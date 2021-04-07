Жизнь после Еврокубка. «Локо» нацелен выстрелить в концовке сезона Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» не смог пройти УНИКС на евроарене, но может взять реванш во внутреннем первенстве.

Российская серия плей-офф Еврокубка между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» стала настоящим украшением турнира. Плотная борьба абсолютно равных соперников логично растянулась на три матча, и здесь стоит в очередной раз пожалеть о том, что формат турнира предполагает лишь серии до двух побед. Такие противостояния точно достойны большего.

УНИКС имел преимущество своей площадки в серии с «Локо» и преимуществом этим воспользовался. И как тут не вспомнить неудачный отрезок краснодарцев на старте Топ-16, вызванный тяжёлой травмой лидера — Алана Уильямса. Без основного центрового команда Евгения Пашутина потерпела несколько поражений, пока не нашла ему замену в лице Дрю Гордона. Кубанцы в кратчайшие сроки смогли перестроиться, и это достойно уважения, но упущенные победы, как показала история, аукнулись им в плей-офф. С итальянским «Виртусом» сейчас в полуфинале играет УНИКС. В первом матче подопечные Димитриса Прифтиса уступили (76:80), но интригу в этой паре хоронить рано.

«Локо» сошёл с дистанции. Бороться за представительство России в Евролиге будет УНИКС Соперник по полуфиналу у казанцев очень сильный. «Виртус» выиграл все матчи в нынешнем сезоне Еврокубка, но пройти итальянцев реально.

«Локо» образца нынешнего сезона традиционно силён и амбициозен, но всё-таки отличается от всех предыдущих команд, собранных в Краснодаре. Скорее всего, дело в изменении философии менеджмента. Если раньше тренеру и лидерам команды давался плюс-минус сезон на достижение максимального результата, то нынешняя команда лишь немного изменилась в сравнении с прошлым годом, и главной здесь является фигура тренера. Евгений Пашутин — самый успешный российский тренер современности — знает, как получать максимальный результат.

Проигрыш в серии плей-офф УНИКСу — неприятная точка в еврокампании для железнодорожников. Расстраиваться нет времени. Впереди концовка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, которая всё ещё может принести «Локомотиву» преимущество своей площадки не только на первой стадии плей-офф, но и на второй.

Календарь станет помощником красно-зелёных. Отсутствие матчей и поездок — большое преимущество. Далеко за примером ходить придётся. «Локо» сам пару сезонов назад неожиданно рано вылетел из Еврокубка после первого группового раунда, после чего выдал мощнейший рывок в Единой лиге. Тем более каждый из потенциальных соперников по таблице «Зенит», УНИКС, ЦСКА и даже «Нижний Новгород» — вынужден «воевать» на два фронта.

Держали интригу до последних секунд. «Локо» вырвал путёвку в плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» прошёл топ-16 с чуть большими перебоями, чем предполагалось. Хотя сейчас это уже неважно — главная задача выполнена.

Главная проблема «Локомотива» одновременно может являться и преимуществом. В составе кубанцев нет ярко выраженного лидера. Сразу несколько игроков железнодорожников набирают 10 и более очков. В отдельно взятом матче угрозы стоит ожидать от любого из ротации Пашутина.

Между передней и задней линиями в «Локо» соблюдён баланс. Набирать очки здесь могут за счёт размеров Гордона и Линча, при помощи скорости Уильямса-Госса, Каммингса и Калниетиса, а также универсальности Кузминскаса и Херви.

Отдельных слов, конечно, стоит сказать о литовской связке краснодарцев. Игра дуэта Калниетис-Кузминскас достойна множества хвалебных слов. И дело не только в набранных очках Миндаугаса или рекордах по количеству результативных передач Мантаса. Эти опытнейшие европейские бойцы являются проводниками мыслей тренера, связывая всю команду.

Они оба отлично говорят на русском, и потому в раздевалке «Локо» всё в порядке с «химией», нет классического разделения на группы местных и приезжих игроков, а самое главное — молодым игрокам очень комфортно внутри такой атмосферы. Уверенность Мартюка, Долинина, Емченко складывается из этого.

«Ситуация сложная, но исправимая». «Локо» решительно настроен выйти в плей-офф Еврокубка Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин считает, что команде по силам выиграть важнейшие матчи с «Леваллуа» и «Тренто».

Концовка чемпионата для краснодарцев будет во многом показательной. В регулярке им осталось провести всего три матча, два из которых будут с прямыми конкурентами и соперниками за высокие места в таблице. Сначала 17 апреля дома «Локо» будет принимать ЦСКА, а через восемь дней 25 апреля вновь отправится в Казань на встречу с УНИКСом.

Последние недели в Единой лиге ВТБ обещают быть жаркими. У «Локомотива» есть определённое преимущество перед конкурентами, которым обязательно стоит воспользоваться, чтобы не допустить ситуации, что случилась с ними в Еврокубке. Как показывает практика — в плей-офф мелочей не бывает, а в матчах равных по силе команд всё снова будет решать детали, и преимущество своей площадки здесь будет очень кстати.

Жизнь после Еврокубка для команды Пашутина не заканчивается. У «Локо» (15-6) есть шанс стать вторым в регулярке – нужно «всего лишь» победить ЦСКА (15-6) и УНИКС (15-5). Хотя и место в тройке будет неплохим результатом и даст хорошие перспективы в плей-офф. Президент Евролиги Жорди Бертомеу недавно заявил, что при определении двух обладателей уайлд-кард турнира предпочтение будет отдано чемпионам Единой лиги и Адриатической лиги. Так что важность внутреннего первенства становится очень важной. Сезон непредсказуемый. Тот же ЦСКА впервые не выиграл регулярку и потерпел более 4 поражений. Может, чемпион сезона тоже будет неожиданным? «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит» наверняка настроены выстрелить в плей-офф как никогда ранее, чтобы прервать гегемонию армейцев.