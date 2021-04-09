ЦСКА узнал вероятного соперника, «Зенит» зажат в тиски. Картина плей-офф Евролиги ясна

Картина плей-офф Евролиги стала на порядок более ясна и всё чётче вырисовывается. По итогам матчей регулярного чемпионата 8 апреля были даны ответы на несколько важных вопросов. «Реал» разгромил «Фенербахче» (93:67) в Стамбуле и обеспечил себе выход в плей-офф. В играх на выбывание подопечным Пабло Ласо придётся обойтись без Габриэля Дека, который достаточно неожиданно подписал трёхлетний контракт с клубом НБА «Оклахома-Сити Тандер» через несколько часов после игры в Турции.

«Валенсия» обыграла «Басконию» (86:81), оставила соперника за бортом и сохранила шансы в гонке. Хотя подопечные Жауме Понсарнау зависимы от конкурентов и ждут результаты матчей «Зенита». Кроме того, ЦСКА разбил АСВЕЛ (88:70) и обеспечил себе второе место. «Анадолу Эфес» 100% останется на третьей позиции.

Разберём оставшиеся расклады по плей-офф. В регулярном чемпионате осталось провести 4 значимых матча с турнирной точки зрения: «Милан» — «Анадолу Эфес», «Барселона» — «Бавария», «Зенит» — «Маккаби» и «Зенит» — «Панатинаикос».

ЦСКА состоялся как команда. Майк Джеймс может со спокойной душой трудоустраиваться в НБА Второе место в регулярке Евролиги – отличный результат в сложившихся обстоятельствах. Ждём соперника по плей-офф.

Существует 8 вариантов итогового распределения номеров посева в играх на выбывание.



1. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Милан» (4), «Реал» (5), «Фенербахче» (6), «Зенит» (7), «Бавария» (8) — если «Эфес» обыграет «Милан», «Барселона» одержит верх над «Баварией» и «Зенит» победит в обоих матчах



2. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Бавария» (4), «Милан» (5), «Реал» (6), «Фенербахче» (7), «Зенит» (8) — если «Эфес» обыграет «Милан», «Бавария» одержит верх над «Барселоной» и «Зенит» победит в обоих матчах



3. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Милан» (4), «Реал» (5), «Фенербахче» (6), «Бавария» (7), «Зенит» (8) — если «Милан» обыграет «Анадолу Эфес», «Барселона» одержит верх над «Баварией» и «Зенит» победит в обоих матчах



4. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Милан» (4), «Бавария» (5), «Реал» (6), «Фенербахче» (7), «Зенит» (8) — если «Милан» обыграет «Анадолу Эфес», «Бавария» одержит верх над «Барселоной» и «Зенит» победит в обоих матчах.

«Зенит» зажат в тиски и обязательно должен побеждать «Маккаби» и «Панатинаикос» в обоих матчах, хотя ещё вчера у команды Хавьера Паскуаля оставалась теоретическая возможность хотя бы один раз оступиться. Если «Зенит» проиграет израильтянам и/или грекам в силу вступят следующие сценарии, в которых команде из Санкт-Петербурга нет места в восьмёрке сильнейших и дальше пройдёт «Валенсия».

5. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Милан» (4), «Реал» (5), «Фенербахче» (6), «Бавария» (7), «Валенсия» (8) — если «Эфес» обыграет «Милан», «Барселона» одержит верх над «Баварией» и «Зенит» не выиграет в боих матчах.



6. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Бавария» (4), «Милан» (5), «Реал» (6), «Фенербахче» (7), «Валенсия» (8) — если «Эфес» обыграет «Милан», «Бавария» одержит верх над «Барселоной» и «Зенит» не победит в обоих матчах.



7. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Милан» (4), «Реал» (5), «Фенербахче» (6), «Бавария» (7), «Валенсия» (8) — если «Милан» обыграет «Эфес», «Барселона» одержит верх над «Баварией» и «Зенит» не победит в обоих матчах



8. «Барселона» (1), ЦСКА (2), «Анадолу Эфес» (3), «Милан» (4), «Бавария» (5), «Реал» (6), «Фенербахче» (7), «Валенсия» (8) — если «Милан» обыграет «Эфес», «Бавария» одержит верх над «Барселоной» и «Зенит» не победит в обоих матчах

Как видно, ЦСКА не светит встреча с «Реалом», хотя многим хотелось бы увидеть классическое противостояние европейского баскетбола в серии плей-офф. Армейцы узнали самого вероятного соперника. Это «Фенербахче», который попадётся команде Димитриса Итудиса при исполнении 4 из 8 возможных сценариев. Иными словами, вероятность встретиться с «Фенербахче» составляет 50%, с «Баварией» — 37,5%, с «Зенитом» — 12,5%.

«Реал» на грани пролёта, «Зенит» вершит свою судьбу. Расклады гонки за плей-офф Евролиги На две вакантные позиции осталось четыре претендента. Российский клуб в самом привилегированном положении из всех.

Чисто математическая вероятность выхода «Зенита» в плей-офф составляет 50% — забрать оба матча с «Панатинаикосом» и «Маккаби» или нет. Хотя всё-таки, если отталкиваться не только от сухих цифр, но и от имеющегося расклада сил команд, следует сказать, что «Зенит» обязан быть в восьмёрке. Команда Паскуаля должна запредельно настроиться на оставшиеся матчи. Если «Зенит» выйдет в плей-офф, то с вероятностью 75% попадёт на «Барселону», есть небольшой шанс столкнуться с ЦСКА — как описано в самом первом сценарии. Но вряд ли это случится, что является хорошей новостью. Очень не хочется видеть в играх на выбывании битвы клубов из одной страны. К тому же, есть шанс увидеть два клуба из России в «Финале четырёх», даже учитывая статус андердога «Зенита» в потенциальной дуэли с «Барселоной».



Теперь хочется совсем забыть про математику и побыть реалистом. «Милан» наверняка обыграет «Анадолу Эфес», а «Барселона» — «Баварию». «Эфесу» уже ничего не нужно — выше третьего места подопечные Эргина Атамана не поднимутся. У «Милана» на кону получение преимущества домашней площадки. Возможно, Атаман вообще решить дать отдых лидерам Василие Мицичу, Шейну Ларкину или другим ключевым исполнителям. Даже если нет, то практика показывает, что в последних турах в подавляющем большинстве случаев побеждает тот, кому «нужнее». В данной паре это однозначно «Милан».



За «Барселону» в матче с «Баварией» дебютирует легендарный 40-летний центровой Пау Газоль. Весомое событие для испанского и европейского баскетбола. «Барселона» вряд ли хочет его огорчать. Но дело даже не в «факторе Газоля». «Барса» просто сильнее «Баварии» и не должна просто так отдавать игру на родной арене «Палау Блауграна». Кроме того, «Бавария» хоть и впервые в истории вышла в плей-офф, но под конец регулярки немного сдулась. Например, подопечные Андре Тринкьери с огромными потугами забрали ключевой матч против немотивированного «Жальгириса» (71:70), до этого были безвольные проигрыши от «Фенербахче», «Валенсии», «Басконии».

ЦСКА и «Зенит» в чётком пуле плей-офф, «Барса» ждёт великого Пау. Что творится в Евролиге За 6 туров до конца регулярки вверху сформировался топ-8, откуда вряд ли кто-то выпадет. И наконец-то мы увидим в деле 40-летнего Газоля.

Допускаем самый реалистичный поворот событий: «Милан» побеждает «Эфес», «Барселона» разбивает «Баварию», а «Зенит» выигрывает у «Маккаби» и «Панатинаикоса». Тогда пары плей-офф будут выглядеть следующим образом.

«Барселона» — «Зенит»

ЦСКА — «Бавария»

«Анадолу Эфес» — «Фенербахче»

«Милан» — «Реал».



Опять же, нет 100-процентной гарантии, что всё будет именно так, но из 8 представленных сценариев этот выглядит самым реализуемым. Посмотрим, как всё в итоге сложится. Ждать осталось недолго. Последний значимый матч должен состояться 12 апреля — «Зенит» примет «Панатинаикос». Если же «Зенит» оступится с «Маккаби», то пары плей-офф узнаем уже сегодня вечером.