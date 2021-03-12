И полный комплект суперзвёзд не нужен. «Бруклин» раз за разом легко разбирает топ-клубы

«Бруклин Нетс» — самая активная команда НБА в нынешнем сезоне. Кажется, что такого количества новостных поводов не создаёт даже действующий чемпион «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого выступает самый популярный баскетболист лиги Леброн Джеймс. «Нетс» вроде давно уже подписали Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, но оба выздоровели и смогли вернуться на паркет лишь к нынешнему сезону.

Игра двух звёзд настолько воодушевила боссов ньюйоркцев, что те решились пуститься во все тяжкие и организовали трейд сезона, заполучив Джеймса Хардена. Трио тотчас подверглось шквалу критики, но уже после первых матчей оказалось, что «Бруклин» с такой игрой и здоровыми звёздами способен на многое.



Главной нерешённой проблемой «Нетс» являлся подбор. Деандре Джордан уже давно бледная тень самого себя прошлых лет. Но даже в такой форме ему приходится играть много, поскольку заменить его некем. И вот менеджмент «сетей» снова взялся за дело и договорился с Блэйком Гриффином, контракт которого был выкуплен у «Детройт Пистонс». Переход Гриффина стал информационной бомбой, а некоторые руководители клубов открыто завидуют «Нетс».

Нагрузили себя балластом. «Бруклин» совершил большую ошибку Блэйк Гриффин не может дать ничего полезного «Нетс». Он только навредит и займёт ценное место в заявке.

Блэйк появился на скамейке своей новой команды уже в первом матче после перерыва на Матч звёзд с «Бостон Селтикс». Но в гражданском. Судя по всему, играть форвард прямо сейчас не готов. Гриффин оставался без практики целый месяц и ему, очевидно, понадобится какое-то время на возвращение кондиций. Поэтому в матче с «Бостон Селтикс» «Нетс» не могли рассчитывать ни на Кевина Дюранта, ни на Блэйка Гриффина.



Первое, что бросилось в глаза после начала матча — количество арбитров. Стандартное баскетбольное тройное судейство переформатировалось в двойное, поскольку Брент Барнаки был отстранён от работы из-за ковид-протокола. Активный и порой поспешный баскетбол заставил арбитров побегать в первые минуты.



Казалось, гости из Бостона имеют преимущество в габаритах и обязаны давить из трёхсекундной зоны. Но «кельты» почему-то пытались соревноваться с оппонентом в открытой игре. В исполнении «Бруклина» без Дюранта эта открытость, правда, зачастую превращается в школьный баскетбол. Несколько потерь Хардена в конце первой четверти привели к рывку «Селтикс» 8:0, после чего гости впервые повели с двузначной разницей — 27:16.

Оторваться в счёте «зелёным» не позволила парочка Харден-Ирвинг. Защитники включили привычные скорости по набору очков, а если же мяч отказывался заходить в кольцо, то с помощью хитростей вынуждали соперника нарушать правила и вставали на линию штрафных. Собственно, в первой половине с линии у чёрно-белых забивали только они.



Зато издали отлично «палил» Ландри Шамет. Защитник положил три «трёхи» и неожиданно стал самым результативным игроком «Бруклина» в первой половине, придав команде солидный импульс и разгрузив вышеупомянутых Хардена и Ирвинга. Последний попал несколько непростых бросков в конце первой половины, обеспечив своей команде лидерство перед большим перерывом — 58:55.

Крупнейший камбэк в истории организации. «Бруклин» вытащил матч, уступая 99% времени У «Нетс» закаляется чемпионский характер. С мощным «Финиксом» справились даже без Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

Правда, после отдыха «Бостон» ворвался в игру своим мощным рывком 9:0: Тайс, Томпсон и Тейтум забили из-под кольца, а Браун отправил в цель дальнюю попытку. Главному тренеру «Нетс» Стиву Нэшу ничего не оставалось, кроме как реагировать на это тайм-аутом. И ведь помогло!



Кайри Ирвинг, кажется, вспомнил все обиды на своей бывший клуб и разродился 14-очковым индивидуальным перформансом в третьей четверти. Ирвинг забивал настолько разнообразно, что удержать его было просто невозможно.



Именно игра Кайри стала залогом успеха хозяев. Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс славится своими защитными построениями, но даже он был не в силах придумать что-то против звезды «Нетс». В этот вечер тот атаковал с выдающимся процентом, реализовав 15 из 23 бросков с игры, включая 5 из 8 трёхочковых. Итоговые 40 очков Ирвинга восхищают. Кайри покорил достижение Винса Картера. Ирвинг — второй игрок в истории «Нетс», сумевший набрать более 35 очков в двух играх подряд с «Бостоном». В активе разыгрывающего 5 матчей с 40+ очков в составе «Бруклина». По этому показателю он вышел на третье место в истории франшизы, уступая только Джону Уильямсону (8) и Винсу Картеру (18).

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После матча Кайри тепло пообщался с бывшими одноклубниками. А во время общения со СМИ дал понять, что он не является «токсичным», а все слухи о его отрицательном влиянии на раздевалку раздуты на ровном месте. Ирвинг во многих моментах действительно ведёт себя странно, но как к баскетболисту к нему можно предъявить минимум претензий. Возможно, медиа на самом неделе увлеклись в стремлении сделать из него отрицательного героя.



Куда ценнее перфоманса Ирвинга итоговая победа 121:109, которая стала 11-й для «Бруклина» за последний месяц, уместивший 12 игр. И только один раз на паркете предстало «Большое трио». Кевин собрался с силами и вышел на поединок против бывшей команды «Голден Стэйт Уорриорз».

Настоящий лидер династии. Кевин Дюрант триумфально вернулся на арену «Голден Стэйт» Кей Ди напомнил, какую огромную потерю понесли «Уорриорз». Он ведёт к титулу «Нетс», а его бывший клуб рискует пролететь мимо плей-офф.

«Нетс» на классе побеждают одного из главных соперников в своей конференции, играя в далеко не оптимальном составе. И в целом раз за разом разбирается со всеми топ-клубами, включая потенциальных соперников по финалу НБА «Лейкерс» и «Клипперс» с Запада, усилиями Ирвинга и Хардена (бывало даже только с наличием последнего на паркете). Полный комплект суперзвёзд не нужен. «Бруклин» снова ставит в неудобное положение всех скептиков и раз за разом легко разбирает топ-клубы. А ведь после возвращения Дюранта и дебюта Гриффина они точно станут сильнее, и остановить команду будет фактически нереально.