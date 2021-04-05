ЦСКА провалил по-настоящему серьёзный тест. Срочно возвращать из США Майка Джеймса?

Если в Евролиге «Зенит» всё ещё бьётся за последние путёвки в плей-офф, то в Единой лиге ВТБ уже гарантированно победит в регулярном чемпионате. Преимущество перед идущим следом ЦСКА имелось до сегодняшнего матча, но многое (если не всё) должно было решиться в очном противостоянии.

Две лучшие российские команды прямо сейчас встречались совсем недавно в рамках Евролиги и тогда успех праздновали москвичи, которые приехали в Петербург без отстранённого лидера Майка Джеймса.

После той победы они официально и досрочно оформили путёвку в плей-офф Евролиги, а заодно прояснили ситуацию с звёздным защитником. Джеймса в форме ЦСКА мы больше не увидим, а команда должна рассчитывать на тех бойцов, которые имеются в расположении Димитриса Итудиса.

Казалось, что и перед вторым матчем армейцы будут чувствовать себя безоговорочными фаворитами. Но кое-что всё-таки изменилось. И пусть вас не смущает, что это будет локация проведения матча. Всё дело в том, что в «Юбилейном» красно-синие почему-то чувствует себя очень неуютно. Шутка ли, на этой арене они проиграли все матчи в регулярке, а в плей-офф чудом спаслись, победив с минимальной разницей.

И с первых же атак магия домашней площадки «Зенита» начала делать своё дело. Уилл Томас, Тарик Блэк использовали размеры и забили из трёхсекундной зоны, а ветеран Виталий Фридзон сразу же отличился издали — 9:0 за две с половиной минуты и Димитрис Итудис решается на свой первый тайм-аут.

Если бы греческий коуч гостей знал, насколько бесполезным окажется его профилактическая беседа. После возобновления игры разница продолжила увеличиваться и достигла совсем неприличных 14 очков. И всё это за 4 минуты после старта матча недели. ЦСКА, диктовавший условия этому же «Зениту» меньше недели назад, был не похож на себя.

Первые очки москвичей получились такими же нелогичными, как и вся игра на первых минутах. Вышедший Клайберн получил мяч в лоб, не нашёл продолжения атаки и просто выбросил трёхочковый с сопротивлением. Попал! К счастью гостей ответственность на себя взял Йоханнес Фойгтман, вновь забывший как промахиваться. Лучший игрок в Единой лиги ВТБ в марте набрал 8 очков из 14 командных, но даже так разница после 10 минут получилась солидной — 14:23.

ЦСКА собрался и расцвёл. Одиозный Майк Джеймс команде вовсе не нужен? У армейцев есть достаточно резервов для классной игры и без американца. Матч с «Зенитом» стал очередным доказательством.

Уже во второй гости включились в борьбу, сокращая разницу. Никак не мог поймать свой ритм Шенгелия, набравший свои первые очки лишь к середине второго игрового отрезка. И в этом ему активно «помогали» игроки передней линии питерцев. Но главным героем четверти стал защитник сине-бело-голубых Денис Захаров. С первого появления на паркете россиянин набрал 5 очков (средний + дальний), а через несколько минут разродился ещё двумя трёхочковыми.

Активность Хэкетта помогла ЦСКА выиграть четверть с минимальной разницей, но хозяева «Юбилейного» всячески показывали, что их лидерство неслучайно и они будут бороться за победу в регулярном чемпионате здесь и сейчас. Показательный момент произошёл на последних секундах первой половины, когда Габриэль Лундберг не смог передать мяч Клайберну, а перехвативший снаряд Томас убежал в отрыв и вколотил его сверху вместе с сопротивлением армейского датчанина.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Единой лиги ВТБ.

После перерыва активный Захаров в дерзком проходе вновь приносит хозяевам двузначную разницу, а Итудис тасуя состав даёт игровое время защитнику Александру Хоменко…который встал явно не с той ноги. Пробежка в первой атаке, следом аналогичное нарушение во второй, мимо из абсолютно пустого угла, а финальной точкой стала неточная передача.

«Зенит» воспользовался неловкостью соперника. Молчавший всю дорогу Билли Бэрон взорвался тремя трёхочковыми подряд. Тремя! Никто не мог помешать американцу в эти секунды. Вы только посмотрите как он это делал.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Единой лиги ВТБ.

Естественно, разница резко увеличилась до 17 очков и вопрос о победителе фактически был снят. Но только если бы это был не ЦСКА. Армейцы всегда бьются до финальной сирены и не стали опускать руки в Санкт-Петербурге.

Активный прессинг, несколько перехватов, после которых издали попал Хэкетт и сверху забил Клайберн. Разница начала таять, а эмоциональное преимущество потихоньку переползло на сторону гостей.

Всё стало совсем горячо за три с половиной минуты до конца матча. Фойгтман перехватил мяч, а разыгравшийся Клайберн остался без опеки и забил издали — 69:72. Казалось, что остановить такой ЦСКА уже невозможно. Более, через несколько мгновений всё тот же Клайберн заставил соперников сфолить и забил два штрафных, доведя разницу до минимума — 71:72.

За весь предыдущий текст ни разу не была написана фамилия Кевина Пангоса. Лидер «Зенита» находился под пристальной опекой соперника и к решающим минутам подошёл с нолём в графе набранных очков. И эти самые минуты он провёл согласно своему статусу.

Канадский разыгрывающий сначала размялся на линии штрафных, набрав свои первые очки в матче, после он отметился непростым средним попаданием, а ещё через атаку решился на восьмую атаку из-за дуги. И несмотря на семь неудачных попыток — попал!

ЦСКА крупно попал на деньги. Скандалиста Джеймса не стоило подписывать аж на 3 года Майк входит в топ-5 по зарплате в Евролиге. И скидки на свои услуги делать не собирается.

Невысокий разыгрывающий прибил ЦСКА своим канадским хладнокровием, в который раз доказав, что «Зенит» сделал очень удачную ставку, подписав контракт с ним летом. Итоговый счёт 81:77 приносит победу петербуржцам, выигравшим регулярный чемпионат впервые в своей истории. Собственно, впервые с сезона 2013/2014 победителем регулярки становится не ЦСКА. Такой итог лишь добавляет интриги — вполне вероятно, что именно эти команды встретятся в финале. И в нём преимущество площадки будет у «Зенита».

ЦСКА провалил первый по-настоящему серьёзный текст после отстранения Майка Джеймса. Всё-таки «Зенит» набрал ход и проявил слабости армейцев, чего не удалось предыдущим соперникам «Химкам», УНИКСу и тому же «Зениту» недельной давности (матч Евролиги не был настолько значимым в турнирном плане для обоих клубов, да и команда Паскуаля после погрома АСВЕЛа с разницей +34 действительно прибавила). Срочно возвращать из США Майка Джеймса, который уже пытается трудоустроиться в НБА? Прямо сейчас, конечно же, этого никто делать не будет. Прошло чуть более недели после скандального инцидента между американец и Итудисом. Но время идёт, раны зализываются. Возможно, этот сценарий как минимум подлежит рассмотрению.