«Зенит» впервые вышел в плей-офф Евролиги. Рождение нового топ-клуба Старого Света?

Команда из Санкт-Петербурга показала впечатляющий прогресс всего на второй год выступления в турнире. Достойно постоянной лицензии?

«Зенит» обыграл «Панатинаикос» (112:83) в последнем для себя матче регулярного чемпионата Евролиги и впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги. Кевин Пангос оформил мощный дабл-дабл из 33 очков и 11 передач, Уилл Томас записал себе в актив 18 очков. У «Пао» 20 баллов в активе Неманьи Недовича.

Особо заострять внимание на игре с греками нет смысла. «Зенит» выиграл матч, в котором не имел права на ошибку. Сделал это достаточно уверенно. Подопечные Хавьера Паскуаля владели инициативой с первой четверти и до конца встречи, в каждом игровом отрезке сильнее оказывались сине-бело-голубые.

Ключевой рывок был сделан в третьей десятиминутке, которую клуб из Санкт-Петербурга забрал со счётом 29:20. А в четвёртой — дело было доведено до разгрома.

ЦСКА узнал вероятного соперника, «Зенит» зажат в тиски. Картина плей-офф Евролиги ясна Осталось 8 возможных сценариев развития событий. Хорошая новость – российские клубы вряд ли пересекутся между собой.

Соперником «Зенита» по плей-офф будет испанская «Барселона». Сине-бело-голубые будут явным андердогом в противостоянии. У «Барселоны» есть преимущество домашней площадки и более талантливый состав на бумаге во главе с Николой Миротичем, Кори Хиггинсом, Ником Калатесом, Брэндоном Дэвисом и недавно вернувшимся в игру 40-летним центровым Пау Газолем. Однако списывать подопечных Паскуаля со счетов в этой серии точно не стоит.

Во-первых, Паскуаль преисполнен мотивацией огорчить бывший клуб. «Барселона» рассталась с Хави не лучшим образом в 2016 году. Увольнение улучшения не принесло, а наоборот, погрузило «Барсу» в многолетний кризис, из которого удалось выбраться только после назначения Шарунаса Ясикявичюса в межсезонье-2020.

Во-вторых, домашняя арена «Палау Блауграна» — не такая уж крепость для каталонцев. Только на прошлой неделе там побеждали «Бавария» в Евролиге и «Реал» в чемпионате Испании. Кроме того, в статусе триумфаторов «Пау» также покидали аутсайдеры Евролиги АСВЕЛ, «Олимпиакос» и «Маккаби».

«Реал» на грани пролёта, «Зенит» вершит свою судьбу. Расклады гонки за плей-офф Евролиги На две вакантные позиции осталось четыре претендента. Российский клуб в самом привилегированном положении из всех.

В-третьих, сам «Зенит» очень хорош на выезде. Результат 10-7 в гостях в регулярном чемпионате — четвёртый лучший среди всех 18 участников турнира.

Также хотелось бы затронуть более глобальный вопрос. «Зенит» участвует в Евролиге всего второй сезон. Первый не удалось до конца доиграть из-за пандемии коронавируса, но в целом дебют сине-бело-голубых оказался неудачным. Команда была далека от конкурентоспособности и находилась в нижней части турнирной таблицы. В целом это нормально и простительно для новичка.

В межсезонье были сделаны выводы. «Зенит» хорошо укомплектовался, Паскуаль имел возможность полноценно подготовить команду к сезону и сделал это лучше, чем его предшественник Жоан Плаза в прошлом году. Дадут ли «Зениту» как минимум временную лицензию на участие в турнире, как недавно делали в случае с «Альбой», АСВЕЛом и «Баварией»? Клуб из Санкт-Петербурга явно это заслужил своим выступлением в нынешнем сезоне. Возможно, мы наблюдаем рождение нового топ-клуба Старого Света. Причём это лишь начало.

ЦСКА провалил по-настоящему серьёзный тест. Срочно возвращать из США Майка Джеймса? «Зенит» выставил напоказ слабости армейцев, в отличие от прошлых соперников. И впервые в истории выиграл регулярку Единой лиги ВТБ.

К тому же, от Единой лиги ВТБ в элитном клубном турнире Европы должно быть два представителя. ЦСКА – единственный российский клуб с постоянной лицензией. Почему бы не появиться второму? Всё-таки Единая лига второй по силе чемпионат на континенте после испанской лиги ACB. Возможно, в кампании-2021/2022 в Евролиге Россию представят даже три клуба. Если УНИКС удачно завершит серию с «Виртусом» в финале Еврокубка. Президент Евролиги Жорди Бертомеу ранее признавался, что ценит крупный рынок Санкт-Петербурга. Посмотрим, какое решение по лицензии примет руководство организации в обозримом будущем.

Пока же «Зенит» должен готовиться к противостоянию с «Барсой». Плей-офф стартует уже 20 апреля. Начинать серию придётся в Испании, где реально зацепить хотя бы одну победу. Как минимум доставить проблемы «Барселоне» в серии нынешний «Зенит» однозначно способен.