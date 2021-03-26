«Лейкерс» мастерски обставили конкуренты, Леброн молча наблюдал. Итоги дедлайна НБА

Последний день перед закрытием трансферного окна в НБА традиционно превратился в безумие. Почти все команды были готовы расстаться с кем-то из своих игроков для достижения выгоды. Кто-то руководствовался чисто спортивными целями и хотел усилиться перед плей-офф, а кто-то проворачивал свои хитрые схемы, пытаясь сэкономить на уплате налога на роскошь или собрать побольше драфт-пиков, обеспечивая себе шанс на светлое будущее.

Главный лот, кстати, так и не был обменян и остался в Торонто. Речь о защитнике «Рэпторз» Кайле Лоури. Плеймейкер и его звёздный статус, по версиям американских инсайдеров, должны были перебраться в клуб, претендующий на чемпионство. Очень активно его сватали в «Лос-Анджелес Лейкерс», и это было максимально любопытно.

Дело в том, что лидер нынешних «Лейкерс» Леброн Джеймс много лет не давал «Торонто» жизни в Восточной конференции. В народе город после одной из серий, завершившейся «сухой» победой «Кливленд Кавальерс», с усмешкой начали называть «Лебронто». Ну вы поняли почему. Так вот потенциальная связка Лоури-Джеймс могла бы выглядеть как некий сон болельщика «Рэпторс» в 2017-м.

«Лейкерс», к слову, в итоге никого не обменяли. Хотя предпосылки к этому были. За несколько дней до дедлайна появлялись новости о доступности целого ряда игроков. Понятно, что чемпион должен был усиливаться. Прямо сейчас они проигрывают, опускаясь ниже и ниже в турнирной таблице. Леброн ещё почти месяц будет восстанавливаться после травмы голеностопа, а Энтони Дэвис вернётся в строй только через пару недель. Без этих двоих пурпурно-золотые как минимум превращаются в обычного середняка.

Несправедливость судьбы во всей красе. Ламело не станет лучшим новичком сезона НБА Болл был абсолютно лучшим в своём классе. Однако из-за его травмы престижная награда отойдёт другому.

Но шансы на усиление ещё остаются. Сразу два центровых Ламаркус Олдридж и Андре Драммонд остались без клубов после выкупа контрактов. Подписать этих двоих можно будет и позже. Пока игроки и их агенты выслушивают предложения.

Что же до реальных обменов, то одним из самых неожиданных стал переход Аарона Гордона в «Денвер Наггетс». Команда Николы Йокича выступила решительно, собрав состав, способный претендовать на чемпионство. Буквально перед обменом Гордона из «Орландо Мэджик» состав «Денвера» пополнил ещё один бигмен Джавэйл Макги. В прошлом сезоне «Наггетс» приятно удивили зрелой игрой в плей-офф, проиграв только будущему чемпиону. Кажется, уроки из той серии были извлечены, и теперь их 211-сантиметровый разыгрывающий может всерьёз мечтать о перстне.

Виктор Оладипо всё-таки покинул «Хьюстон Рокетс» и отправился в «Майами Хит». Оладипо оказался в «Рокетс» после масштабной сделки по Джеймсу Хардену и сразу дал понять, что эта команда не то место, в котором он собирается продолжать карьеру. «Хьюстон» вроде бы готовился заполучить за звёздного игрока какие-то активы, но в итоге получил лишь Эйвери Бредли и Келли Олиника. Кажется, у «Хьюстона» реальные проблемы после ухода генерального менеджера Дэрила Мори.

Бесславное падение мощной франшизы НБА. Полнейшая безнадёга в «Хьюстоне» «Рокетс» были главной угрозой свержения династии «Голден Стэйт». Сейчас они на дне с антирекордной серией поражений в истории.

«Орландо», кстати, не просто обменял Гордона. Команда полностью погрузилась в перестройку. Это и понятно, клуб не блещет со времён выхода в финал в 2009-м, когда в составе был молодой Дуайт Ховард. Поэтому боссы «Мэджик» решили отпустить трёх своих лидеров. Как уже было сказано, Аарон Гордон отправился в «Денвер». Эван Фурнье теперь игрок «Бостон Селтикс», а Никола Вучевич наденет форму «Чикаго Булс». Если Гордон наконец сможет проявить себя в плей-офф, то вот у француза Фурнье и черногорца Вучевича такого шанса может и не быть. «Бостон» балансирует на грани, занимая 8-ю строчку, а «быки» и вовсе находятся на 10-м месте вне зоны плей-офф.

«Даллас Маверикс» выменяли Джей Джея Редика. Элитный снайпер должен помогать молодому дуэту Лука Дончич — Кристапс Порзингис не только на площадке, но и за её пределами. Вдобавок ко всему в Техас отправится Николо Мелли, заскучавший в Новом Орлеане и даже вроде как мечтавший отправиться обратно в Евролигу.

Пикантности обменному процессу решили добавить в «Клипперс». После провала в прошлогоднем плей-офф вторая команда Лос-Анджелеса в межсезонье получила обидный щелчок по носу, когда их центровой Монтрезл Харрелл решил перебежать в стан главного врага — «Лейкерс». До дедлайна «Клипперс» успели обменять Лу Уильямса в «Атланту Хоукс», получив взамен (внимание!) Рэджона Рондо. Ветеран был важным винтиком в прошлогодней команде Леброна и стал настоящим икс-фактором итоговой победы в чемпионате. Теперь этот элемент в руках принципиального соперника. Правда, нынешний сезон Рондо проводит не так ярко, но Рэджон в плей-офф это ведь отдельная жизнь.

Отдельный аттракцион решили устроить в «Оклахома-Сити Тандер». Генеральный менеджер Сэм Прести помешан на схемах, обменах и коллекционировании активов в виде драфт-пиков. Именно ему удалось с драфта собрать в одной команде Кевина Дюранта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена. Но кажется, что господин Прести теперь готовится собрать вторую команду. В его руках целых 34 (!) пика на ближайшие 7 лет.

Какая-то мистика случилась с Гэри Трентом-младшим. 22-летний защитник был обменян из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Торонто». Казалось бы, ну чего здесь такого? Да просто очень быстро журналисты вспомнили, что его отца Гэри Трента тоже обменяли по ходу третьего сезона. Тоже после 41 матча. Тоже из «Портленда». И тоже в «Торонто». Совпадение?

На Леброна навалилась череда неудач. О новом титуле можно даже не мечтать? Вылет из-за травмы — не самое худшее. На кону наследие Короля и гонка за историческое величие с Джорданом.

Главный итог дедлайна: «Лейкерс» мастерски обставили конкуренты. Не только «Денвер» и «Клипперс», но даже «Даллас» с добавлением в состав Редика стал выглядеть существенно более грозной силой. Можно посмотреть и на Восток. Соперник «Лейкерс» по последнему финалу НБА «Майами» неплохо проапгрейдил нападение за счёт трансфера Оладипо. Конкурентоспособные клубы с рядом проблем пытались проявить активность. «Лейкерс» не сделали абсолютно ничего. Сейчас у действующих чемпионов куча проблем, и даже возвращение Леброна и Дэвиса не факт что перекроет слабый уровень игроков ротации.

Леброн Джеймс молча наблюдал за усилением соперников, хотя обычно именно во время дедлайна у Короля просыпается особенная тяга брать на себя обязанности генерального менеджера. Этот год стал исключением. Посмотрим, поплатятся ли «Лейкерс» за всю бездеятельность в плей-офф, до которого уже осталось менее двух месяцев.