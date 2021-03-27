Мощнейший рывок в истории организации. «Миннесота» поймала нешуточный кураж в концовке

«Тимбервулвз» проигрывали -16 в последней четверти, но дальше для «Рокетс» начался кошмар.

НБА постепенно возвращается в норму после насыщенного дедлайна. В последний день дозаявочной кампании было совершено 46 обменов — рекорд лиги за последние 30 лет.

Игровой день регулярного чемпионата 27 марта включал в себя сразу 11 матчей. Интересных событий хватало. Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон (39 очков) и его коллега по амплуа из «Атланта Хоукс» Джон Коллинз (38 очков) установили карьерные рекорды результативности.

Зайон Уильямсон выдал мощнейшую игру в карьере и покорил вековой рекорд Шакила О'Нила

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден набрал рекордные в сезоне 44 очка и фактически единолично вытащил матч против «Детройт Пистонс» (113:111). Джеймс выдал 29-ю игру за карьеру с покорением статистики 40+ очков, 10+ подборов и 5+ передач, что является историческим рекордом НБА.

Казалось бы, чем может быть примечательной встреча двух худших команд Западной конференции. Однако в матче «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» (108:71) состоялось знаковое и выходящее за рамки рядовых событие.

«Миннесота», проигрывая 85:101 за 7 с половиной минут до сирены, завершила встречу рывком 22:0 и вырвала победу. «Тимбервулвз» поймали нешуточный кураж.

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Перед четвертой четвертью «Рокетс» (12-32) выигрывали 91:76 у «Тимбервулвз» (11-34) — единственной команды Западной конференции, которая имеет худший результат, чем у них. Однако за последние 7,5 минуты «Хьюстон» не набрал ни одного очка. Подопечные Стивена Сайласа проиграли 22 из последних 23 матчей. Полнейший разлад в техасском клубе, который после обмена Джеймса Хардена стал влачить жалкое существование.

Бесславное падение мощной франшизы НБА. Полнейшая безнадёга в «Хьюстоне» «Рокетс» были главной угрозой свержения династии «Голден Стэйт». Сейчас они на дне с антирекордной серией поражений в истории.

Перед дедлайном «Рокетс» покинул Виктор Оладипо, один из немногих именитых состоявшихся исполнителей в ростере. Ещё есть Джон Уолл, Кристиан Вуд, Бен Маклемор и Ди Джей Огастин, однако все они выступают с полнейшим безразличием на площадке.

Слабость соперника нужно учитывать, но всё-таки «Миннесота» тоже сейчас переживает не лучшие времени. «Тимбервулвз» совершили крупнейший рывок в истории организации – это, безусловно, стоит занести в актив. Предыдущий рекордный рывок 21-0 пришёлся на отрезок третьей и четвёртой четвертей в матче с «Сиэтл Суперсоникс» в январе 1990 года.

Увольнение Райана Сондерса с поста главного тренера пошло на пользу «Миннесоте». За месяц с небольшим при новом рулевом Крисе Финче заметен прогресс в игровом плане. Карл-Энтони Таунс, Хуанчо Эрнангомес, Энтони Эдвардс и остальные игроки действуют с куда большим рвением на паркете. Первый номер драфта Эдвардс начал штамповать перфомансы с 30-40+ очков результативности и получил шанс стать лучшим новичком НБА. Пусть и не благодаря своим заслугам на паркете.

Фаворит гонки, разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл теоретически ещё может вернуться на паркет в нынешнем сезоне после травмы запястья, но вероятен и худший сценарий — пропуск всего чемпионата. Тогда награда точно достанется Эдвардсу.

Несправедливость судьбы во всей красе. Ламело не станет лучшим новичком сезона НБА Болл был абсолютно лучшим в своём классе. Однако из-за его травмы престижная награда отойдёт другому.

При Сондерсе в «Миннесоте» всё было ужасно. Казалось, что команда идёт на худший результат в истории регулярного чемпионата и не выберется с последнего места. Да, при Финче не наблюдается какой-то мегапрорыв и сезон уже не спасти, но команда начала хотя бы периодически побеждать. В последних 9 матчах баланс выигрышей практически равен 50% — 4-5.

«Миннесота» сыграет с «Хьюстоном» на своей площадке в воскресенье утром во втором спаренном матче. У «Тимбервулвз» есть отличный шанс выиграть и сравняться с «Рокетс» по количеству побед. Именно эти две команды до конца регулярки будут «бороться» за 14-15 места в Западной конференции. «Миннесота» выглядит явным фаворитом гонки, потому что ситуацию хуже чем в «Рокетс» сложно представить.