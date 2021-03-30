ЦСКА собрался и расцвёл. Одиозный Майк Джеймс команде вовсе не нужен?

У армейцев есть достаточно резервов для классной игры и без американца. Матч с «Зенитом» стал очередным доказательством.

ЦСКА и «Зенит» в Евролиге — уже отличная вывеска нынешнего сезона. А если ещё добавить сюда мотивацию обеих команд. Армейцы борются за преимущество своей площадки в плей-офф, которое даст им место с первого по четвёртое по итогам регулярного чемпионата. «Зенит» же изо всех сил желает впервые в своей короткой истории попасть в матчи на вылет.

Но перед матчем мало кого волновал непосредственно баскетбол. Всё дело в Майке Джеймсе. Защитник ЦСКА в воскресенье вновь конфликтовал с главным тренером Димитрисом Итудисом и был отстранён от тренировок и игр с командой. Судя по всему, очередное обострение приведёт к отчислению американского лидера. По крайней мере, об этом очень оперативно недвусмысленно сказали и президент клуба Андрей Ватутин, и Димитрис Итудис.

Армейцы, мучающиеся с трудным характером Джеймса не первый месяц, приготовили замену. Из «Зелена Гуры» был выписан Габриэль Лундберг. Но объективно — защитник сборной Дании совсем не ровня бунтарю Джеймсу и ему потребуется время на адаптацию к уровню одной из лучших команд Европы.

Главное удивление от первых минут матча в Санкт-Петербурге — выход Ивана Ухова в стартовой пятёрке. Армейский защитник очень здорово отыграл предыдущую встречу против УНИКСа, и это, по всей видимости, своеобразная плата тренера своему молодому игроку.

Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА. Похоже, точка невозврата пройдена Обычно чужеродные элементы принято удалять из коллектива. Как поступят армейцы?

Лидера «Зенита» Кевина Пангоса Итудис доверил Никите Курбанову. Капитан армейцев привык быть в роли универсального солдата и обороняться против лидеров противоположных команд. Тактика давления Пангоса себя оправдала.

Хозяева никак не могли организоваться без участия своего плеймейкера. Вдобавок ко всему неожиданно для многих активизировался Майкл Эрик. Центрового спешно подписали в ЦСКА на замену травмированному Николе Милутинову, но начал матч он так, словно уже несколько сезонов выходит в старте московской команды. Именно проворность нигерийца и его быстрые шесть очков из-под кольца позволили гостям захватить лидерство к экватору стартовой десятиминутки — 15:6.

Хави Паскуаль спешно начал тасовать состав, и нужная замена не заставила себя долго ждать. Билли Бэрон с первых же секунд на паркете громко заявил о себе: проход под кольцо и два трёхочковых с одной точки. Восемь очков за столь короткое время мгновенно сделали американского защитника не только самым результативным игроком в составе обеих команд, но и предметом пристального внимания со стороны соперника.

ЦСКА вышел из состояния тотальной стагнации. Надолго ли? Победа над «Реалом» в Мадриде – хорошо и круто. Как бы она не усыпила бдительность.

Последние секунды четверти получились яркими. Невысокого Пангоса защитники передавали из рук в руки и казалось, что буквально держали руками. Но за несколько мгновений до сирены он вырвался на оперативный простор, получил мяч, заставил Йоханнеса Фойгтманна остаться с ним один ни один и по высокой траектории положил мяч через здоровенного немца — 18:22 всё ещё не в пользу «Зенита».

Хозяева продолжили погоню во второй четверти. На каждое удачное действие ЦСКА сине-бело-голубые находили симметричный ответ. А после того, как Тарик Блэк забил из-под кольца после идеальной передачи Дмитрия Хвостова, счёт сравнялся 25:25.

И всё-таки на большой перерыв гости ушли с шестиочковым преимуществом. Выдающаяся игра Фойгтманна добавила столичной команде вариативности. Немец не просто настрелял 14 очков за половину, став самым эффективным в своей команде. Главное — он отправил в цель все свои броски, в том числе и два дальних «выстрела».

Уже в третьей четверти случился неприятный эпизод. Эрик ставил заслон Пангосу, и два баскетболиста столкнулись коленями. Канадский словенец «Зенита» оказался на паркете и какое-то время держался за ногу. К счастью, всё обошлось и он смог продолжить матч.

ЦСКА удалось отодвинуть разницу в счёте благодаря нескольким подряд хорошим действиям в защите. Стоит признать, что в атаке без Майка Джеймса мяч распределяется куда более равномерно и угроза исходит без исключения от каждого игрока. Забыли про Хэкетта в углу — получите трёхочковый и двузначную разницу в счёте — 59:48.

Петербуржцы образца нынешнего сезона славятся своим характером. И такие игроки, как Матеуш Понитка, являются его непосредственным олицетворением. Польский капитан «Зенита» не жалел ни себя, ни соперника, ни партнёров, на которых прыгнул в одном из эпизодов, спасая улетающий в аут мяч.

Оторваться гостям далеко не удалось. Хозяева после тайм-аута Паскуаля рванули 9:2, но главным моментом, конечно же, стал данк Тарика Блэка. Центровой получил мяч от Пангоса, успел удобно подготовиться к «взлёту» и вколотил сверху через Хэкетта. Лучший момент матча и, возможно, месяца во всей Евролиге.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В заключительной десятиминутке от «Зенита» требовался подвиг. И к нему был готов Бэрон. Его не мог сдержать ни один оппонент, снайпер регулярно набирал очки… Только вот разница в счёте никак не менялась. Более того, она даже начала увеличиваться. Дело в том, что ЦСКА дорожил мячом, совершив всего восемь потерь за 40 минут, а ещё в самые сложные моменты индивидуальным мастерством пользовались лидеры Шенгелия, Клайберн и Фойгтманн.

Разница в середине четверти увеличилась до 13 очков, после чего опытные гости максимально замедлили ход матча, стараясь атаковать на последних секундах владения. Ключевыми в итоге стали несколько подряд ошибок всё того же Бэрона, перечеркнувшего шансы на чудесное спасение для своей команды. Итоговый счёт 86:74 в пользу ЦСКА, который досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, чего не скажешь о «Зените». Петербуржцам нужны победы в оставшихся играх с АСВЕЛом и «Маккаби» 2 и 9 апреля. Благо, что эти матчи будут для них домашними.

ЦСКА и «Зенит» в чётком пуле плей-офф, «Барса» ждёт великого Пау. Что творится в Евролиге За 6 туров до конца регулярки вверху сформировался топ-8, откуда вряд ли кто-то выпадет. И наконец-то мы увидим в деле 40-летнего Газоля.

После матча в Санкт-Петербурге напрашивается один вывод в отношении армейцев. ЦСКА собрался и расцвёл после отстранения Джеймса. Команда Итудиса заиграла увереннее. Это было заметно ещё по ходу матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (102:86), с которого американец скоропостижно удалился. Одиозный Майк Джеймс команде вовсе не нужен? Всё больше начинает казаться, что ответ на этот вопрос положительный.