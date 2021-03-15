Делают мощнейшее нападение в истории. Удивительная сила «Бруклина»

Даже праймовый «Голден Стэйт» не был настолько хорош в атаке. Обмен Джеймса Хардена окупился на 100%.

«Бруклин Нетс» выиграли 12 из 13 последних матчей регулярного чемпионата НБА. «Нетс» (26-13) продолжают погоню за пока ещё лидирующей в Восточной конференции «Филадельфией Сиксерс» (27-12).

Вполне вероятно, подопечные Стива Нэша скоро настигнут конкурента. Франчайз-игрок «Сиксерс» Джоэл Эмбиид выбыл из строя на 2-3 недели из-за травмы колена. Для команды Дока Риверса это огромная потеря. На Эмбииде фактически держится вся игра «Филадельфии». Даже уверенная победа в последнем матче против «Сан-Антонио» (139:99) на внушает доверия касательно способности «Сиксерс» стабильно пройти отрезок до конца месяца. Всё-таки Бен Симмонс к числу надёжных исполнителей не относится, как и его напарники Тобиас Харрис, Сет Карри, Дуайт Ховард и остальные.

«Нетс» напротив способны достойно справляться без своей главной суперзвезды. Скорее всего, Кевин Дюрант не выйдет на паркет из-за травмы подколенного сухожилия ещё как минимум две недели. Возможно, даже больше. «Бруклин» не собирается форсировать процесс его восстановления. Как и быстро задействовать подписанного во время перерыва на Матч звёзд Блэйка Гриффина. Трансфер последнего выглядит сомнительно, но всё-таки доминирования на паркете никто от него заведомо не ждёт.

Нагрузили себя балластом. «Бруклин» совершил большую ошибку Блэйк Гриффин не может дать ничего полезного «Нетс». Он только навредит и займёт ценное место в заявке.

Логику «Нетс» вполне можно понять. Зачем нагружать звёзд? Особенно с учётом их проблем со здоровьем. Пусть подходят в оптимальной форме к плей-офф. На уровне регулярного чемпионата проблем у команды нет. Имеющиеся в наличии игроки «Нетс» делают лучшее нападение в истории. Причём с солидным отрывом.

«Бруклин» выдаёт лучший атакующий рейтинг в истории – 118,0. Есть все основания предполагать, что до конца чемпионата он примерно таковым и останется. Для сравнения – пока ещё звание рекордсмена по атакующему рейтингу принадлежит «Голден Стэйт Уорриорз», у которых в сезоне-2018/2019 этот показатель составил 115,9.

В составе династии «Голден Стэйт» очень большой вклад в это достижение внёс Кевин Дюрант. В случае пребывание в «Нетс» его влияние на атакующей рейтинг не такое уж значимое, поскольку Кей Ди пропустил очень много матчей. Основная заслуга принадлежит Джеймсу Хардену, который после январского обмена из «Хьюстон Рокетс» кардинальным образом перестроил свою игру.

От Джеймса уже никто не требует супергеройских подвигов с набором 30+ или даже 40+ очков, как было в «Хьюстоне». Тогда Борода включал режим легенды прошлого столетия Уидта Чемберлена, что выглядело крайне необычно. Как итог – Харден тратил много сил и подходил выдохшимся в плей-офф.

Крупнейший камбэк в истории организации. «Бруклин» вытащил матч, уступая 99% времени У «Нетс» закаляется чемпионский характер. С мощным «Финиксом» справились даже без Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

В «Нетс» у Хардена есть роскошь играть в своё удовольствие, излишне не перегружаясь. Харден набирает в среднем 25,3 очка, 8,8 подбора, 11,2 передачи, 1,3 перехвата и 0,8 блок-шота. Джеймс больше не претендует на звание лучшего скорера НБА. Зато оказалось, что Харден – элитный плеймейкер (с отрывом лучший по передачам в этом сезоне), а также кое-что умеет в защите. Да и шутер вполне приличный – 48,9% с игры и рекордные в карьере 39,7% из-за дуги. Для сравнения, за период пребывания в «Рокетс» в сезоне-2020/2021 эти показатели составляли 44,7% и 34,7%. Вот что значит правильно использовать талант исполнителя в системе.

Хардену не приходится бросать под 20 трёхочковых за матч, значительная часть которых сложная и с сопротивлением. Это привело к тому, что Бороды больше нет в списке антирекордсменов по промахам с дальней дистанции. А ещё у него в напарниках значатся сильные снайперы Джо Харрис (49,8% точности трёхочковых) и Кайри Ирвинг (40,7%). На 27 промахов подряд с дальней дистанции (именно такая серия неточных трёхочковых была у «Хьюстона» в седьмом матче финала Западной конференции-2018) соперникам вряд ли стоит рассчитывать. Будь то ничего не значащаяся игра регулярного чемпионата или важнейший матч плей-офф.

В «Нетс» Харден действительно вздохнул с облегчением. Конечно, ещё предстоит пройти важнейшие проверки боем в постсезоне, но у Джеймса есть отличные шансы избавиться от прикрепившейся репутации «чокера».

Атакующий потенциал этой команды «Нетс» впечатляет больше, чем у праймового «Голден Стэйт» со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином. Показатель рейтинга нападения об этом отчётливо свидетельствует. Удивительная сила «Нетс». Да, по защитному рейтингу «Бруклин» на 25-м месте в лиге, однако современный баскетбол направлен на атаку и этот фактор легко перекрывается. «Голден Стэйт» тоже был далеко не блестящим в обороне.

У Леброна серьёзные проблемы. Над Королём потешается даже бывший напарник Кайри Ирвннг почувствовал слабость «Лейкерс» и сразу же воспользовался возможностью задеть Джеймса. Имеет право – «Бруклин» сейчас сильнее.

Выиграет ли «Бруклин» титул? Со 100% уверенностью об этом говорить нельзя. У лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса есть свои планы на этот счёт. Звёзды «Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж тоже решительно настроены взять реванш за прошлый провальный сезон. Однако шансы стать династией у «Нетс» более чем хорошие.

Многие «факторы риска» в отношении «Бруклина» пока не дают о себе знать. У Кайри Ирвинга действительно много тараканов в голове, но на площадке он блестяще себя проявляет. Химия в коллективе отличная, это заметно со стороны. Стив Нэш – тренер-новичок, но его идеи оказались вполне состоятельными. Вдруг что за плечами есть опытнейший помощник Майк Д’Антонио. Эти двое точно смыслят толк в построении эффективного нападения.

Перед дедлайном «Нетс» могут провернуть один или два громких трансфера и ещё больше усилить состав. Например, подобрать на рынке выкупа Ламаркуса Олдриджа или Андре Драммонда в случае доступности. В концовке регулярки обкатку пройдут Дюрант и Ирвинг. По именам состав «Нетс» действительно лучший в НБА. Осталось дождаться плей-офф и посмотреть, как эта команда проявит себя в самый решающий момент.