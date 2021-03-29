Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА. Похоже, точка невозврата пройдена

Защитник ЦСКА Майк Джеймс снова попал в скандальную ситуацию. Американец покинул площадку в начале матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа (102:86) после эмоционального разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом во время тайм-аута.
Ещё до завершения встречи из клуба поступила информация о том, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Однако Итудис на послематчевой пресс-конференции дал понять, что ситуация серьёзнее, хоть и решил пока не вдаваться в подробности.
«Я работаю здесь уже семь лет. И отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, знаю историю клуба. И я уважаю игру. Перед игрой я выбрал шесть легионеров на этот матч Лиги ВТБ. Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере – пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, моё отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня», – сказал Итудис.
У ЦСКА на этой неделе два матча в Евролиге — в гостях с «Зенитом» и дома с «Химками». Пока не было информации о том, что Джеймс не будет принимать в них участие. Вполне возможно, сейчас за кулисами идут попытки сглаживания конфликта. Однако можно быть абсолютно уверенным в одном — ситуация с американцем ненормальная. Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА и ставить клуб под удар своими выходками.
С чего всё началось? Ещё на старте сезона у Джеймса возник конфликт с Итудисом. Тогда Майк в дисциплинарных целях пропустил матч с «Басконией» и был задействован на паркете в следующем матче с «Жальгирисом» (87:78). Защитник стал главным героем концовки, набрав 8 последних очков своей команды.
Уже тогда это вызывало беспокойство, но всё-таки инцидент относительно мелкий. Можно было списать на локальный рабочий конфликт — от подобного не застрахован ни один коллектив. Тем боле что ситуация быстро и благополучно разрешилась. В какой-то степени ЦСКА даже выиграл от такой встряски – команда в итоге выдала рекордную серию из 12 побед в регулярном чемпионате.
Куда больше поводов для паники появилось в январе. Джеймс не смог поехать на похороны деда из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Ему это очень не понравилось. Поступала противоречивая информация о том, что случилось внутри коллектива. Клуб опроверг версию о драке Майка с одноклубником, но сам факт официального отстранения — уже свидетельство огромнейшей проблемы.
Скандал с Джеймсом вылился в масштабный игровой кризис. ЦСКА на своей площадке проиграл «Барселоне» и «Фенербахче» с Джеймсом и «Баварии» без него. Тогда ещё на паркет выходил Никола Милутинов, то есть связывать проблемы на площадке исключительно с вылетом сербского центрового не стоит. Были и первые в истории проигрыши «Калеву» и «Зелёна Гуре» в Единой лиге ВТБ. В общем, отрезок с начала января по середину марта — худший в новейшей истории ЦСКА, если не учитывать полный провал под руководством Душко Вуйошевича в сезоне-2010/2011.
Можно понять желание клуба в как можно меньшей степени выносить детали скандалов с Джеймсом в публичную плоскость.
«Конфликты неизбежны в жизни спортивной команды. Важно уметь разрешать их мягко, дабы не нарушать командную химию. Потому мы не выносим сор из избы, не вдаёмся в детали. Скажу вам то, что вы вероятно уже знаете. Было два случая, когда думали, что поведение Джеймса противоречит стандартам ЦСКА. В результате он дважды был отстранён. Вместе с тем, мы должны понимать, что в семье Джеймса произошло два трагических случая, такое расстроило бы кого угодно. Мы все приложили усилия, чтобы во благо команды решить возникшие проблемы», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью израильскому порталу Israelhayom.
В любом случае, от проблемы не убежишь. 1 раз – случайность, 2 раза – совпадение, 3 раза – закономерность. Эта расхожее выражение как нельзя кстати подходит к ситуации Майка Джеймса. Совершенно очевидно, что выходки американца обрели тенденциозный характер. Новый скандал можно ожидать в абсолютно любой момент. Что если Джеймс выкинет нечто безумное в плей-офф Евролиги или «Финале четырёх»? Поведение Джеймса уже нанесло клубу огромный репутационный удар. За два десятилетия ЦСКА вообще не фигурировал в скандалах подобного рода.
«Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнерство на протяжении ещё трёх лет. Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов», — сказал Джеймс во время подписания трёхлетнего контракта с ЦСКА прошлым летом.
Существуют большие сомнения в том, что Джеймс проведёт в Москве все положенные три года по контракту. Майк стал чужеродным элементом в коллективе. Обычно такие элементы принято удалять. ЦСКА остаётся очень зависим от Джеймса в нападении, но потенциал перестроиться есть. Та же уверенная победа в матче с УНИКСом без Джеймса об этом свидетельствует. Подписанный по ходу сезона Габриэль Лундберг — достаточно качественный исполнитель, чтобы взять большую нагрузку в задней линии.
Вполне вероятно, точка невозврата в отношениях с Джеймсом пройдена. Вопрос в том, что в конечном счёте решат армейцы. Расстанутся с Джеймсом по ходу нынешнего сезона, досрочно расторгнут сотрудничество летом (как уже делал «Милан» в межсезонье-2019, о чём главный тренер итальянцев Этторе Мессина вряд ли сейчас сожалеет) или всё-таки решат расстаться с Итудисом, примирятся и американец доработает свой контракт до конца? Вероятность всех трёх вариантов не нулевая, но всё-таки в лицезрение игры Джеймса в форме ЦСКА до 2023 года верится с трудом.
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