Русский чемпион НБА снова в деле. Тимофей Мозгов возвращается в большой баскетбол!

12 апреля центровой сыграет против «Енисея» в Единой лиге ВТБ. Подошла к концу пауза без практики, длившаяся с 2018 года.

«Химки» объявили, что чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов возвращается в большой баскетбол.

34-летний Мозгов не появлялся на паркете с конца сезона-2017/2018, когда ещё был игроком клуба НБА «Бруклин Нетс». В межсезонье-2018 Тимофея обменяли из «Нетс» в «Шарлотт Хорнетс», а затем практически сразу — в «Орландо Мэджик». К сожалению, проявить себя в клубе из Флориды помешали проблемы со здоровьем. Именно в этот момент дала о себе знать злосчастная травма колена, из-за которой центровой пропустил практически три года.

Мозгов не объявил о завершении карьеры даже с учётом большого периода без игровой практики. Русский центровой надеялся вернуться на площадку. Последним клубом Тимофея были именно «Химки», за которые его заявили в сезоне-2019/2020. Из-за травмы «большой» так и не смог сыграть. Мозгов был близок к возвращению в строй в заключительной части сезона, однако в дело вмешалась пандемия коронавируса. Тимофей выйти на паркет не успел, а затем снова дали о себе знать проблемы с коленом. К слову, «Химки» подписали с Мозговым контракт, но деньги он не получал. Своего рода «джентльменское соглашение» между сторонами.

В понедельник, 12 апреля, «Химки» встретятся с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ, Мозгов месяц назад появился в заявке команды на Единую лигу ВТБ. Теперь он готов выйти на площадку. Знаковое событие не только для «Химок», но и для всего российского баскетбола.

Есть долгожданная победа! «Химки» не по-королевски обошлись с «Реалом» Подмосковный клуб прервал серию из 16 поражений подряд. Может, теперь-то попрёт?

Мозгов очень переживал за родную команду, которая попала в тяжёлую ситуацию. Сложные сезоны бывают даже у топ-клубов. Тем более в случае «Химок» в этом году есть много объективных причин для трудностей. Травмы и вспышка коронавируса в самом начале сезона задали неправильную траекторию. Исправить положение не удалось.

Как бы то ни было, в «Химках» сейчас по-настоящему особенная атмосфера. Для современного мира это может быть чем-то диким, но материальные ценности — далеко не первый приоритет в команде. Кто ставил деньги во главу, ушли. Остались те, кто хочет играть и любит баскетбол.

В январе исполняющим обязанности главного тренера «Химок» стал Андрей Мальцев, сменивший Римаса Куртинайтиса. Команде нельзя отказать в отсутствии желания при новом рулевом. При том, что ротация стала на порядок меньше, чем в начале сезона. В частности, легионерский состав заметно поубавился — остались только американцы Джордан Микки и Эррик Макколлум. Костяк обрёл российское лицо.

Сергей Моня, Егор Вяльцев, Антон Покрашов и другие баскетболисты сражаются на паркете изо всех сил. В значительной степени ради болельщиков и из-за любви к баскетболу. У каждого из оставшихся в ротации игроков «Химок» образцовая трудовая этика.

Атмосфера с приходом Мальцева улучшилась. Даже Микки и Макколум в некотором смысле «обрусели», заговорили по-русски, комфортно чувствуют себя в коллективе. В общем, разительный контраст с тем, что происходило в начале сезона. Конечно, резкого улучшения результата не случилось. Каждый баскетболист проводит на паркете 30-35 минут, а то и больше. Все бьются до последнего, но всё-таки силы небезграничные.

Однако игровой прогресс нельзя не отметить. Две мартовские победы в Евролиге над «Реалом» (78:77) и АСВЕЛом (87:85 ОТ), успех в выездной встрече с будущим победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенитом» (84:81) являются доказательством, что команда изменилась в лучшую сторону. Да и во многих проигранных матчах подопечные Мальцева сражались настолько, насколько хватало сил. «Химки» зачастую создавали соперникам реальные проблемы на паркете в течение 70-80% игрового времени.

Следует сказать, что из «Химок» не только уходили игроки. Были и пополнения. Подписание Антона Понкрашова по ходу сезона — классный ход, который следует занести клубу в актив. Антон очень хотел вернуться в игру после полугодичного пребывания в статусе свободного агента. За несколько месяцев в команде бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне стал лидером раздевалки.



Теперь в коллектив вливается Мозгов, который всегда был в «Химках» своим. Лишним в команде точно не будет. Его шкафчик в раздевалке никто никогда и не занимал. Он всегда мог приехать в БЦ и потренироваться. Настал момент возвращения к делу!

Конечно, Мозгов в случае выхода на паркет получит минимальную нагрузку. Больших статистических свершений от Тимофея никто не ждёт. Просто важно засвидетельствовать факт — именитый центровой снова в деле. Дальше уже пойдёт вкатывание в игровой ритм и набор формы.

«Химки» завершили регулярный чемпионат Евролиги на последнем месте. Однако в Единой лиге ВТБ ещё не всё потеряно. Подмосковный клуб настроен выстрелить в плей-офф.

Алексей Швед недавно выбыл из строя из-за травмы и рискует пропустить остаток сезона. Серьёзная потеря, однако в обойме остаётся достаточно бойцов. Сергей Карасёв, Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Евгений Воронов, Евгений Валиев, Антон Понкрашов, периодические получающие минуты молодые российские баскетболисты Владислав Одиноков, Владислав Шарапов могут рассчитывать на помощь двух упомянутых выше легионеров Джордана Микки и Эррика Макколлума.

Чемпион Европы и призёр Олимпиады перезапускает карьеру. Антон Понкрашов поможет «Химкам» 34-летний разыгрывающий возвращается в большую игру после продолжительной паузы. Мотивации у него предостаточно.

«Химки» стали характерной командой, которая выкладывается по полной. Можно не сомневаться, что Тимофей разделяет ментальность партнёров по команде. Много времени на адаптацию не нужно. Центровой отлично знаком с Моней, Вяльцевым, Понкрашовым и остальными российскими исполнителями. В остальном помочь должен игровой голод. Мозгов определённо соскучился по большому баскетболу. Наконец-то Тимофей возвращается!