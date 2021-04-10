«Барселона» грамотно подставила ЦСКА. Коварности каталонцев можно только позавидовать

В регулярном чемпионате Евролиги осталось сыграть один значимый матч. 12 апреля «Зенит» примет «Панатинаикос» и в случае победы выйдет в плей-офф Евролиги на «Барселону». Если команда Хавьера Паскуаля проиграет, то соперником каталонцев станет «Валенсия».

В пятницу состоялись последние игры 34-го тура регулярного чемпионата. Вышеупомянутый «Зенит» обыграл «Маккаби» (86:69), благодаря чему остался в гонке за место в восьмёрке сильнейших. «Милан» разгромил немотивированный «Анадолу Эфес» (98:75) и обеспечил себе преимущество домашней площадки в играх на выбывание. «Барселона» дома проиграла «Баварии» (72:82). Стали известны три пары плей-офф: ЦСКА — «Фенербахче», «Анадолу Эфес» — «Реал» и «Милан» — «Бавария».



Особое удивление вызывает результат встречи в столице Каталонии. Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс не стал задействовать звёздных игроков Николу Миротича и Кори Хиггинса. Фактически «Барса» пожертвовала игрой, заранее обеспечив себе первое место в регулярном чемпионате. Вышедшие на паркет исполнители особым энтузиазмом не отличались. Даже дебют легендарного центрового Пау Газоля (9 очков, 4 подбора за 13 минут) дополнительным мотивирующим фактором не стал.

ЦСКА узнал вероятного соперника, «Зенит» зажат в тиски. Картина плей-офф Евролиги ясна Осталось 8 возможных сценариев развития событий. Хорошая новость – российские клубы вряд ли пересекутся между собой.

«Барселона» имела полное право жертвовать результатом матча с «Баварией». В регулярном чемпионате «блауграна» дважды обыграла ЦСКА в личных встречах. Это не только помогло команде Ясивичюса занять первое место в таблице, но и предоставило роскошь в виде возможности манипулировать сеткой плей-офф для соперников.



Нет сомнений, что «Барселона» легко обыграла бы «Баварию», если бы сильно этого захотела. Но никто подобным желанием не загорелся. Фактически каталонцы подставили ЦСКА и сделали так, чтобы армейцы играли в плей-офф против «Фенербахче», а не более скромной по составу «Баварии».



«Фенербахче» — вторая самая «горячая» команда Евролиги во втором круге после другого турецкого клуба «Анадолу Эфеса». Команда Игора Кокошкова выдала результат 15-4 с 23 декабря 2020 года и поднялась с предпоследнего места в зону плей-офф. Более того, 2 из 4 поражений случились в матчах против «Барселоны» и «Реала» в двух последних турах, когда выход в восьмёрку сильнейших уже был забронирован. Также стоит учесть травму Яна Веселы, которая сильно сказалась на боеспособности турецкого клуба.

«Фенербахче» нашёл деньги и преобразился. ЦСКА сполна прочувствовал это на себе Легенда «армейцев» Нандо Де Коло провёл лучшую игру сезона именно против бывшего клуба. Лидерство в Евролиге под вопросом.

«Фенербахче», среди прочего, обыгрывал и ЦСКА в Москве во время ударного отрезка. Нандо Де Коло и Ян Веселы напомнили, почему им вручали награду MVP Евролиги в 2016 и 2019 годах. Седьмое место «Фенербахче» не должно вводить в заблуждение. Эта команда в данный момент выглядит как минимум не хуже «Реала», «Баварии» и даже четвёртого «Милана». Те же «Бавария» и «Милан» были достаточно легко обыграны «Фенером» на выезде в момент, когда турнирная мотивация оставалась на высоком уровне.

Вероятно, «Милан» — «Бавария» — самая ровная пара плей-офф из всех. Далее идёт ЦСКА — «Фенербахче». Это не типичное противостояние второй и седьмой команды, где у соперника без преимущества домашней площадки нулевые шансы на проход дальше. Веселы должен восстановиться после травмы голеностопа к плей-офф. Мотивация Де Коло против своего бывшего клуба ЦСКА будет зашкаливать. Обыгрывать ЦСКА в Москве «Фенербахе» приспособлен лучше всех в Европе — 4 победы в последних 6 матчах. Три из них состоялись в эпоху Желько Обрадовича. В «Фенере» остались многие игроки, которые помнят те успехи. Это не только Веселы, но и Бобби Диксон, Мелих Махмутоглу, Ахмет Дювериоглу, Марко Гудурич.



ЦСКА существенно изменился с момента последней игры против «Фенера». Майк Джеймс окончательно отстранён и возвращению в ротацию не подлежит. Новым лидером атаки армейцев пытается стать подписанный по ходу сезона Габриэль Лундберг. В последнее время получается очень неплохо. Набирает форму Уилл Клайберн, но уже нет в строю центрового Николы Милутинова. Майк Эрик равноценной заменой последнего не стал, при всём старании. Дэниэл Хэкетт и Торнике Шенгелия получили несерьёзные травмы. Здесь ситуация по аналогии с Веселы — к плей-офф должны восстановиться.



Ещё раз приходится констатировать, что ЦСКА придётся играть с «Фенером» из-за того, что «Барселона» решила до конца не соблюдать спортивный принцип (вполне легально и резонно с точки зрения собственных интересов). Коварности каталонцев можно только позавидовать. Они сформировали для себя удобную сетку не только в плей-офф, но и с прицелом на «Финал четырёх». Победили «Фенербахче» в Стамбуле, но не взяли игру с «Баварией». Тем самым фактически избавили себя от возможности встретиться с «Фенербахче» в полуфинале (турки вполне там могли оказаться, если бы прошли «Милан» при потенциальном пятом номере посева).



«Барса» в случае прохода «Зенита» / «Валенсии» попадёт на победителя пары «Милан» — «Бавария». Оба соперника достаточно слабые, в том числе в сравнении с нынешним «Фенербахче». ЦСКА же при условии победы над «Фенербахче», скорее всего, ждёт мощный «Анадолу Эфес» в полуфинале (с трудом верится, что «Реал» способен выиграть серию против команды Эргина Атамана).

Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул? История показывает, что первое место в регулярном чемпионате ничего хорошего не предвещает. Скорее наоборот.

Хотя ЦСКА относится к числу клубов, которые никогда не заморачиваются по поводу соперников. Да, сетка не самая простая и особой выгоды от второго места нет. Но это не значит, что команду Димитриса Итудиса следует вычеркивать из числа претендентов на титул. Как бы ни был хорош «Фенербахче», армейцы будут фаворитами серии. А в «Финале четырёх» в одной отдельно взятой игре может случиться что угодно. Возможно, у ЦСКА ещё будет шанс поквитаться с «Барселоной» за коварность. В финале Евролиги. Это было бы весьма символично.