Нагрузили себя балластом. «Бруклин» совершил большую ошибку

Тяжёлый форвард Блэйк Гриффин официально стал игроком «Бруклин Нетс» после отчисления из «Детройт Пистонс». Гриффин сделал бывшему клубу скидку в размере $ 13,3 млн при выкупе контракта. Лишь бы стать свободным агентом и как можно скорее присоединиться к новой команде. Тем не менее, в обиде Блэйк не останется. От «Детройта» он получит около $ 62 млн, выступая в другом месте.

Состав «Нетс» теперь буквально переполнен исполнителями с пунктом «участник Матча звёзд НБА» в резюме. Гриффин вызывался на «олл-стар» 6 раз, Кевин Дюрант — 11, Джеймс Харден — 9, Кайри Ирвинг — 7, Деандре Джордан — 1. То есть 34 участия в МЗ на всех. Звучит солидно. Особенно с учётом того, что Ирвинг, Харден и Дюрант получили приглашение на Матч звёзд — 2021 в Атланте. Кевин был назначен капитаном одной из команд, то есть фактически его признали лучшим игроком Восточной конференции. К сожалению, из-за травмы Кей Ди не смог выйти на паркет.

Напрашивается логичный вопрос: «Бруклин» — непобедимая суперкоманда или не всё так радужно? Нужно начать с того, что Гриффин и Джордан уже давно не выступают на уровне «олл старов». Блэйк не играл в НБА с 13 февраля.



«Пистонс» почти месяц пытались найти вариант обмена игрока, но никому не нужен балластный контракт на $ 75 млн. Генеральный менеджер «Детройта» Трой Уивер сдался за несколько недель до дедлайна. Хотя, вероятно, $ 13,3 млн скидки Гриффина заметно ускорили процесс расставания с «Пистонс».

Обмену не подлежат. 5 худших контрактов НБА В лучшей лиге мира очень любят разбрасываться деньгами. Особенно склонен к этому великий Майкл Джордан.

В этом сезоне форвард набирает в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% из-за дуги. Ужасные цифры как для игрока с зарплатой почти 40 млн долларов в год в худшей команде Восточной конференции, которая проводит перестройку. Такие показатели способны выдавать некоторые игроки на минимальном контракте или исключении среднего уровня.



Особенно бросается в глаза низкая точность Гриффина. За карьеру Блэйк реализовал 49,5% с игры. В первых сезонах в лиге он всегда превышал отметку 50%, что вполне естественно для «большого». Тяжёлый форвард обладал выдающимся атлетизмом. «Клипперс» выбрали Блэйка под первым номером драфта-2009 с большими надеждами, даже учитывая проявившуюся уже в тот период склонность к травматизму. В частности, Блэйк полностью пропустил сезон новичка из-за проблем с коленом.



Гриффин действительно блистал на паркете большую часть прошлого десятилетия. 6 вызовов на Матч звёзд тому доказательство. Данки раннего Гриффина — волшебное зрелище. Однако с годами атлетизм практически полностью потерялся, а проблемы со здоровьем всё больше давали о себе знать. Трудно в это поверить, но Гриффин не забивал сверху с 12 декабря 2019 года. За это время 444 игрока НБА хотя бы раз исполнили данк. Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер сделал это под 300 раз.

Слабейший данк-контест и нулевая интрига. Матч звёзд НБА — 2021 – сплошное разочарование Лига поставила материальные ценности выше моральных. На выходе получился соответствующий результат.

Откровенно говоря, Гриффину повезло. В межсезонье-2017 он подписал пятилетний контракт на $ 173 млн с «Клипперс», обеспечив себя финансово в долгосрочной перспективе. Через полгода он оказался ненужным «Лос-Анджелесу», который начал строить новую команду. Гриффин, Крис Пол и Деандре Джордан не сумели выиграть титул вместе, руководство решило постепенно избавиться от всех них. Блэйк стал деградировать в «Детройте», но при этом продолжать получать миллионы долларов по гарантированному долгосрочному контракту.



Имя всё ещё работает на Блэйка. Возможно, игрок с другой фамилией и послужным списком не сумел бы получить даже минимальный контракт в НБА и искал бы варианты трудоустройства в зарубежных лигах. Но Гриффин в «Нетс», где снова будет выступать с Джорданом. Деандре тоже заметно сдал по сравнению с периодом в «Клипперс» и сейчас не представляет никакой рыночной ценности. Интересно, что Джордан оказался в «Бруклине» из-за близкой связи с Дюрантом и Ирвингом. А появление Гриффина в «Нетс» отчасти обусловлено знакомством самого Деандре с Блэйком.

«Моя единственная цель — выиграть чемпионат. Иногда появляется реалистичная возможность сделать это. Именно поэтому я приехал в «Бруклин». «Нетс» хотели подписать четвёртого номера. Я всегда очень уважал Стива Нэша. Генеральный менеджер Шон Маркс проделал много хорошей работы. Я хотел перейти в команду, претендующую на титул. Кроме того, мы давние друзья с Деандре Джорданом. Любой хороший знакомый всегда упрощает задачу. Это однозначно сыграло свою роль», — заявил Гриффин в первом интервью после перехода в команду.



Конечно, у «Бруклина» хорошие шансы на титул. Однако Гриффин на них ровном счётом никак не повлияет. Главный тренер Стив Нэш планирует использовать его в «смолл-болл»-составе на позиции центрового при выходе со скамейки. Значимого игрового времени Блэйк не получит. Защищаться он не умеет, в нападении играет более чем посредственно. По сути, «Нетс» взяли «сбитого лётчика», потратив на это драгоценное место в заявке.



Это место можно было использовать на Андре Драммонда, к которому уже приценивается конкурент в борьбе за титул — «Лос-Анджелес Лейкерс». «Кливленд Кавальерс» наверняка выкупит контракт Драммонда на $ 28,5 млн перед дедлайном, а позже он в статусе свободного агента присоединится к контендеру на «минималку». Андре — отличный классический центровой, который занимает второе место по подборам в НБА (13,5) в нынешнем сезоне даже с учётом лимитирования минут в «Кливленде». Теоретически «Бруклин» может замахнуться и на Драммонда, но придётся освобождать дополнительное место в заявке путём отчисления кого-то из действующих игроков. Кроме того, сам Андре вряд ли захочет идти в команду, где в передней линии есть дублирующий его навыки Джордан и бывший напарник по «Детройту» Гриффин, которого планируют задействовать на пятом номере.

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«Бруклин» (24-13) идёт на втором месте в Восточной конференции. Команда Стива Нэша отлично справляется даже с одним Джеймсом Харденом на паркете. Однако уже сейчас вызывает беспокойство тот факт, что «Нетс» в этом чемпионате всего 7 раз задействовали «Большое трио» Дюранта, Ирвинга и Хардена. Кайри и Кевин слишком подвержены травмам. На уровне регулярки этот фактор не сказывается. Возможно, «Нетс» даже катком пройдутся по всем соперникам в плей-офф своей конференции. Степень боеспособности контендеров Востока «Филадельфии Сиксерс» и «Милуоки Бакс» в играх на выбывание очень низкая, не говоря уже об остальных.

Но что будет в потенциальном финале НБА с условными топ-клубами Запада «Лейкерс» или «Клипперс»? Нельзя с уверенностью сказать, что Дюрант или Ирвинг выдержат интенсивную нагрузку длинного постсезона. Харден за время пребывания в «Хьюстон Рокетс» зарекомендовал себя как «чокер», постоянно проваливающийся в решающие моменты плей-офф. Не исключено, что в «Нетс» ситуация повторится. А подстраховки у звёзд просто нет. Есть сильный снайпер Джо Харрис (50,6% трёхочковых), но он хорош только как вспомогательная опция. Гриффин и Джордан в плей-офф тащить не будут, скорее, наоборот, только вредить.



У «Клипперс» есть аналогичная проблема с «чокерством» Пола Джорджа. Да и здоровье того же Джорджа и Кавая Леонарда не железное. «Лейкерс» сейчас тоже уязвимы. Однако Леброн Джеймс целенаправленно готовится предстать в лучшем виде в плей-офф. Клуб старается максимально сберечь Энтони Дэвиса к решающим играм. Деннис Шрёдер и Монтрез Харрелл — не сверхнадёжный, но вполне сносный резерв. Какие-то ходы перед дедлайном вроде подписания Драммонда могут ещё больше упрочить чемпионские амбиции «озёрных».



У «Бруклина» действительно классная команда, однако есть явные уязвимые места. Подписание Блэйка Гриффина увеличивает их количество, а не уменьшает. При всех былых заслугах Блэйка, сейчас он является балластом, которого контендерам НБА лучше избегать.