крупнейшие разгромы ЦСКА в истории ЦСКА тотально доминировал в Евролиге в XXI веке. Однако от периодических провалов не застрахован даже суперклуб.

Однако при всех проблемах команда Итудиса держится на втором месте с хорошими шансами удержать его или даже сместить «Барселону» с лидирующей позиции. «Армейцы» завершили сложные выезды в Тель-Авив, Пирей и Стамбул с положительным балансом 2-1. Да, были рывки «Олимпиакоса» и «Маккаби» по 20+ очков, но победы добыты. В матче с разогнавшимся «Эфесом» сложно было рассчитывать на выигрыш. Конечно, итоговая разница удручает, но по факту это всего лишь одно поражение в таблице — не более или не менее. Иногда даже полезно получить такой холодный душ, чтобы тщательнее поработать над ошибками и не допускать подобного в будущем.

По календарю у ЦСКА остались матчи с «Миланом», «Црвеной Звездой», «Химками», АСВЕЛом, а также выезды к «Реалу» и «Зениту». Наверняка команда добудет как минимум 4 победы, До плей-офф достаточно времени для улучшения качества игры. Списывать «армейцев» со счетов точно не стоит. ЦСКА — серьёзный претендент на титул.

«Милан» и «Бавария» — новые команды плей-офф. Этторе Мессина на второй сезон работы в столице моды слепил боеспособный коллектив. Луиджи Датоме, Кайл Хайнс, Малкольм Дилэйни, Серхио Родригес, Владимир Мицов — опытные исполнители, которым помогают более молодые американцы Зак Ледэй, Шевон Шилдс и Кевин Пантер. Глубина состава отличная, даже с учётом текущего пребывания в лазарете Ледэя и Дилэйни, которые восстановятся к плей-офф.

«Бавария» — главная сенсация сезона наряду с «Зенитом». Главный тренер Андреа Тринкьери выжал максимум из бедного на талант ростера. Год назад Уэйд Болдуин оказался ненужным «Олимпиакосу», а сейчас является одним из самых эффективных игроков турнира и трансферной целью более богатых клубов вроде «Реала». Сполна заявили о себе Владимир Лучич и Джален Рейнольдс, которые раньше считались неприметными середняками по меркам Евролиги. По несколько побед «Милан» и «Бавария» до конца регулярки зацепят и из зоны плей-офф не выпадут.

Про «Анадолу Эфес» и «Фенербахче» уже шла речь выше. Турецкие клубы провалили первый круг, но во втором, по сути, являются лучшими командами турнира. Подопечные Эргина Атамана и Игора Кокошкова скорее поднимутся выше текущих 5-го и 7-го места, чем выпадут из зоны плей-офф.

«Реал» держится на шестом месте. Сезон для подопечных Пабло Ласо очень сложный. Факундо Кампаццо в начале регулярки уехал в НБА, из-за разрыва крестообразной связки вылетел ведущий «большой». Ветераны Руди Фернандес, Фелипе Рейес, Серхио Юль давно миновали пик карьеры. Молодые Карлос Алосен, Альберто Абальде и Усман Гаруба еще не набрали достаточно опыта, чтобы достойно их заменить. Летом «Реал» ожидает масштабная перестройка, но этот сезон придётся доиграть текущим ростером. «Реал» не доминирует, но за счёт класса часто забирает важные матчи.

Календарь у «Реала» тяжёлый. Домашние матчи с «Барселоной», ЦСКА, «Анадолу Эфесом», «Олимпиакосом», а также выезды к АСВЕЛу и «Фенербахче». Но –две-три победы добыть реально, а значит и обеспечить себе место в плей-офф. Девятый «Жальгирис» отстаёт на две победы и не имеет преимущество по личным встречам.»Баскония» и «Валенсия» имеют на три выигрыша меньше и по, сути, должны выиграть все 6 матчей, чтобы обойти команду Ласо. Развитие событий из области фантастики.

«Нам будет тебя не хватать, Факундо!» «Реал» расстался с главной суперзвездой «Сливочных» ждут очень непростые времена. Кампаццо решил, что пришла пора покинуть Мадрид и двигаться дальше.

В целом крайне маловероятен сценарий, при котором текущая топ-8 таблицы изменится. Самые шаткие позиции у «Реала» и «Зенита», но их преследователи «Жальгирис», «Валенсия» и «Баскония» не представляют собой какую-то доминирующую силу. При этом последний месяц регулярки всё равно будет крайне интригующим. Уж очень интересно узнать итоговое распределение мест на вершине таблицы и пары плей-офф. Не исключён сценарий, при котором ЦСКА и «Зенит» встретятся в плей-офф. Также могут столкнуться между собой и другие представители одной страны «Барселона» — «Реал» и «Анадолу Эфес» — «Фенербахче».

Всё-таки подобного хотелось бы избежать. Разборками российских, испанских и турецких клубов можно насладиться в местных чемпионатах. Евролига — международный турнир, где в сериях интереснее наблюдать противостояния грандов из разных государств. Да и по элементарной теории вероятности можно сделать вывод, что участие ЦСКА и «Зенита» в разных парах даёт шанс увидеть двух представителей России в «Финале четырёх», а не одного.