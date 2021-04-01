ЦСКА крупно попал на деньги. Скандалиста Джеймса не стоило подписывать аж на 3 года

Майк входит в топ-5 по зарплате в Евролиге. И скидки на свои услуги делать не собирается.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс в очередной раз оказался в центре скандал. Из-за конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом игрок в третий раз отстранён от матчей армейцев. Инциденты с Джеймсом не являются чем-то необычным. Один из них случился незадолго до переезда американца в Москву — летом 2019 года Джеймса фактически выгнали из «Милана». Главный тренер Этторе Мессина не захотел видеть в команде игрока, который не вписывался в его концепцию.

Джеймса приняли в Москве. ЦСКА был нужен лидер нападения после ухода Серхио Родригеса, Нандо Де Коло и Кори Хиггинса. Джеймс отлично справился с этой ролью. Однако счастье длилось недолго, а именно один сезон. «Милану» в межсезонье-2019 пришлось разорвать действующий контракт с игроком и выплатить ему неустойку. Такая же участь определённо ждёт и российский клуб. Вопрос лишь в том, на каких условиях и когда прекратится сотрудничество Джеймса и ЦСКА.

Вероятный разрыв контракта с Джеймса, конечно же, сулит команде не только потерей атакующей мощи, но и финансовыми трудностями. Джеймс подписал трёхлетнее соглашение с ЦСКА в 2020 году, при этом войдя в пятёрку игроков с самой высокой зарплатой в Евролиге – речь идёт о $ 2,5 млн в год (по данным Eurohoops).

Больше Майка в Европе зарабатывают только тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич ($ 5,4 млн) и разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин ($ 3,7 млн). Даже если Джеймс пробудет в команде до конца сезона, за досрочное расторжение контракта красно-синим придётся выплатить игроку солидную неустойку. Майк после скандала очень активен в «Твиттере» и уже дал понять, что «скидки на свои услуги» делать не собирается. Эта запись даже закреплена на его странице в социальной сети.

ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь «Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.

Ни Итудис, ни президент ЦСКА Андрей Ватутин не возлагают надежд на то, что Джеймс отработает контракт до конца.

«К сожалению, потенциал совместной работы с Майком Джеймсом сейчас, увы, не просматривается. Первый сезон Майка в ЦСКА не принёс нам никаких трудностей, потому и был подписан трехлетний контракт. Возникавшие проблемы нельзя было решить одним махом, поэтому мы действовали в «ручном» режиме, но стабильности в коллективе достигнуть не удалось. При этом не стоит демонизировать Майка, он великолепный баскетболист, не раз в одиночку выигрывавший матчи. Но так сложилось, что ситуация превратилась в один неразрешимый конфликт. К сожалению, уладить его не представляется возможным, что очень печально, но лучше это признать, а не жить надеждой на чудо», — сказал Ватутин в комментарии Metaratings.

В ближайшее время в Москву прибудет агент Джеймса, который будет решать с ЦСКА вопрос по своему клиенту. Ожидать какую-то снисходительность и «скидки» вряд ли приходится. Джеймс не относится к тому типу личностей, которые готовы признавать ошибки и идти на компромисс.

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Ни для кого не секрет, что ЦСКА, как и множество других клубов Европы, испытывает некоторые финансовые проблемы из-за «коронакризиса». Сокращённый бюджет не только делает затруднительной выплату неустойки Джеймсу, но и ограничивает ЦСКА в плане поиска подходящей замены. В индивидуальном плане Джеймс доказывает своё мастерство: в 27 матчах Евролиги он в среднем набирал 19,3 очка, 5,7 передачи и 3,1 подбора за игру. Найти другого исполнителя такого уровня по приемлемой цене будет нелегко.

В СМИ уже появилась информация о потенциальном новичке ЦСКА, который должен заменить Джеймса. Сообщалось, что московский клуб согласовал подписание лидера «Жальгириса» Марюса Григониса. В нынешнем сезоне Григонис в среднем набирает в матчах Евролиги 14,2 очка, делает 2,3 подбора и 3,2 результативные передачи. В октябре он был признан MVP месяца, на данный момент остаётся самым результативным игроком своей команды. У баскетболиста действующий контракт с «Жальгирисом». Как сообщается, ЦСКА заплатит литовскому клубу 150 тыс. евро компенсации. Относительно немного, но вряд ли один лишь трансфер Григониса решит все проблемы в нападении.

В любом случае, первостепенно нужно разрешить ситуацию с Джеймсом, которая уже ударила по армейскому клубу репутационно. Финансовые урон не за горами. ЦСКА крупно попал на деньги. Расставание с американцем выльется в дорогое «удовольствие».

Можно сделать вывод, что долгосрочное продление контракта с Джеймсом прошлым летом после трудного, омрачённого пандемией коронавируса сезона является очень поспешным, недальновидным решением для ЦСКА. Как будет разворачиваться ситуация и какие потери в итоге понесёт московский клуб станет известно совсем скоро.

ЦСКА переживает самый мрачный период за 10-летие. Ситуация может стать ещё на порядок хуже «Армейцы» познали много чего невиданного ранее в этом сезоне. Есть риск пополнения списка новым антидостижением.

При этом Джеймс, судя по всему, в Европе не пропадёт. Репутационно пострадал не только клуб, но и сам баскетболист. Однако талант у Майка есть. Это глупо отрицать. По меркам Евролиги Джеймс остаётся исполнителем элитного уровня.

По данным инсайдеров, в межсезонье подписать игрока попытается мадридский «Реал». Насколько успешным станет потенциальное выступление Джеймса в очередном европейском топ-клубе, судить сложно. С 2012 года он выступал в форме 11 команд, не задержавшись ни в одной из них более чем на два года. Об одном можно сказать точно – ЦСКА он уже доставил и ещё доставит немало проблем. Скандалиста Джеймса не стоило подписывать аж на три года. Но время вспять не повернуть. Нужно искать выход из сложившейся ситуации и делать выводы, чтобы не допускать подобных ошибок в будущем.