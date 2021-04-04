Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул?

2 апреля «Барселона» на выезде обыграла «Фенербахче» (82:73) в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Эта победа позволила каталонцам стать недосягаемыми для ЦСКА и за один тур до окончания чемпионата обеспечить себе первое место по итогам регулярки – в активе «Барсы» 24 победы при 9 поражениях, у «армейцев» — 22 победы и 10 проигрышей. По личным встречам у испанцев преимущество, так что даже в случае равных показателей по итогам 34 туров ЦСКА не обойдёт «Барсу».

За всю историю проведения регулярных чемпионатов их победители ни разу не выигрывали «Финал четырёх», а на примере последних сезонов можно сказать, что первое место скорее играет с командами злую шутку. ЦСКА на фоне скандала Майка Джеймса должен стать вторым (будет достаточно обыграть АСВЕЛ на следующей неделе), что можно считать отличным результатом. Армейцам точно не стоит расстраиваться из-за того, что «Барса» заняла первую строчку. Объясняем почему.

В сезоне-2016/2017 победителем регулярного чемпионата стал мадридский «Реал». Подопечные Пабло Ласо завершили сезон с балансом 23-7. Звёздный защитник мадридцев Серхио Льюль выиграл свою первую и пока единственную награду MVP сезона – в 26 матчах он в среднем набирал 15,8 очка, 6 передач и 2 подбора за игру. Однако в решающий момент «Реал» посыпался. Если четвертьфинальную серию с «Дарушшафакой» мадридцам удалось выиграть (3:1), то в полуфинальном матче с более серьёзным соперником всё прошло не так гладко – клуб уступил «Фенербахче» (75:84).

Очевидно, это поражение сказалось на «Королевском клубе», потому что в матче за третье место «Реал» ждало разгромное поражение от ЦСКА – 70:94. Москвичи буквально стёрли соперников с площадки, не уступая в счёте на протяжении всего матча. Победу в финале Евролиги одержал «Фенербахче», занявший в регулярке только пятое место, а «Реал» стал худшей командой «Финала четырёх».

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Спустя год судьбу мадридской команды почти один в один повторил ЦСКА. За весьма уверенной победой в регулярном чемпионате (24-6) успеха в плей-офф не последовало. В четвертьфинальной серии московский клуб со счётом 3:1 обыграл «Химки», которые достойно сражались, но всё-таки пали несмотря на потрясающее выступление Алексея Шведа, установившего тогда рекорд Евролиги по количеству набранных очков за сезон.

Затем ЦСКА потерпел поражение (83:92) от «Реала» в полуфинал, Нандо Де Коло настрелял 20 очков, но это не помогло. Тогда в мадридском клубе блистал Лука Дончич, доигрывавший свой последний сезон в Европе перед переездом в НБА и впоследствии ставший MVP сезона-2017/2018 в Евролиге.

А вот в матче за 3-е место ЦСКА проиграл «Жальгирису» — 77:79. Этот матч стал по-настоящему провальным: в третьей четверти «армейцы» не показали ровным счётом ничего, позволив сопернику нарастить преимущество до 23 очков, а в концовке отыграть такое отставание уже не смогли. Так ЦСКА остался вне тройки лучших в Евролиге впервые за четыре года, заняв четвёртое место. Чемпионом стал «Реал», который в регулярке был пятым.

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Регулярный чемпионат сезона-2018/2019 завершился триумфом «Фенербахче» — 25-5. MVP регулярного сезона стал чешский центровой стамбульцев Ян Веселы, в 25 матчах в среднем набиравший 13 очков, 2,4 передачи и 5,4 подбора за игру. И в третий раз подряд история повторяется – чемпионы регулярки выигрывают четвертьфинальную серию со счётом 3:1, а затем случается полный провал в «Финале четырёх».

Турецкий клуб терпит два разгромных поражения – от «Анадолу Эфес» в полуфинале (73:92), когда 30 очков набрал феноменальный Шейн Ларкин, и от «Реала» в матче за третье место (75:94). А ЦСКА, ставший вторым по итогам регулярного сезона, уверенно продолжал успешное выступление на турнире и завоевал чемпионский титул.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Евролиге был остановлен за шесть туров до конца регулярного чемпионата. На тот момент первое место в турнирной таблице занимал «Анадолу Эфес» с результатом 24-4. Главной звездой сезона, без сомнений, был разыгрывающий турецкого клуба Шейн Ларкин, набиравший в среднем 22,2 очка, 4,1 передачи и 3,1 подбора за игру. Ларкин, который 6 раз был признан самым ценным игроком тура и дважды игроком месяца, почти гарантированно получил бы награду MVP сезона.

Однако есть некоторые сомнения, что подопечным Эргина Атамана удалось бы удержать доминирующую форму до самого конца и выиграть «Финал четырёх». На пятки «Эфесу» наступали шедшие вровень со счётом 22-6 «Реал» и «Барселона», а выход в четвертьфинальную стадию себе успели обеспечить «Маккаби» и ЦСКА, в составе которого блистал Майк Джеймс. Тогда мы ещё не даже не представляли, какие проблемы Майк доставит ЦСКА всего через год. Скорее всего, «Эфес» вышел бы в «Финале четырёх». Но вот нет никакой уверенности, что в одном отдельно взятом матче «Анадолу» переиграл бы ЦСКА, «Реал» или «Барселону».

Майк Джеймс покидает Россию и уезжает домой в США. Пусть так — ЦСКА без него даже лучше Армейцы уверенно забрали три последних матча. Зависимость от американца не такая большая, как могло показаться.

И вот «Барселона» выигрывает регулярный чемпионат сезона-2020/2021, Никола Миротич феерит с самого его начала и получит награду MVP. Иначе и быть не может. Лучший игрок лучшей команды регулярки, лидер сезона Евролиги по эффективности (22,0 балла). Конкурентов за награду у Миротича просто не просматривается.

Однако, это ещё ничего не значит, ведь несмотря на первое «Барса» не является единственным и безальтернативным фаворитом турнира. Упущенное первое место в регулярке ЦСКА стоит воспринимать как нормальное явление, сожалеть точно не стоит. Впереди непростая борьба в плей-офф. Подопечные Димитриса Итудиса пережили сложнейший отрезок с начала января по середину марта. Решение отстранить от матчей Майка Джеймса даже может пойти не на руку ЦСКА. Команда потеряла сильного скорера, но наконец-то разрешила обременительный затяжной конфликт, игроки стали сплочённее на паркете.

Нельзя утверждать, что «Барселона» повторит судьбу вышеупомянутых клубов и провалится в решающей стадии сезона. Главный тренер Шарунас Ясикявичюс располагает талантливейшим составом, который готов сломать устоявшийся стереотип о победителях регулярки. Однако обратный сценарий с неудачей в ключевой фазе сезона тоже более чем вероятен. Сможет ли каталонский клуб стать первой в истории турнира командой, одержавшей победу и в регулярном чемпионате, и в «Финале четырёх», станет известно уже в конце мая. Пока же просто констатируем – ЦСКА вообще не стоит беспокоиться по поводу второго места в регулярке. Пусть «Барселона» пока потешится. Победа на этой стадии несёт в себе крайне мало ценности.