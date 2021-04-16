ЦСКА хочет сместить президента Евролиги. Неразумная и обречённая на провал затея

11 апреля ЦСКА, «Жальгирис», «Анадолу Эфес», «Милан», «Маккаби», «Олимпиакос» и «Панатинаикос» провели тайную встречу в Афинах. Отставка президента Евролили Жорди Бертомеу — основное требование семи клубов с постоянной лицензией.

Бертомеу даже отправили специальное послание.

«Дорогой Жорди. Этим письмом мы хотели бы сообщить вам, что мы не даем нашего согласия на автоматическое продление ваших полномочий в течение каждого года», – говорится в месседже.

Бертомеу до конца апреля намерен провести официальную встречу, в которой примут участие все 11 клубов-акционеров турнира с лицензией А. Неожиданно в европейском баскетболе возникла скандальная ситуация. Причём инцидент только на начальной стадии развития.

Клубы с лицензией А являются фактическими хозяевами Евролиги. ЦСКА и другие 6 присутствовавших на встрече команд имеют возможность отправить в отставку Бертомеу, выразив ему вотум недоверия. Но есть существенная проблема. Бертомеу для сохранения должности достаточно, чтобы как минимум два клуба не стали голосовать против его увольнения.

Стали известны конкретные претензии ЦСКА и остальных к испанскому функционеру. Клубы недовольны тем, что Бертомеу не готов вступить в конфронтацию с профсоюзом игроков в условиях падения доходов Евролиги из-за пандемии коронавируса. Кроме того, команды считают плохим новый план распределения доходов. 79% доходов будут распределяться в соответствии с правами на трансляции и маркетинговыми контрактами, 21% – в соответствии со спортивными результатами.

«Барселона» грамотно подставила ЦСКА. Коварности каталонцев можно только позавидовать «Барса» сделала всё, чтобы армейцам достался сложнейший соперник из возможных в плей-офф Евролиги. Пройти «Фенербахче» будет непросто.

«Барселона» по новой системе получила 1,5 млн евро за сезон. Примерно в 2 раза больше, чем ЦСКА (850 тысяч евро). При том, что оба клуба выдали одинаковые результат 24-10 в регулярном чемпионате. Каталонцы стали первыми за счёт преимущества над ЦСКА по личным встречам. По старой системе армейцы получили бы 960 тысяч евро – по 40 тысяч за каждую из 24 побед. Ровно такая же сумма полагалась бы «Барсе».

Недовольство ЦСКА можно понять. Неприятно получать в два раза меньше, добыв одинаковое количество побед с соперником на длинной дистанции регулярного чемпионата. С другой стороны, система заранее была прописана и согласована. Ценность личных встреч топ-клубов повысилась до максимального уровня. Очные противостояния начали оказывать не только турнирное, но и финансовое влияние. Были бы претензии ЦСКА такими же масштабными (и были бы вообще), если бы команда получила преимущество по личным встречам над «Барсой» и по призовым наблюдалась обратная разница — 1,5 млн у армейцев против 850 тыс. у «блауграны»?

Важно отметить, что на встрече присутствовало всего 7 из 11 лицензированных клубов. Испанские «Барселона», «Реал», «Баскония» и турецкий «Фенербахче» получили приглашение на тайную «сходку» в Греции, но решили в ней не участвовать. То есть можно смело предположить, что деятельность Бертомеу на посту президента Евролиги их вполне устраивает.

Израильский портал Sport5 пролил свет по поводу неучастия во встрече испанских клубов. Остальные команды с лицензией А считают, что «Барселона» и «Реал» получают преференции со стороны руководства Евролиги. Штаб-квартира организации находится в Барселоне. Жорди Бертомеу родился в этом городе и закончил Барселонский университет.

Определённое «испанское лобби» в Евролиге действительно просматривается, но не в критических масштабах. Уж точно оно не способствовало турнирному успеху той же «Барсы», которая не выходила в «Финал четырёх» с 2014 года.

Испанская лига ACB является сильнейшим чемпионатом в Европе. Общий уровень команд, культура боления, инфраструктура, конкурентоспособность чемпионата — стоит признать, что в этом плане ACB впереди остальных. Единая лига ВТБ и чемпионат Турции тоже очень сильны, но всё-таки испанцам уступают.

Логично, что представителей Испании всегда больше всего в Евролиге. да и в других еврокубковых турнирах тоже. В Евролиге в нынешнем сезоне выступало 4 пиренейских клуба («Реал», «Барселона», «Баскония», «Валенсия»). Аналогично в Еврокубке («Гран Канария», «Ховентуд», «Уникаха», «Андорра») и Лиге чемпионов ФИБА («Сарагоса», «Бильбао», «Сан-Пабло Бургос», «Тенерифе»). То есть лига делегировала в еврокубковые турниры 12 команд. Все они конкурентоспособны. «Реал» и «Барселона» вышли в плей-офф Евролиги, «Баскония» и «Валенсия» до последнего тура боролись за место в восьмёрке сильнейших. «Бургос», «Сарагоса», «Тенерифе» пробились в «Финал восьми» Лиги чемпионов.

«Гран Канария», «Ховентуд», «Андорра», «Уникаха» попали в Топ-16 Еврокубка, два первых клуба участвовали в плей-офф. Единая лига ВТБ и чемпионат Турции такое количество конкурентных клубов выставить не могут. Хотя российские ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Нижний Новгород», «Парма» до сих пор остаются в еврокубковой весне и претендуют на трофеи — те же 5 команд остаются «в игре» от Испании.

Российские клубы могут выиграть все 4 еврокубка за сезон. Это будет грандиозное событие Как ни странно, меньше всего веры в ЦСКА. Хотя армейцы уже приучили постоянно разочаровывать скептиков.

Вернёмся к Евролиге. Нельзя сказать, что Бертомеу вопиющим образом ущемляет остальные клубы по сравнению с испанскими. Есть обоснованные причины выражать недовольство работой президента Евролиги. Бертомеу находится на должности с 2000 года. Определённая усталость от него успела накопиться, не все решения управленца являются удачными, разные клубы воспринимают их с той или иной степенью скептицизма. Однако сам факт пребывания функционера на посту столь длительный период времени говорит о том, что он что-то себя представляет. Дэвид Стерн занимал должность комиссара НБА с 1984 по 2014 годы и поднял лигу из небытия до космических высот. Величать Бертомеу «европейским Стерном» — явное преувеличение, но бесталанным менеджером его уж точно нельзя назвать.

Евролига совершила качественный скачок по сравнению с началом 2000-х. Это второй по силе турнир в мире после НБА. Разрыв с американской лигой по-прежнему существенный, но уже не до такой степени, как раньше. Всё больше европейских игроков переезжают в НБА и достаточно успешно там себя проявляют. Конкурентоспособность турнира постепенно росла и достигла пика с введением формата регулярного чемпионата. Евролига стала более закрытой, здесь уже нет представителей слабых баскетбольных стран вроде Польши, Бельгии, Словении. Появилась возможность постоянно наблюдать как минимум по две встречи за сезон между грандами ЦСКА, «Реалом», «Барселоной», «Фенербахче», хотя ранее они могли не пересекаться между собой годами.

Уилл Клайберн и Джефф Брукс («Олимпия Милан») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бертомеу создал качественный продукт. Настолько, насколько это возможно в европейских реалиях, где в каждой стране свои законы, разные системы налогообложения, разительно отличается уровень силы национальных чемпионатов. Выражать недовольство его работой можно и нужно, но стоило ли это делать посредством тайной встречи и кулуарных переговоров «за спиной»? Особенно, если учесть что Бертомеу для сохранения должности нужно всего два голоса (от 7 клубов, которые выступили против). Даже достаточно, чтобы оба воздержались. Жорди получит четыре «за» от «Барселоны», «Реала», «Фенербахче» и «Басконии». А для переубеждения остальных есть пара недель. Рубить с плеча — не лучшая идея. Все немного поостынут, успокоятся и оценят имеющееся положение вещей.

Неразумная и обречённая на провал затея — сместить президента Евролиги, не имея достойных альтернатив. Устраивать «революцию» в разгар кризиса — вряд ли хороший вариант действий, Тем более, когда для глобальных перемен нет чрезвычайно веских причин. Претензии можно высказывать на личной встрече. Бертомеу как опытный управленец определённо умеет выслушивать разные позиции и находить решение, которое является относительно приемлемым для большинства.

ЦСКА крупно попал на деньги. Скандалиста Джеймса не стоило подписывать аж на 3 года Майк входит в топ-5 по зарплате в Евролиге. И скидки на свои услуги делать не собирается.

Последняя попытка сместить Бертомеу предпринималась владельцам «Панатинаикоса» Димитрисом Яннакопулосом пару сезонов назад. «Пао» долго грозился сняться с турнира и перейти в Лигу чемпионов ФИБА. Яннакопулос публиковал множество постов в «Инстаграме» с жёсткой критикой Бертомеу и тегом Euroleague Mafia. В итоге всё затихло. Бертомеу остался на посту, а безумный Яннакопулос резко на время успокоился. Даже дружелюбно жал Жорди руку при личной встрече.

Сейчас начинается новый виток кризиса, к которому оперативно подключился «Пао» и их не менее одиозный принципиальный соперник из Греции «Олимпиакос». А также ЦСКА, «Милан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Анадолу Эфес». Пандемия коронавируса — сложный период. Нет большого сюрприза в том, что конфликтная ситуация случилась именно сейчас. Угодить всем одновременно сложно. Но и идти на крайние меры — не самый лучший способ. Остаётся надеяться, что инцидент будет улажен на стадии зародыша — во время анонсированной Бертомеу встречи акционеров во второй половине апреля. Лишняя суматоха европейскому баскетболу сейчас совершенно не нужна.