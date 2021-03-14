Доминирование новичка, которого не видели 60 лет. Ламело оказался очень крут

Болл лидирует по всем ключевым категориям статистики. Конкурентов в гонке за награду лучшему новобранцу у него вообще нет.

Ламело Болл – абсолютный фаворит в гонке за приз лучшему новичку сезона в НБА. Защитник «Шарлотт Хорнетс» был выбран под высоким третьим номером драфта и сразу попал под шквал критики. Младшему из братьев Боллов доставалось за всё: слишком худой, корявый и нестабильный бросок, много на себя берёт и часто теряет мяч.

Каемся, но даже «Чемпионат» после дебютного матча Болла-младшего не верил в перспективы новичка команды Майкла Джордана. Уж слишком «сырым» он тогда казался.

Майкл Джордан нажил себе новую проблему. Ламело исторически провально дебютировал в НБА Парень, который должен был тащить команду, оказался совершенно бесполезным на площадке. «Шарлотт» впору серьёзно забеспокоиться.

Удивительно, давление лишь закаляло молодого баскетболиста. А это признак большого мастера. И ведь это самое давление исходило не только от болельщиков и журналистов. Даже главный тренер «шершней» Джеймс Боррего в какой-то момент начал сомневаться и держал Ламело вне стартовой пятёрки, урезав игровое время, мотивировав это большим количеством потерь своего игрока. На сцену тогда очень вовремя вышел одиозный отец Ламело — Лавар Болл. Можно как угодно относиться к его эпатажным речам и заявлениям, но своих парней он в обиду не даёт.

«Хорнетс» борются за плей-офф, а Ламело не только вернул место в стартовой пятёрке, заставив тренера изменить своё мнение, но и сильно прибавил в стабильности и понимании игры. Лишь два раза с конца января новичок «Шарлотт» уходил с паркета, не набрав 10 очков. Последний такой случай произошёл на днях — 11 марта в игре против «Детройт Пистонс» (105:102). Болл набрал всего 7 очков, добавив к ним 5 подборов и 9 передач. Хотя с главным аутсайдером Востока удалось разобраться и при помощи усилий Террис Розира с Гордоном Хэйвордом.

В домашней игре против «Торонто Рэпторс» Ламело сразу решил показать свой серьёзный настрой, забив два трёхочковых за первые две минуты. Пока соперник бросал «кирпичи» в сторону кольца, хозяева на радость своим болельщикам набирали очки. Здесь стоит особо отметить, что зрителей впервые было целых три тысячи и впервые за долгое время в «Спектрум-центре» звучали настоящие живые эмоции.

«Шарлотт» полетел вперёд на волне высоченного процента реализации дальних бросков. Защита «Торонто» очень этому способствовала. Игроки «Хорнетс» разрывали её обилием обостряющих передач, после чего находили свободного на дуге — получай!

Всё-таки Майкл Джордан нашёл настоящую жемчужину. Ламело оформил рекорд века 19-летний парень стал спасением франшизы «Хорнетс». А ведь младший из братьев Боллов только начал приспосабливаться к НБА.

Не прошло и четырёх минут после старта игры, как Ламело положил уже третью «бомбу», вынудив главного тренера гостей Ника Нерса брать тайм-аут. Его парни проигрывали 2:14 и то, как они играли явно не нравилось коучу канадской команды. Нерса было откровенно жалко в первой четверти. После разговора с игроками ничего не произошло и его парни вновь пропускали и пропускали.

Ламело очень органично стал главным элементом в командной атаке. Он не боится идти на свой щит и забирать подбор, после чего реактивно разгоняет атаку. Его разрезающие передачи позволяют партнёрам атаковать сразу или отдав ещё один пас улучшить ситуацию для кого-то ещё.

«Хорнетс» настолько увлеклись дальними бросками, что уже в первой четверти обновили клубный рекорд по количеству реализованных трёхочковых. Не удивительно, что сделано это было с паса Болла, нашедшего разрезающей передачей Девонте Грэма. 11 попаданий из-за трёхочковой дуги за 12 минут игрового времени — новый рекорд «Шарлотт». Надо ли говорить, что уже в первой четверти разница в счёте составила 20 очков — 44:24 в пользу хозяев. Ламело только за стартовый отрезок набрал 11 очков + 5 подборов + 2 передачи при нуле потерь. Мальчик, который очень быстро учится!

Во второй четверти хозяева решили, что могут всё делать без своего разыгрывающего и начали бомбардировку кольца «Торонто» в быстрых атаках. Ламело выпал из игры — ему просто не давали мяч. Каждый, кто забирал подбор, сломя голову летел на противоположную сторону и пытался решить момент самостоятельно. В какой-то момент игра «Хорнетс» настолько забуксовала, что казалось «Рэпторс» удастся оклематься и вернуться в игру.

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Семь подряд бросков парней Боррего оказались неточными и очень вовремя свой очередной дальний бросок реализовал Ламело Болл. До этого защитник заигрался и потерял мяч, что привело к точной трёхочковой атаке гостей и как следствие тайм-ауту тренера «Хорнетс».

Во второй половине Ламело играл меньше. Во-первых, ход матча так и не поменялся и разница в счёте позволяла тренеру расширить ротацию, дав игровое время всем заявленным баскетболистам. Свои три с половиной минуты получил даже Нейт Дарлинг, для которого это дебют в НБА. Примечательно, что коренной канадец дебютировал в лиге в матче против канадской же команды, которая проиграла 104:114.

«Выдающийся игрок». Юного Ламело слишком долго держали на скамейке «Шарлотт» уже наверняка жалеет, что ограничивал 19-летнего парня на старте сезона. Болл уверенно идёт за наградой лучшему новичку НБА.

Во-вторых, в одном из эпизодов Ламело неудачно приземлился на ногу в борьбе за отскок на своём щите. Новичок смог продолжить матч, но в какой-то момент отправился отдыхать вместе с партнёрами по стартовой пятёрке.

Несмотря на это Болл стал единственным игроком в своей команде, получившим более получаса игрового времени. Свои минуты он отработал шикарно. Судите сами: 23 очка (7 из 11 с игры и 6 из 9 трёхочковых) + 9 подборов + 6 передач при двух потерях. Болл за 17 появления в стартовом составе набрал 340 очков, 107 подборов и 115 передач. Он стал третьим игроком в истории, который покорил линейку 300-100-100 за первые 17 выходов в старте. Ранее это делали только Мэджик Джонсон и Бен Симмонс. Кроме того, Ламело провёл третью игру с как минимум 20 очками, 5 подборами, 5 передачи и 5 точными трёхочковыми в активе. Больше подобных перфомансов в сезоне новичка за всю историю записывал себе в актив только Стефен Карри. У Ламело есть достаточно времени, чтобы его превзойти. Одноклубник Карри по «Уорриорз» Дрэймонд Грин не стесняется признавать, что Ламело хорош.

«Недавно написал маме, что она была права. Ламело оказался очень крут. Мне нравится его игра. Он очень быстр. Не думал, что он настолько шустрый и так идёт в проход», — заявил Грин.

Кажется, критика тренера и профилактическая ссылка на скамейку запасных в отношении молодого игрока сработали как надо. Кажется, прямо сейчас у Ламело попросту нет конкурентов в гонке за лучшего новичка НБА. С такой игрой их и не будет. Ламело Болл – единственный игрок за последние 60 лет, который лидирует среди новичков по количеству очков, подборов, передач и перехватов То есть разыгрывающий Болл – лучший во всех ключевых категориях статистики, даже там где должны проявлять себя «большие» (подборы). Историческое доминирование новичка, которого мы не видели более полувека.