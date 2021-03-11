ЦСКА загнал себя в глубочайшую яму. Окончательно и бесповоротно?

Слова «исторический антирекорд» и «армейский клуб» раньше не упоминались в одном предложении. Похоже, пора привыкать к новым реалиям.

ЦСКА против «Милана» — очень громкая вывеска. Центральный матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, несмотря на наличие в программе испанского «эль классико» «Реал» — «Барселона», где ожидается возвращение в игру легендарного 40-летнего центрового «блауграны» Пау Газоля.

ЦСКА и «Зенит» в чётком пуле плей-офф, «Барса» ждёт великого Пау. Что творится в Евролиге За 6 туров до конца регулярки вверху сформировался топ-8, откуда вряд ли кто-то выпадет. И наконец-то мы увидим в деле 40-летнего Газоля.

ЦСКА и «Милан» занимают второе-третье места в турнирной таблице. Оба клуба многое связывает. «Милан» возглавляет главный тренер Этторе Мессина, который в 2000-х приложил руку к двум чемпионским титулам «армейцев» в Евролиге. В столице моды также выступают бывшие баскетболисты ЦСКА Кайл Хайнс, Серхио Родригес и Владимир Мицов. Кайл и Серхио помогли команде взять титул в 2019-м, последнем состоявшемся сезоне до пандемии коронавируса.



Напрашивающийся вопрос перед матчем — сможет ли ЦСКА провести игру ровно? В последнее время соперники ЦСКА стали часто забирать отдельные отрезки, совершая рывки 20+ очков.

«Олимпиакос» отыгрывал 25 очков, «Маккаби» сокращал разницу с «-22» до «-2», «Анадолу Эфес» нанёс ЦСКА крупнейшее поражение в истории — 100:70.



Стоит отметить, что при пропуске крупных рывков соперников ЦСКА сумел обыграть «Олимпиакос» и «Маккаби», но в игре с «Эфесом» (70:100) потерпел крупнейшее поражение в истории. Матч с «Миланом» исключением не стал.

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории. Объясняем, почему это логично «Армейцы» не впервые ходили на грани. Просто «Маккаби» и «Олимпиакос» их простили, а «Анадолу Эфес» наказал по полной программе.

Но для начала немного о приятном. Кайл Хайнс — знаковая легендарная личность для ЦСКА. Бывший капитан, лидер на площадке и за её пределами, бесспорный авторитет в раздевалке, профессионал высшей степени с безупречной трудовой этики, двукратный чемпион и «Мистер замок» (лучший защитный игрок) Евролиги в составе ЦСКА. В межсезонье-2020 Кайл решил покинуть Москву. Чуть более года назад в Калининграде он



ещё в составе «армейцев» наблюдал, как перешедший в «Милан» Серхио Родригес получает от клуба памятный сувенир — матрёшку. Теперь пришла очередь самого Кайла брать презент из рук президента ЦСКА Андрея Ватутина.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «Твиттере» ПБК ЦСКА.

А теперь о наболевшем. Первая четверть закончилась со счётом 30:10 в пользу «Милана» 20 очков разницы после стартового игрового отрезка являются крупнейшим дефицитом ЦСКА в истории. Прежний антирекорд составлял -18 очков и был в последний раз обновлён на прошлой неделе в матче с «Анадолу Эфесом» — 13:31. Официальный сайт Евролиги посвятил этому отдельную статью. Жалко, что забыли уточнить, проигрывал ли ЦСКА любой игровой отрезок (не только стартовый) со столь крупной разницей. Вполне вероятно, нет.



Евролига в плане статистики не такая универсальная, как НБА, где буквально на ладони каждая мелочь из цифр при вводе элементарного запроса в поисковик. В Евролиге приходится искать информацию вручную, открывая протокол каждого сыгранного матча. Беглый взгляд на самые неудачные матчи ЦСКА в истории показывает, что ЦСКА никогда не проигрывал любую четверть с разницей больше 18 очков.

Когда «армейцам» было стыдно. Крупнейшие разгромы ЦСКА в истории ЦСКА тотально доминировал в Евролиге в XXI веке. Однако от периодических провалов не застрахован даже суперклуб.

Было понятно, что «Милан» не сможет наращивать преимущество в арифметической или геометрической прогрессии. Однако фора сопернику была сделана огромнейшая. Описывать дальнейшие события в подробностях нет желания. ЦСКА забрал второй игровой отрезок 23:17, а после перерыва разрыв даже сокращался на пару владений. При счёте 51:56 за 4 минуты до конца третьей четверти казалось, что ЦСКА вот-вот совершит суперкамбэк и деморализует соперника. Однако снова последовал провальный отрезок в исполнении подопечных Димитриса Итудиса. 14 пропущенных очков и всего 4 набранных за оставшееся время в десятиминутке. «Милан» уходит на четвёртую четверть с превосходством «+15».

Такое отставание отыграть сложно, но теоретически возможно. ЦСКА снова принялся за геройство. В середине четвёртой четверти счёт стал 67:74. Интрига живее всех живых. Разница сокращалась и до 6 очков чуть более чем за 2 минуты до конца. Окончательно снял все вопросы Кевин Пантер, реализовавший трёхочковый за 2:03 до сирены и набравший своё 30-е очко в матче. Преимущество «Милана» стало «+9». ЦСКА словно забыл держать этого игрока. Обычно «армейцам» доставляют проблемы бывшие лидеры.

Например, Кори Хиггинс и Нандо Де Коло делали это в составе «Барселоны» и «Фенербахче». Хайнс и Родригес набрали всего по 7 очков каждый. Концовка прошла с обилием ошибок обоих клубов, но «Милан» к тому времени оформил комфортный задел. Итоговый счёт — 84:76 в пользу итальянцев.

Старт 2021-го для ЦСКА получается тяжелейшим. Конфликт с Майком Джеймсом улажен, но американец не показывает былой уровень доминирования. Сухая статистика именно сегодня у Майка неплохая (21 очко, 5 передач, 24 балла эффективности), но вот прежнего огня в глазах не видно. Пропал инстинкт убийцы. Торнике Шенгелия провёл лучшую игру за ЦСКА (20 очков, 10 подборов, 33 балла эффективности), но не помогло. Уилл Клайберн не набрал оптимальную форму, но кое-как осилил двузначную результативность (10 очков).

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

На этом всё. Помощи от других не было. Дэниэл Хэкетт, Дэрран Хиллиард, Габриэль Лундберг, Йоханнесс Фойгтманн на четверых в сумме набрали 16 очков. Это номинальные скореры, поэтому на них такой акцент. Требовать высокие показатели результативности от Никиты Курбанова и Джоэла Боломбоя неправильно, но всё-таки они иногда выстреливают. Не сегодня. В игре с «Миланом» на их счету 3 и 6 очков соответственно.

ЦСКА загнал себя в глубочайшую яму. Окончательно и бесповоротно? Покажет время. Но неприятный отрезок длится уже фактически 2,5 месяца. Конца и краю не видно. Наоборот ЦСКА начинает обновлять различные антирекорды. Тому же «Милану» «армейцы» не проигрывали чуть более 10 лет. Уже очень много лет слово «антирекорд» и ЦСКА в одном ряду не упоминались. Возможно, пора привыкать к новым реалиям.