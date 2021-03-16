«Можно проиграть, но не таким образом». Карри морально сломлен после разгрома от Леброна?

«Голден Стэйт Уорриорз» ещё до старта сезона самоустранились из чемпионской гонки. Некогда самая доминирующая команда в истории НБА рассыпалась из-за травм. Дрэймонд Грин и Стефен Карри играют, но тяжелейшее повреждение Клэя Томпсона вынудило того пропустить второй сезон подряд: сначала элитный снайпер порвал кресты, а перед началом сезона разорвал ахилл.

Некоторые думали, что с тем огромным количеством неприятностей, свалившихся на голову главного тренера Стива Керра, «Уорриорз» даже не смогут бороться за плей-офф. Но они продолжают это делать, несмотря ни на что. Днями ранее команда из Сан-Франциско обыграла лучшую команду чемпионата — «Юту Джаз». Да, для этого потребовалась магия Карри и Грина, но ведь они на то и волшебники, чтобы заниматься подобными вещами.

Лучшая дуэль сезона? Дончич и Карри набрали 99 очков на двоих По статистике к Луке и Стефену не придерёшься. Есть вопросы по поводу способности обеспечивать результат команды в целом.

Понятно, что одной из главных проблем «воинов» является стабильность. Именно поэтому несмотря на победу над «Ютой» перед домашней игрой с «Лос-Анджелес Лейкерс» парни Керра не были фаворитами. Действующий чемпион потерял из-за травмы Энтони Дэвиса, но там всё ещё есть нестареющий Леброн Джеймс и несколько солидных исполнителей вроде Денниса Шрёдера и Кайла Кузмы. Последний очень добавил после перерыва на Матч звёзд и справедливо получает респекты от экспертов и самого Короля.



«Уорриорз» начали игру в своём стиле. Карри был в огне и вёл за собой остальную команду. Все привыкли к тому, что Стеф — это непревзойдённый снайпер, лучший в истории баскетбола. Он набрал 15 из 26 командных очков за стартовую четверть. Но в матче против «Лейкерс» Карри побил ещё и рекорд клуба по количеству результативных передач, обойдя Гая Роджерса (4856).



Всегда остроумный Стив Керр не просто похвалил своего игрока, но ещё и напомнил, что многие передачи Стеф отдаёт при двойной опеке, когда соперник старается не дать ему бросить по кольцу. И большая часть этих передач достаётся Дрэймонду Грину, который в свою очередь конвертирует их в результативные передачи и зарабатывает трипл-даблы.

«Лейкерс» совсем плохи без Дэвиса. Леброн не справляется даже с аутсайдерами Действующим чемпионам нужно срочно усиливаться. «Лос-Анджелес» били слабые клубы Востока, а на очереди в календаре доминирующая «Юта».

К слову о трипл-даблах Грина. Недавно выяснилось, что именно это является залогом успеха команды. В победном матче против «Юты» универсальный форвард набрал 12 очков, 12 подборов и 11 передач, а «Уорриорз» уступили лишь однажды в тех 26 матчах, в которых Грин оформлял трипл-дабл. Игра с «Лейкерс» таковой не стала.

Хозяев хватило на полторы четверти, которые они провели на равных с действующим чемпионом. В середине второго игрового отрезка лазарет «Лейкерс» мог бы пополнится Монтрезлом Харреллом, которому после набранных очков из под кольца зарядил в лицо локтем центровой «Голден Стэйта» Джеймс Уайзмен. К счастью, обошлось. Более, игроку калифорнийцев так поправили прицел, что он реализовал 11 из 14 с игры и стал самым результативным в составе своей команды с 27 очками.

Игровые минуты Леброна Джеймса были сокращены до 30, но и этого Королю хватило для того, чтобы насобирать трипл-дабл: 22 очка + 10 подборов + 11 передач. Леброн несмотря на 6 потерь и очень ограниченный состав смог во второй раз привести «Лейкерс» к убедительной победе над принципиальным соперником — 128:97. Напомним, в начале марта «Лейкерс» разбили «Уорриорз» со счётом 121:91.

Конфликт с Ибрагимовичем пошёл на пользу. Леброн не заметил «Голден Стэйт» на паркете Златан по-спортивному разозлил Джеймса и его напарников. Очень вовремя для «Лейкерс».

Леброн играл в эконом-режиме, но всё равно отметился выдающимися достижениями. Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который оформил 10 трипл-даблов в возрасте 35+ лет. Джейсон Кидд набирал восемь трипл-даблов в таком возрасте, следующие в списке Марк Газоль и Пор Пирс делали это всего трижды. Кроме того, Джеймс сравнялся с легендарным центровым Уилтом Чемберленом по трипл-даблам после 30 лет. Леброн и Уилт оформляли по 61 трипл-даблу, причём Чемберлен только дважды делал это, когда ему исполнилось 35 лет.



А теперь про Карри и «Голден Стэйт». «Уорриорз» проиграли 5 из последних 6 матчей. Победа над «Ютой» стала ситуативной локальной вспышкой. Во время провала в матче с «Клипперс» (104:130) Карри показал себя с непривычной стороны. Стефен наорал на партнёров во время тайм-аута.

«Никому не нравится, когда его вот так мочат. У нас была возможность задать себе правильный настрой на вторую половину сезона, но, очевидно, мы этого не сделали», – заявил Карри после игры с «Клипперс». А вот его слова после встречи с «Лейкерс». Стефен признаётся, что команда терпит позор. Карри словно морально сломлен после нового разгрома от Леброна.



«Пора нам уже перестать проигрывать с разгромным счётом, потому что это позор. Мы должны хоть немного гордиться тем, как мы играем. Можно проиграть, но не таким образом», – сказал Карри.



Стефен ещё никогда не был настолько подавлен во всех смыслах. Непросто принять факт того, что команда превратилась из чемпионской династии в обычного середняка. Карри впервые за карьеру проиграл дважды одному и тому же сопернику в течение одного сезона с разницей 25+ очков. Вдвойне обидно для него, что этим оппонентом стал Леброн и его «Лейкерс». Карри и Джеймс хорошо пообщались во время Матча звёзд, но всё-таки на паркете принципиальное соперничество между ними никто не отменял.

Слабейший данк-контест и нулевая интрига. Матч звёзд НБА — 2021 – сплошное разочарование Лига поставила материальные ценности выше моральных. На выходе получился соответствующий результат.

Победа над «Уорриорз» стала второй подряд для «Лейкерс», которые до этого дважды оступились в играх против «Финикс Санс» и «Сакраменто Кингз». Леброн приловчился легко разбирать «Уорриорз», словно получая компенсацию за проигрыши династии в трёх финалах НБА в 2015, 2017 и 2018. Следующие три матча Леброн и его банда проведут дома. Соперники — «Миннисота Тимбервулвз», «Атланта Хоукс» и «Шарлотт Хорнетс». Команда Фрэнка Вогеля ищет варианты для усиления передней линии и до тех пор пытается как минимум не опуститься в турнирной таблице. Сейчас чемпион на третьем месте в западной конференции, уступая «Финиксу» и «Юте».