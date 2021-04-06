Итудис – мощь и сила. Нападки на главного тренера ЦСКА – полная бессмыслица

Защитник ЦСКА Майк Джеймс повздорил с главным тренером Димитрисом Итудисом. По словам президента армейцев Андрея Ватутина, конфликт не подлежит разрешению. Джеймс уже отправился в США, где попытается трудоустроиться в клубе НБА. Краткое изложение достаточно широко освещённой ситуации в ЦСКА.

Джеймс — проблемная личность. Это было известно ещё до его появления в ЦСКА. 11 клубов за 9 лет, скандальное отчисление из «Милана», требование $ 2 млн зарплаты в «Панатинаикосе» с переходом на личности и упоминанием своего одноклубника Ника Калатеса, отсутствие каких-либо значимых успехов у команд — всё это про Майка Джеймса.



Уже в составе ЦСКА было как минимум три инцидента с отстранением американца. Защищать такого персонажа сложно. Майк однозначно не положительный герой, хоть и талантливейший баскетболист. При этом немалый шквал критики посыпался и на главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. Необоснованной. Многие стали забывать заслуги Димитриса. А ведь их перечень весьма внушительный.



Итудис выиграл два титула Евролиги (2016, 2019) при 5 участиях в «Финале четырёх» с момента прихода в ЦСКА в 2014 году. На данном отрезке только главный тренер «Реала» Пабло Ласо завоевал аналогичное количество чемпионских званий. Вот только Ласо работает в Мадриде с 2011-го и на этом пути часто проваливался. В 2012-м и 2016-м «Реал» не выходил в «Финал четырёх», а в этом году вообще рискует пролететь мимо плей-офф.

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По личным встречам Итудис имеет тотальное преимущество над Ласо (11-4) и над любым действующим коллегой в Евролиге. В турнире нет команды, которая превосходила бы ЦСКА по «личкам». По сути, только главный тренер «Фенербахче» (2014-2020) Желько Обрадович сумел добиться относительно приличного баланса (5-6) в играх со своим бывшим ассистентом по «Панатинаикосу» Итудисом. При этом ключевое сражение в «Финале четырёх» — 2016 Димитрис у Желько забрал.



Конечно, стоит упомянуть короткий период Рика Питино в «Панатинаикосе», который за два сезона сумел добиться результата 3-1 в играх с Итудисом. Однако выборка слишком короткая и несерьёзная. ЦСКА при Димитрисе — самый доминирующий клуб Евролиги с большим отрывом от всех остальных.



Любое поражение ЦСКА, даже в практически ничего на значащем матче регулярного чемпионата Евролиги и Единой лиги ВТБ, воспринимается чуть ли не как конец света. Почему? Потому что армейцы при Итудисе задрали планку качества максимально высоко. Ни один европейский гранд даже близко не показывал подобной стабильности на дистанции нескольких лет.



Про «Реал» уже упоминалось выше. «Сливочные» выиграли 10 титулов Евролиги за время своего существования и пока опережают ЦСКА (8), однако в новейшей истории мадридский клуб очень бледно смотрится на фоне армейцев. Турецкие гранды «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» только недавно вошли в элиту европейского баскетбола за счёт крупных финансовых вливаний. «Панатинаикос», «Олимпиакос» и «Маккаби» напротив выпали из неё из-за уменьшения ресурсов.

«Барселона» переживала настоящий мрак в последние 6 лет, в том числе несколько раз погружалась на дно и не попадала в плей-офф. «Блауграна» начала оживать только после назначения Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера в межсезонье-2020. Никола Миротич, Кори Хиггинс, Ник Калатес, Алекс Абринес, Брэндон Дэвис, Адам Ханга, Кайл Курич выиграли регулярный чемпионат Евролиги и близки к тому, чтобы вывести «Барсу» в «Финал четырёх» впервые с 2014 года.



Каталонцы тоже фигурировали в скандале по ходу нынешнего сезона — бросили в аэропорту разыгрывающего Томаса Эртеля и потом оперативно отчислили его. Шумиху удалось быстро замять. Вероятно, потому что для «Барсы» подобные организационные проблемы являются нормой всё прошлое десятилетие.

Неисправимо беспорядочная организация. «Барселона» попала в новый громкий скандал В каталонском клубе решили, что можно спокойно попирать все нормы приличия в отношении игроков.

Локальные неудачи испанского клуба воспринимаются спокойно. Ясикявичюса массово никто не призывает уволить после двух поражений от аутсайдера АСВЕЛа в регулярке Евролиги или из-за того, что команда позволяет проблемному «Реалу» лидировать в чемпионате Испании.



В решающий момент сезона «Барселоне» может не хватить победной культуры, которая в том же ЦСКА при Итудисе складывалась годами. Это не пустые слова и не эфемерное понятие. Не будет лишним ещё раз повторить, что ЦСКА — самый побеждающий клуб Евролиги в XXI веке. И вклад Итудиса в это огромный.



Можно вспомнить результаты его предшественников Душко Вуйошевича, Йонаса Казлаускаса и второе пришествие Этторе Мессины. При Вуйошевиче команда даже не вышла в Топ-16 Евролиги. С Казлаускасом случился печально известный провал в финале Евролиги-2012 против «Олимпиакоса» (61:62) с потерей преимущества "+19" и победным броском Георгиоса Принтезиса после паса Вассилиса Спанулиса под финальную сирену. С Мессиной была атакующая беспомощность против того же «Олимпиакоса» (52:69) в «Финале четырёх» — 2013 и четвёртое место годом позже. Да и просто впечатляет сам факт того, что Итудис проработал в ЦСКА как минимум 7 лет. Из иностранцев никто этого не делал. Среди российских тренеров только Станислав Ерёмин, Александр Гомельский и Евгений Алексеев.



Итудис взял 2 титула Евролиги при 5 попытках. Или 40%. Отличный результат. Могло быть 3 из 6 или 50% уже в 2020-м, но вмешалась пандемия коронавируса — сезон не был доигран. Выйти на данную отметку Итудис может в мае этого года. ЦСКА остаётся одним из фаворитов на титул. При всём обилии проблем (скандал с Джеймсом, вылет до конца сезона Николы Милутинова, необходимость экстренного подписания Габриэля Лундберга и Майкла Эрика по ходу сезона) ЦСКА, вероятно, закончит регулярный чемпионат Евролиги на втором месте с результатом не особо хуже «Барселоны». В играх на выбывание потенциал команд тоже явно не последний в Евролиге.

Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул? История показывает, что первое место в регулярном чемпионате ничего хорошего не предвещает. Скорее наоборот.

Регулярку Единой лиги ВТБ не удалось выиграть впервые с 2014 года, когда был введён данный формат. Но, если объективно смотреть на вещи, это не важно. В этом турнире ЦСКА останется бесспорным фаворитом на титул, даже если выйдет в плей-офф под восьмым номером посева и не будет иметь преимущества домашней площадки ни на одной стадии. Основное мерило силы ЦСКА – Евролига, где ещё ничего не потеряно.



Итудису часто вменяют ошибочность действий в ситуации с Джеймсом. Мог бы он выбрать иную линию поведения с американцем, пытаться сглаживать углы? Да, мог бы. Должен ли? Нет, не должен. В профессиональном спортивном клубе есть чёткая иерархия. Слово главного тренера значимее слова любого игрока, каким бы талантливым он ни был. Джеймс поставил себя не только выше Итудиса, но и всей команды ЦСКА. Во всяком случае, по игрокам армейцев не скажешь, что они массово сочувствуют Майку и считают его ущемлённым. Наоборот после отстранения американца команда сплотилась и в непростой ситуации обыграла УНИКС в Единой лиге ВТБ, а также «Зенит» и «Химки» в Евролиге.

Сейчас никто не может со 100%-й уверенностью сказать, что Димитрис Итудис останется на посту главного тренера ЦСКА в следующем сезоне. Многое будет зависеть от результатов решающей стадии сезона. Однако уже сейчас можно утверждать, что Итудис войдет в историю клуба как один из самых успешных тренеров. Как минимум его оправданно поместить в топ-5 всех времён и смело ставить на первое место среди иностранцев, при всём уважении к Душану Ивковичу и Этторе Мессине.



По большому счёту, действующими тренерами с более внушительном резюме в европейском баскетболе обладают только 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович и 4-кратный Этторе Мессина. Последний занят в «Милане», который вывел в плей-офф со второй попытки. Идеи первого словно исчерпали себя. Такое впечатление сложилось не только по последнему провальному сезону Желько в «Фенере», а и в целом по итогам его периода в Стамбуле. Всего один титул за 7 лет, да и тот добытый в домашнем «Фннале четырёх» в 2017-м. Замену Итудису найти можно и в лице менее именитого специалиста, но будет ли она равноценной? Большой вопрос. Как бы не сложилось так, что ценность работы Димитриса в полной мере будет осознана уже после завершения его периода карьеры в Москве.

Майк Джеймс покидает Россию и уезжает домой в США. Пусть так — ЦСКА без него даже лучше Армейцы уверенно забрали три последних матча. Зависимость от американца не такая большая, как могло показаться.

В сложившейся ситуации нападки на главного тренера ЦСКА – полнейшая бессмыслица. Итудис – мощь и сила. Это утверждение подкреплено результатом на паркете. В нынешнем сезоне грек тоже не сказал последнего слова. Соперникам уж точно не стоит рассчитывать на то, что встреча с ЦСКА в плей-офф или «Финале четырёх» станет лёгкой прогулкой.