Выдающийся месяц Луки. В плей-офф молодому парню лучше не попадаться

Матчи «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» стали особенными после серии плей-офф-2020. Тогда в пузыре Лука Дончич практически в одиночку сражался с одним из претендентов на титул и выпрыгивал из штанов, чтобы хотя бы затянуть серию и избежать 0:4. И ведь у него получилось!

Две суперзвезды калифорнийцев Пол Джордж и Кавай Леонард меркли на фоне молодого таланта. Словенский уникум Дончич показал и доказал все свои притязания на что-то большее, чем статус «лидер команды».

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

Ту серию «Клипперс» у «Далласа» выиграли, но уже в самом начале сезона случился матч, в котором Дончич и его партнёры буквально размазали клуб из Лос-Анджелеса по паркету и вытерли об него ноги. И дело не столько в сумасшедшей разнице в 51 очко, сколько в беспомощности «Клипперс», которых уже кажется никто не рассматривает в качестве реальных претендентов на чемпионство НБА. Дошло даже до того, что недавно Кавай резко высказался в адрес своей команды.

«То, что происходит, заставляет волноваться. Если мы хотим о себе заявить, нужно быть стабильными. Классные команды всегда стабильны. Да, бывают матчи, в которых не хватает энергии, но топ-команды всё же стабильны. Стабильность — то, что делает классной команду, игроков, тренеров, у нас этого нет. Стабильность вырабатывает привычку побеждать», — приводит слова баскетболиста Pickandroll.

«Никогда не видел ничего подобного в НБА». Лука и «Даллас» тотально разнесли «Клипперс» Историческое доминирование одной команды над другой. Не стоило разуверяться в Дончиче – словенец умеет дерзко отвечать.

Стабильность, то чего не хватало и «Далласу» значительную часть сыгранного отрезка регулярного чемпионата. Несмотря на яркие всплески и невероятные перформансы от Дончича, команда Рика Карлайла прямо сейчас находится на границе плей-офф, и ещё далеко не факт, что попадёт туда. Именно поэтому акции Луки в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата заметно упали. Напомним, что до старта сезона его называли одним из главных претендентов на эту награду, а после недавнего опроса журналистов лидирует Леброн Джеймс из «Лейкерс», а Дончич откатился аж на 9-е место.

Но всё это лирика, а двойные матчи «Далласа» и «Клипперс» — реальность. Первая игра состоялась 16 марта и завершилась победой команды Тайрона Лю — 109:99. Для успеха в той встрече Каваю пришлось отбегать 40 минут, за которые он набрал 22 очка. Но самым спорным моментом стало судейство. Дело в том, что «Даллас» пробил всего 5 штрафных за матч. Однажды на линию вставал Кристапс Порзингис и ещё четыре раза Дончич. Но словенцу хватило терпения сдержаться в высказываниях и не нарваться на штраф со стороны лиги.

Второй матч тоже не обошёлся без вопросов к арбитрам, которые пропустили пробежку Кавая Леонарда в самом начале матча. Надо ли говорить, что главный тренер «Далласа» Рик Карлайл вышел из себя и чудом избежал технического фола.

Первые очки Дончича получились стильными: точный дальний бросок через главного специалиста НБА по защите Кавая Леонарда! Хотя эта магия уже вряд ли кого-то удивляет. Ведь через несколько минут 77-й номер «Маверикс» усложнил фокус. Время на атаку у «Далласа» истекало, а потому Лука вынужден был придумывать сложнейший бросок с сопротивлением Кавая. И он придумал! Да ещё и забил издали с фолом.

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Леонард выглядел совсем потухшим. Лидер калифорнийцев и раньше не отличался эмоциональным поведением, а сейчас и вовсе словно отстранился от команды и как будто просто приходит на игру, как на работу.

«Даллас» проиграл первую четверть, но после включился и не позволил гостям диктовать свои правила. И это несмотря на пассивность Кристапса Порзингиса. После нескольких подряд успешных атак в первой четверти латвийский центровой взял длительную паузу в наборе очков и молчал аж до концовки третьей четверти, когда забросил средний за 2:40 до конца, а следом забил с фолом.

Активность Порзингиса пришлась очень кстати. Хозяева выдали рыков 11:2 и повели «+14», сделав серьёзную заявку на итоговый успех. Гости отвечали стараниями пары Леонард-Джордж и неожиданно активными действиями Ивицы Зубаца, завершившего встречу с 14 очками.

«Маверикс» могли бы увеличить разницу перед заключительной 12-минуткой, но решили порадовать болельщиков концовкой и не превращать финальный отрезок в формальность. Точнее, это сделал за них Пол Джордж. Форвард гостей за последние полминуты третьей четверти забил два дальних броска подряд и значительно сократил разницу.

«Как можно ставить его в топ-4 игроков НБА?» Американские эксперты невзлюбили Луку Дончича Европейский парень доминирует в лиге, где всегда правили баскетболисты из США. Задето самолюбие даже Барака Обамы.

Но обыграть такого Луку им было не суждено. Он улыбается, потому что получает кайф от баскетбола. Ему совсем недавно исполнилось 22, но опыта уже столько, что хватит на целую команду. Да, собственно, хватает.

В концовке «Клипперс» решили держать Дончича по всей площадке, персонально, стараясь выключить того из игры. Здесь были и тычки, и фолы, но не было одного — результата. Лидер «Далласа» легко разобрался с давлением, набирая очки сам и отдавая передачи партнёрам. После одной из таких Максимилиан Клебер забил сверху в прыжке, увеличив разницу до 15 очков. Оставалось играть 4:20 и шансов спастись у гостей было всё меньше и меньше.

За 1:27 до конца произошёл решающий эпизод. Джордж решил плотно взять Дончича и показать ему свою защиту. Защитник не только играючи справился с ней, усадив того на паркет, но ещё и после забил эффектный бросок одной рукой по высокой траектории, мяч прорезал сетку, не задев дужек кольца.

Лука превосходит темп легенд НБА. Даже Леброн пал перед его свершениями Соперникам стоит учесть, что Дончич может намного больше. Пока он лишь разогревается.

Феноменальный Дончич завершил матч с 42 очками, 6 подборами и 9 передачами! И несмотря на юный возраст, это его девятый матч с 40 и более очками. Активность Луки позволяет его команде набирать обороты и продолжать бороться за место в плей-офф. С февраля «Маверикс» провели 19 игр, в которых выиграли 13 раз — один из лучших показателей во всей НБА. Лука провёл выдающийся месяц, выдав 4 перфоманса с 40+ очков результативности. Это абсолютно лучший результат в НБА на данном отрезке. Понятно, что вся игра команды практически завязана на одном человеке, но раз в этой жизни есть место подвигам, то почему бы ими не наслаждаться?

Не так давно «Даллас» пребывал на дне турнирной таблицы рядом с записным аутсайдером «Миннесотой». Сейчас команда Рика Карлайла на восьмом месте, имея на два проигрыша меньше четвёртых «Клипперс» — 18 против 16. Разрыв между клубами ещё месяц назад казался колоссальным, а теперь набирающие обороты «Маверикс» могут реально обойти «Клипперс» и ворваться в топ-4. Третьи «Лейкерс» (13 проигрышей) оторвались чуть сильнее, но расстояние тоже не такое уж космическое, тем более что Леброн Джеймс ещё как минимум пару-тройку недель будет обходиться без помощи Энтони Дэвиса. Фаворит Востока «Бруклин Нетс» проиграл 1 раз на отрезке из 15 матчей. Обидчиками стали именно «Маверикс». С контендерами со своей конференции техасский клуб тоже вполне способен справиться.

Оба клуба из Лос-Анджелеса должны считаться с группой преследователей, в которой особенно выделяется именно «Даллас». Лука разобрался со всеми проблемами на старте сезона и добывает победы для команды. В плей-офф молодому парню лучше не попадаться на пути.