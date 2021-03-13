ЦСКА переживает самый мрачный период за 10-летие. Ситуация может стать ещё на порядок хуже

Сезон-2020/2021 запомнится ЦСКА надолго. Как минимум из-за конфликтной ситуации с Майком Джеймсом. В конечном счёте разногласия с американцем улажены, но раньше «армейцы» вообще никогда не сталкивались с подобными инцидентами.

На баскетбольной площадке происходит тоже много чего примечательного. Антирекордная в истории разница «-30» в матче с «Анадолу Эфесом» (70:100). Крупнейший дефицит в первой четверти в недавней игре с «Миланом» (10:30), который обыграл «армейцев» впервые за 10 лет. Первые поражения в истории в матчах с «Баварией» в Евролиге, а также «Калевом» и «Зелена Гурой» в Единой лиге ВТБ. Рывки «Олимпиакоса» и «Маккаби» по 20+ очков (хотя в этих матчах хотя бы удалось победить).

ЦСКА проиграл четыре матча подряд в Москве. Это вообще нечто немыслимое. 3-4 года назад «армейцев» на их паркете мог победить только «Фенербахче» во главе с 9-кратным чемпионом Евролиги Желько Обрадовичем, да и то с огромным трудом в овертайме. За последние пару сезонов случались какие-то ситуативные осечки дома, которые можно пересчитать на пальцах одной руки.



Раньше всегда присутствовало ощущение, что ЦСКА обязательно додавит соперника дома. Даже если игра в целом не шла включались морально-волевые качества, у команды просматривалась редчайшая ментальность победителя. Сейчас такого нет. Соперники очень вольготно начали чувствовать себя в Москве. Конечно, «армейцы» остаются уязвимыми и на выезде.

ЦСКА загнал себя в глубочайшую яму. Окончательно и бесповоротно? Слова «исторический антирекорд» и «армейский клуб» раньше не упоминались в одном предложении. Похоже, пора привыкать к новым реалиям.

ЦСКА переживает самый мрачный отрезок за десятилетие. В этом не может быть никаких сомнений. ЦСКА только один раз не выходил в «Финал четырёх» Евролиги с 2003 года. Последний (и, по сути, единственный) провал состоялся в кампании-2010/2011, когда «армейцы» под руководством Душко Вуйошевича даже не прошли первый групповой этап. Тогда быстро были сделаны выводы, команда перестроилась и снова начала доминировать с постоянными выходами в «Финал четырёх».



В этом году до плей-офф команда Димитриса Итудиса дойдёт. В первом круге сделан хороший задел, так что в этом плане можно не беспокоиться. Вопрос лишь в том, под каким номером посева «армейцы» пробьются в игры на выбывание. Если негативная тенденция последних пары месяцев продолжится, то существует реальный риск лишиться преимущества домашней площадки в плей-офф. У «армейцев» это преимущество было во всех случаях участия в данной стадии с момента её введения в начале 2000-х.



Сейчас ситуация в турнирной таблице такова. «Барселона» (21-8) уже обеспечила себе выход в плей-офф и уверенно держится на первом месте. Далее следуют «Милан» (19-10), «Анадолу Эфес» (18-10), ЦСКА (18-10), «Бавария» (18-11), «Реал» (17-12), «Фенербахче» (17-12) и «Зенит» (16-12), которые дополняют топ-8. Календарь оставшихся матчей у «армейцев» не самый сложный. «Реал» и «Зенит» — единственные соперники, которые на что-то претендуют. «Панатинаикос», «Црвена Звезда», «Химки» и АСВЕЛ особой мотивацией не преисполнены и просто доигрывают регулярный чемпионат. То есть забрать как минимум 4 победы в 6 матчах не так уж сложно.

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории. Объясняем, почему это логично «Армейцы» не впервые ходили на грани. Просто «Маккаби» и «Олимпиакос» их простили, а «Анадолу Эфес» наказал по полной программе.

Это если не учитывать появившуюся склонность «армейцев» преподносить неприятнейшие сюрпризы в самый неожиданный момент.

«Милан» и «Эфес» сейчас в хорошей форме. «Анадолу» вообще катком проходится по всем соперникам и является самым доминирующим клубом Евролиги. Причём американский защитник «Эфеса» Шейн Ларкин только приближается к набору оптимальной формы. У подопечных Эргина Атамана есть потенциал разогнаться ещё сильнее. Обойти турецкий и итальянский клубы будет непросто.

Удержаться на четвёртом месте куда более лёгкая задача. Хотя не всё так однозначно. «Зенит» вряд ли обгонит армейцев», но те же разделяющие прямо сейчас 6-7 места «Реал» и «Фенербахче» имеют на одну победу меньше, чем у «армейцев». У «Фенербахче» есть преимущество по личным встречам над ЦСКА, а «Реал» потенциально может заполучить его на следующей неделе. Команде Пабло Ласо будет достаточно обыграть «армейцев» в Мадриде с разницей «+2». Сценарий точно не из области фантастики.



Хорошо, что у «Баварии» нет преимущества над командой Итудиса по «личкам». Однако всё равно в данный момент существует далеко не нулевая вероятность того, что ЦСКА не удержит текущее четвёртое место и опустится на пятое шестое. Это сулит первый случай в истории, когда серию плей-офф «армейцы» начнут на выезде. И уж совсем плохо будет, если ЦСКА придётся делать это в Стамбуле против «Анадолу Эфеса». Например, такое развития событий воможно, если турки займут третье место, а «армейцы» — шестое. Или «Анадолу» становится четвёртым, а ЦСКА — пятым.

ЦСКА серьёзно потратился и перекроил состав в разгар сезона. Лучше всё равно не станет? Послужной список новичков не впечатляет. Есть вопросы и к «старой гвардии» «армейцев».

Майк Джеймс всё ещё остаётся лидером нападения «армейцев», но в его игре исчезла искра, Нет прежнего менталитета киллера, который готов в одиночку уничтожить соперника в концовке. Большая проблема заключается в том, что страховка у Джеймса ненадёжная. Торнике Шенгелия в последнем матче с «Миланом» оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов) при рейтинге эффективности 33 балла, но вряд ли он будет демонстрировать сходную эффективность на постоянной основе. Дэниэл Хэкетт, Йоханнес Фогтманн, Дэрран Хиллиард и все остальные ролевые игроки отличаются лишь периодическими вспышками. Причём неудачных игр в исполнении их стало больше, чем ярких.



Ситуация уже плохая. И она может стать ещё на порядок хуже. ЦСКА познал много чего ранее невиданного (в плохом смысле слова) в этом сезоне. Не хотелось бы, чтобы список пополнило новое антидостижение — первое в истории выступление в плей-офф без преимущества домашней площадки.