Слабейший данк-контест и нулевая интрига. Матч звёзд НБА — 2021 – сплошное разочарование

Матч звёзд НБА — особенное мероприятие за которым следит весь баскетбольный мир. И даже во времена пока ещё непобеждённого коронавируса сильнейшая лига в мире не пошла на то, чтобы лишиться одного из своих фирменных «блюд».



Звёзды лиги, вынужденные играть без зрителей и неукоснительно соблюдать жёсткий антиковидный протокол, были не слишком довольны таким положением дел и довольно жёстко высказывались по этому поводу.

Руководитель лиги Адам Сильвер решил не вступать в открытый конфликт с одной из главных медийных персон Леброном Джеймсом, ответив тому очень дипломатично. Босс НБА намекнул, что финансовый успех выгоден не только ему, но и игрокам, которые также являются частью семьи НБА.



«Было бы невероятно лицемерно с моей стороны говорить Леброну, что он должен высказываться по вопросам, которые важны для него, но при этом не критиковать лигу. Мы все — часть сообщества. Я уважаю Леброна и его точку зрения, а также ценю его профессионализм. Он участвовал в драфте Матча звёзд, он был в хорошем настроении и отнёсся к этому событию со всей серьёзностью. Думаю, он будет здесь, потому что всегда был профессионалом высшего класса и увлечен игрой. Я уважаю его точку зрения, но есть вопросы, которые можно решить, скажем так, в семье. Я не скрывал, что причина проведения Матча звёзд — экономический вопрос. Но речь не об экономике одного вечера на телеканале TNT в США», — сказал Сильвер.



Но даже после этого баскетбол не вышел на первый план. Казалось, что до самой игры вообще никому не было никакого дела. Куда важнее было обсудить поздний выбор игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла на всезвёздном драфте. А уж фраза Леброна про то, что «Юту» никто ни никогда не будет выбирать для игры на приставке, мгновенно стала мемом и спровоцировала лидера джазменов Донована Митчела на резкий ответный выпад.

В команде Леброна 5 игроков из Европы. Мастерский драфт Короля на Матч звёзд НБА Джеймс переиграл своего оппонента-капитана Кевина Дюранта при выборе состава. Поможет ли это на площадке?

«Пусть говорят, что хотят. Обо мне говорят всякую ерунду с тех пор, как я пришел в лигу. Это никак не влияет на нашу игру. Мы играем не для того, чтобы добиться одобрения Леброна или кого-то еще», – сказал Митчелл, которому нужно было играть как раз в команде Кевина Дюранта против Леброна Джеймса.



Собственно, команда Леброна была построена на европейском фундаменте. Король выбрал сразу пять игроков из Европы: Луку Дончича, Янниса Адетокунбо, Руди Гобера, Николу Йокича и Домантаса Сабониса.



«Всё кончено, ребята. Я, Леброн, Лука, Йокич и Стеф? Это хорошая стартовая пятёрка», — сказал Адетокунбо сразу после оглашении стартовой пятёрки.



Соперник команды Леброна сначала из-за травмы лишился своего капитана Кевина Дюранта, чуть позже по той же причине Девина Букера, а уже непосредственно перед матчем пришли неутешительные новости — у парикмахера игроков «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса подтвердился коронавирус, а потому их мгновенно отстранили от участия в мероприятии. Эмбиида в старте команде Дюранта заменили на Зайона Уильямсона. Симмонс был резервистом в команде Леброна. Так что соперники лишились по одному исполнителю. В связи с пандемией найти замену менее чем за сутки не получилось. Вот такой неполноценный Матч звёзд получился. Причём не только в плане кадрового состава.

Леброн превзошёл достижение Брайанта. В Чикаго завершился Матч звёзд памяти Коби Дружина Адетокунбо достойно сражалась, но опыт Кавая, Дэвиса и Джеймса принёс победу команде Короля.

С первой четверти в глаза бросилось дружеское отношение между Леброном Джеймсом и Стефеном Карри. Про их непростые отношения много говорилось в прессе. Их называли чуть ли не врагами, но то как тепло они вели себя в Атланте говорило об обратном. Обмен любезностями продолжился и после матча в «Твиттере». На площадке Леброн и Стефен действительно не любят друг друга, но за её пределами, вероятно, обратная ситуация. СМИ слишком нагнетали.

Леброн на первых минутах отметился шикарным данком, после чего несколько раз промахнулся издали и потерял мяч. Было понятно, что прилагать сколько-нибудь значительное количество сил он не будет. Зато инициативу взяли в свои руки Яннис и Стеф. Оба уже в первой четверти стали лидерами в снайперской гонке, попутно принося победы своей команде в каждой из четвертей.



Очень активен с первых секунд был Кайри Ирвинг. Защитник «Бруклин Нетс» накануне снова куда-то потерялся и не появился на встрече с представителями СМИ. Зато в самой игре он был заряжен так, словно это уже матч плей-офф. Поддержал порыв партнёра по команде и Джеймс Харден. Борода в итоге набрал 21 очко, реализовав 7 дальних бросков из 13. Ирвинг же и вовсе стал вторым после Бредли Била в своей команде с 24 очками, добавив к ним 12 результативных передач.

С Кайри и его активностью случилось забавная история, на которую, может быть, многие не обратили внимания. За минуту до конца второй четверти Яннис Адетокунбо понёсся к кольцу, желая красиво завершить навес от щита. Ирвинг же зачем-то встал на пути грека и эта неловкость помешала тому забить. Вдобавок ко всему во время полёта длиннорукий форвард «Милуоки Бакс» огрел защитника «Нетс» по голове. Но и на этом неловкости, связанные с Игрвингом не закончились. Через несколько секунд Стефен Карри забросил сверху после длинного наброса из аута, случайно задев лицо Кайри ногой во время того, как висел на кольце.

Уэйд может растерять свой авторитет. Легенда НБА лицемерит и жульничает Дуэйн безгранично любит самого себя и своего сына-трансгендера, но в отношении других не отличается благородством.

Конкурсы навыков нынче тоже были в программе. Если раньше этому был посвящён отдельный день, то сейчас всё это постарались органично вписать в перерывы между четвертями. Карри, к слову, выиграл конкурс трёхочковых бросков. Соперниками Карри в финальном раунде стали Майк Конли («Юта») и Джейсон Тейтум («Бостон»). Разыгрывающий «Уорриорз» превзошёл Конли на 1 очко благодаря последнему попаданию, за которое даётся 2 очка. Всего Карри реализовал 59 трехочковых за контест. Также в конкурсе участвовали Джейлен Браун («Бостон»), Зак Лавин («Чикаго») и Донован Митчелл («Юта»).



Карри стал двукратным победителем конкурса трёхочковых. Ранее он выигрывал конкурс в 2015 году. Стефен поймал ударный темп продолжил поливать из-за дуги и во время матча, реализовав шесть дальних бросков только в первой половине и 8 за игру в целом.

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Конкурс мастерства выиграл Домантас Сабонис, который в финальном раунде одолел черногорского центрового «Орландо Мэджик» Николу Вучевича и стал первым победителем конкурса в истории «Индианы». В конкурсе также принимали Роберт Ковингтон («Портленд»), Лука Дончич («Даллас»), Крис Пол («Финикс») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).

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Главный приз конкурса по броскам сверху достался Анферни Саймонсу из «Портленд Трэйл Блэйзерс», который в финальной попытке забил мяч сверху и почти поцеловал кольцо во время прыжка. И вот здесь кроется крупнейшее разочарование всего мероприятия. Конкурс данков – главное украшение звёздного уикенда. Состав участников в этом году однозначно слабейший в истории. Ни одной звезды. Оби Топпин – новичок «Нью-Йорк Никс», набирающий 4 очка за матч. Кассиус Стэнли («Индиана») вообще уникум на данк-контесте – у парня даже нет гарантированного контракта на сезон. Со своим двусторонним соглашением он большую часть времени проведёт в G-Лиге. Саймонс не получает и 20 минут в «Портленде», являясь ничем непримечательным ролевиков.



Мастера исполнения данков Зайон Уильямсон, Зак Лавин и другие отказались участвовать в конкурсе. Выдернуть кого-то мало-мальски известного тоже не получилось (даже постаревший Дуайт Ховард мог спасти ситуацию). На выходе получили такое же качество. НБА есть над чем подумать в следующем году после самого слабого данк-контеста в истории в 2021-м.

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Далее началась сама игра, которая прошла с нулевой интригой. Уже в первой половине команда Джеймса получила солидное преимущество – 100:80. Леброн так и не вышел на паркет во второй половине, решив просто посмотреть за развитием событий. Король даже взял с собой на скамейку немного еды и перекусил прямо во время матча. Необходимости выпускать Джеймса на паркет действительно не было. После перерыва на паркете ничего интересного не происходило. Команда Леброна без него самого удержала преимущество «+20» — 170:150 по итогам матча. В прошлом году лига изменила формат в честь Коби Брайанта, чтобы повысить конкурентоспособность на паркете как минимум в четвёртой четверти. На этот раз не удалось. Доминирование команды Леброна было слишком односторонним.

Собственно, его отличная работа на драфте принесла ему дивиденды. В очередной раз. Матч звёзд НБА 4-й раз проводится в новом формате без привязки к конференциями, когда капитаны команд сами выбирают состав. Леброн во всех 4 случаях был капитаном и всегда его команда побеждала. Сначала команду Стефена Карри, потом дважды подряд Янниса Адетокунбо и теперь Кевина Дюранта. К слову, Леброн на этот раз объединился со своими прошлыми капитанами-соперниками.



По итогам матча следует отметить лидера «Портленда» Дэмьена Лилларда, набравшего за матч 32 очка и забивший одну из 8 своих трёшек аккурат с середины площадки. Карри и Лиллард в этот вечер мощно атаковали с дальней дистанции, что хотя бы немного скрасило общую блеклую картину.

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Глава профсоюза игроков и главный лоббист проведения МЗ Крис Пол отдал 16 передач. Теперь в активе Криса 128 ассистов на Матчах звёзд – новый рекорд в истории, на один больше чем у легендарного Мэджика Джонсона.



Но главным героем стал Адетокунбо. Форвард просто-напросто забыл как промахиваться и реализовал все 16 своих бросков! Включая три трёхочковых. Некоторые попадания Янниса удивляли не только его партнёров, но и его самого. Мяч всегда попадал в цель. За 19 минут игрового времени грек набрал 35 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи, получив свой первый в карьере приз самому ценному игроку Матча звёзд. Адетокунбо стал первым игроком в истории Матча звезд, который ни разу не промахнулся, сделав 10 и больше бросков. А также третьим, кому удалось стать MVP МЗ, MVP сезона НБА и лучшим оборонительным игроком лиги. Ранее это делали только Майкл Джордан и Кевин Гарнетт.

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С одной стороны, проведение Матча звёзд – повод отвлечься от мрачных реалий «пандемийного сезона». Заработанные средства пойдут на борьбу с коронавирусом и в помощь университетам с историческим преобладанием темнокожих. С другой, присутствует слошное разочарование. Прежде всего, Матч звёзд – шоу. И с этим элементом в 2021 году были проблемы. Интрига по результату исчезла уже в первой половине. Про блеклый данк-контест многое было сказано. Да и коронавирус дал о себе знать прямо перед самой игрой в случае Эмбиида и Симмонса.



Показателен сам факт проведения мероприятия «на скорую руку» за один день, без включения в программу Матча восходящих звёзд. К слову, утверждение Матча звёзд в Атланте состоялось за несколько недель до самого события. Лига очень долго думала, стоит ли рисковать в связи с пандемией. В итоге материальный аспект перевесил моральный.

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Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис не является выдающимся авторитетом и суперзвездой, но его мнение по всему происходящему выглядит достаточно здравым.



«Надо было просто назвать составы команд Матча всех звёзд и позволить игрокам побыть со своими семьями», – написал Портис в «Твиттере».