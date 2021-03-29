Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА. Похоже, точка невозврата пройдена

Защитник ЦСКА Майк Джеймс снова попал в скандальную ситуацию. Американец покинул площадку в начале матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа (102:86) после эмоционального разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом во время тайм-аута.

Ещё до завершения встречи из клуба поступила информация о том, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Однако Итудис на послематчевой пресс-конференции дал понять, что ситуация серьёзнее, хоть и решил пока не вдаваться в подробности.

«Я работаю здесь уже семь лет. И отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, знаю историю клуба. И я уважаю игру. Перед игрой я выбрал шесть легионеров на этот матч Лиги ВТБ. Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере – пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, моё отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня», – сказал Итудис.

Лучший игрок на грани отчисления. ЦСКА в патовой ситуации из-за скандала с Майком Джеймсом Сохранение американца – риск новых инцидентов, отчисление – потеря суперзвезды без возможности равноценной замены. Оба варианта неудачные.

У ЦСКА на этой неделе два матча в Евролиге — в гостях с «Зенитом» и дома с «Химками». Пока не было информации о том, что Джеймс не будет принимать в них участие. Вполне возможно, сейчас за кулисами идут попытки сглаживания конфликта. Однако можно быть абсолютно уверенным в одном — ситуация с американцем ненормальная. Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА и ставить клуб под удар своими выходками.

С чего всё началось? Ещё на старте сезона у Джеймса возник конфликт с Итудисом. Тогда Майк в дисциплинарных целях пропустил матч с «Басконией» и был задействован на паркете в следующем матче с «Жальгирисом» (87:78). Защитник стал главным героем концовки, набрав 8 последних очков своей команды.

Уже тогда это вызывало беспокойство, но всё-таки инцидент относительно мелкий. Можно было списать на локальный рабочий конфликт — от подобного не застрахован ни один коллектив. Тем боле что ситуация быстро и благополучно разрешилась. В какой-то степени ЦСКА даже выиграл от такой встряски – команда в итоге выдала рекордную серию из 12 побед в регулярном чемпионате.

Куда больше поводов для паники появилось в январе. Джеймс не смог поехать на похороны деда из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Ему это очень не понравилось. Поступала противоречивая информация о том, что случилось внутри коллектива. Клуб опроверг версию о драке Майка с одноклубником, но сам факт официального отстранения — уже свидетельство огромнейшей проблемы.

Скандал с Джеймсом вылился в масштабный игровой кризис. ЦСКА на своей площадке проиграл «Барселоне» и «Фенербахче» с Джеймсом и «Баварии» без него. Тогда ещё на паркет выходил Никола Милутинов, то есть связывать проблемы на площадке исключительно с вылетом сербского центрового не стоит. Были и первые в истории проигрыши «Калеву» и «Зелёна Гуре» в Единой лиге ВТБ. В общем, отрезок с начала января по середину марта — худший в новейшей истории ЦСКА, если не учитывать полный провал под руководством Душко Вуйошевича в сезоне-2010/2011.

ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос? Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.

Можно понять желание клуба в как можно меньшей степени выносить детали скандалов с Джеймсом в публичную плоскость.

«Конфликты неизбежны в жизни спортивной команды. Важно уметь разрешать их мягко, дабы не нарушать командную химию. Потому мы не выносим сор из избы, не вдаёмся в детали. Скажу вам то, что вы вероятно уже знаете. Было два случая, когда думали, что поведение Джеймса противоречит стандартам ЦСКА. В результате он дважды был отстранён. Вместе с тем, мы должны понимать, что в семье Джеймса произошло два трагических случая, такое расстроило бы кого угодно. Мы все приложили усилия, чтобы во благо команды решить возникшие проблемы», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью израильскому порталу Israelhayom.

В любом случае, от проблемы не убежишь. 1 раз – случайность, 2 раза – совпадение, 3 раза – закономерность. Эта расхожее выражение как нельзя кстати подходит к ситуации Майка Джеймса. Совершенно очевидно, что выходки американца обрели тенденциозный характер. Новый скандал можно ожидать в абсолютно любой момент. Что если Джеймс выкинет нечто безумное в плей-офф Евролиги или «Финале четырёх»? Поведение Джеймса уже нанесло клубу огромный репутационный удар. За два десятилетия ЦСКА вообще не фигурировал в скандалах подобного рода.

«Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнерство на протяжении ещё трёх лет. Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов», — сказал Джеймс во время подписания трёхлетнего контракта с ЦСКА прошлым летом.

ЦСКА переживает самый мрачный период за 10-летие. Ситуация может стать ещё на порядок хуже «Армейцы» познали много чего невиданного ранее в этом сезоне. Есть риск пополнения списка новым антидостижением.

Существуют большие сомнения в том, что Джеймс проведёт в Москве все положенные три года по контракту. Майк стал чужеродным элементом в коллективе. Обычно такие элементы принято удалять. ЦСКА остаётся очень зависим от Джеймса в нападении, но потенциал перестроиться есть. Та же уверенная победа в матче с УНИКСом без Джеймса об этом свидетельствует. Подписанный по ходу сезона Габриэль Лундберг — достаточно качественный исполнитель, чтобы взять большую нагрузку в задней линии.

Вполне вероятно, точка невозврата в отношениях с Джеймсом пройдена. Вопрос в том, что в конечном счёте решат армейцы. Расстанутся с Джеймсом по ходу нынешнего сезона, досрочно расторгнут сотрудничество летом (как уже делал «Милан» в межсезонье-2019, о чём главный тренер итальянцев Этторе Мессина вряд ли сейчас сожалеет) или всё-таки решат расстаться с Итудисом, примирятся и американец доработает свой контракт до конца? Вероятность всех трёх вариантов не нулевая, но всё-таки в лицезрение игры Джеймса в форме ЦСКА до 2023 года верится с трудом.