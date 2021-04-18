Жадность сгубила титулованнейший клуб Европы. Как Флорентино Перес довёл «Реал» до упадка

Звёзды бегут из Мадрида в разгар сезона, а новые не идут. У ЦСКА появляется отличный шанс стать самой титулованной командой континента.

2018 год – именно тогда мадридский «Реал» в последний раз становился победителем Евролиги. В нынешнем сезоне нельзя сказать, что команда является претендентом на победу в сильнейшем турнире Старого Света. Подопечные Пабло Ласо показали не лучший результат в регулярном чемпионате – 20 побед и 14 поражений. Это позволило подняться выше шестой строчки в турнирной таблице.

В четвертьфинальной серии «Реалу» предстоит встреча c непростым соперником «Анадолу Эфесом», который в концовке сезона смотрелся чрезвычайно уверенно. Проход «Реала» в «Финал четырёх» и потенциальное сражение с ЦСКА – сценарий практически из области фантастики.

«Реал» держится на первом месте в чемпионате страны, но, учитывая, что в этом году клуб уже проиграл Кубок Испании «Барселоне», отсутствие трофея на национальном уровне более чем вероятно. В плей-офф та же «Барса» будет фаворитом серии против «Реала» даже без преимущества домашней площадки. «Реалу» светит полный провал сезона. В первую очередь виноват в этом недавно переизбранный президент клуба Флорентино Перес.

«Реал» требуется кардинальное преобразование состава. Тотальная чистка. Форвард Габриэль Дек покинул команду перед плей-офф Евролиги и уехал в НБА вслед за Факундо Кампаццо. Звёзды бегут из Мадрида в разгар сезона. А новые не идут. Подписанный центровой Венсан Пуарье сможет играть только в чемпионате Испании.

«Реал» на грани пролёта, «Зенит» вершит свою судьбу. Расклады гонки за плей-офф Евролиги На две вакантные позиции осталось четыре претендента. Российский клуб в самом привилегированном положении из всех.

При этом четыре ветерана Серхио Льюль, Руди Фернандес, Фелипе Рейес и Джейси Кэрролл продолжают занимать место в заявке и получать огромные деньги. Трое из них, судя по всему, задержатся ещё на сезон, на пенсию оправят только Рейес. Ходят слухи о предстоящих громких трансферах «Реала», однако без избавления от балласта в виде неэффективных ветеранов команду ждёт неизбежная стагнация.

Последний на данный момент трансфер мадридского клуба состоялся 12 апреля – к команде присоединился центровой Пуарье. Два предыдущих сезона он провёл в НБА, но там его карьера не сложилась: он принял участие в 32 матчах, в среднем набирая 1,5 очка и 1,8 подбора за игру. До отъезда в США игрок блистал именно в Испании, будучи одним из лидеров «Басконии». Несмотря на то что Пуарье — хороший игрок с опытом выступлений в Европе и Испании в частности, «Реал» больше нуждается в усилении задней линии. С ролью центрового в команде отлично справляется один из самых высокооплачиваемых (по данным Eurohoops, его зарплата составляет $ 2 млн в год) игроков команды Уолтер Тавареш. Пуарье во многом дублирует его навыки.

На днях известный инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что следующим состав команды пополнит 28-летний разыгрывающий «Басконии» Пиеррия Хенри. На этой позиции «Реалу» однозначно требуется усиление. Не оправдавший ожидания клуба Николас Лапровиттола, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. У регулярно выходящего на площадку аргентинца плачевный коэффициент полезности в нынешнем сезоне – 5,75.

20-летний Карлос Алосен пока также не показывает того уровня выступлений, который необходим чтобы стать основным разыгрывающим «Реала». В этом сезоне Хенри провёл 52 матча в чемпионате Испании и Евролиги, в которых в среднем набирал 11,3 очка, 3 подбора и 6,6 передачи за игру. Это хорошее и необходимое для «Реала» усиление, хотя есть вопросы по поводу его способности играть в топ-клубе. Пока Пиеррия блистал в составе УНИКСа, «Басконии» или ещё более слабых клубов, которые к элите Евролиги не относятся.

Трансфер опального Томаса Эртеля вероятен, но кардинальным образом ситуацию не изменит. Эртель – не суперзвезда по меркам Евролиги. К тому же, пропустил значительный период времени из-за травм и простоя после отчисления из «Барселоны». И ему уже 32 года. Ещё один «пенсионер» в составе?

Неисправимо беспорядочная организация. «Барселона» попала в новый громкий скандал В каталонском клубе решили, что можно спокойно попирать все нормы приличия в отношении игроков.

В задней линии «Реала» дела обстоят настолько печально, что команда, по информации СМИ, была готова связаться даже со скандалистом Майком Джеймсом, отстранённым из ЦСКА. Безусловно, игрок показывает индивидуальное мастерство, несмотря на сложный характер — в 27 матчах Евролиги в составе ЦСКА он в среднем набирал 19,3 очка, 5,7 передачи и 3,1 подбора за игру. Но С 2012 года Майк выступал в форме 11 команд, не задержавшись ни в одной из них более чем на два года.

В идеале «Реалу» хотелось бы заполучить лидера «Анадолу Эфеса» Василие Мицича, но он отправится в НБА уже в это межсезонье и присоединится к Деку в «Оклахома-Сити Тандер». «Реал» зажал деньги на выкуп Мицича прошлым летом, чтобы заменить Кампаццо. Не стали тратиться и на Скотти Уилбекина. Хотя об уходе Факундо в НБА было известно ещё летом. Аргентинец заплатил неустойку в размере $ 6 млн (пусть и в рассрочку, но компенсация за трансфер игрока крупнейшая в истории «Реала»). Жадность Переса сгубила «Реал». Президент решил, что баскетбольная команда способна справиться имеющимися внутренними резервами.

До бесконечности продлевать контракты с уже исчерпавшими себя ветеранами невозможно, а Перес, кажется, именно этим и занимается. Флорентино настаивает на продлении контракта с 37-летним Кэрроллом, который проводит в клубе свой десятый сезон. Сам игрок не против остаться в команде и уже уведомил об этом руководство, так что Джейси с огромной вероятностью проведёт в клубе ещё сезон. Льюля и Фернандеса тоже не провожают на покой. От снайпера Кэрролла иногда есть хоть какая-то польза на паркете. В нынешнем сезоне Евролиги Кэрролл провёл на площадке 26 матчей, в которых в среднем набирал 9,7 очка, 0,6 передачи и 1,2 подбора за игру. Однако в целом три места в заявке фактически будут заняты неэффективными «стариками».

Нешуточные страсти в «Реале». Самый титулованный клуб Европы разваливается прямо на глазах Всё идёт к тому, что у ЦСКА станет на одного серьёзного конкурента меньше. Или Флорентино Перес сподобится на чудо?

Хуже всего ситуация обстоит с некогда звёздным Серхио Льюлем. В этом сезоне контракт с ним вновь будет продлён. Зимой сообщалось, что Льюль пойдёт на понижение зарплаты, но детали будущего соглашения пока неизвестны, да и ситуация от этого особо не меняется. Игрока, который по данным Eurohoops зарабатывает по $ 2 млн в год, держат в команде непонятно зачем. Его регресс на протяжении последних сезонов очевиден. В 2017 году Льюль получил серьёзную травму колена, из-за которой пропустил 9 месяцев, и после этого вернуться на свой уровень уже не смог.

Возраст, травмы, их совокупность или любая другая причина, приведшая к регрессу Льюля — это не самое важное. Серхио занимает место в заявке «Реала» и получает большие деньги, а у руководства не поднимается рука избавиться от легенды. Такая же линия поведения и в отношении Руди Фернандеса – 36-летний ветеран имеет на руках действующий контракт с командой до 2022 года. Никаких новостей о том, что Фернандес планирует завершить карьеру, пока не появлялось. Нет и никаких предпосылок к тому, что «Реал» разорвёт соглашение с Руди, так что игрок, скорее всего, проведёт-таки целое десятилетие в стане сливочных – к команде он присоединился в 2012 году после короткого, но не самого плохого отрезка карьеры в НБА. При этом это, очевидно, уже не тот Фернандес, который шесть-восемь лет назад попадал в сборные сезона Евролиги. Как никак возраст и череда травм сказались на уровне его игры, да и сам Руди недавно говорил, что уже устал от баскетбола. Но не устал получать достаточно крупные деньги от «Реала» за блеклый уровень игры.

К счастью или несчастью болельщиков «Реала» клуб гарантированно расстанется с тяжёлым форвардом Фелипе Рейесом – самым возрастным игроком команды, который в прошлом году разменял четвёртый десяток. Рейес — легенда, капитан и образцовый игрок «Реала», обладатель множества рекордов, на счету которого три золота, два серебра и одна бронза Евробаскета в составе сборной Испании, золото Кубка мира ФИБА, два серебра и одна бронза Олимпийских игр. Но в этом сезоне 41-летний игрок провёл на площадке всего 10 матчей, о его статистике говорить бессмысленно.

Капитан «Реала» играет уже четвёртое десятилетие. Жена кубинка не даёт ему «заржаветь» Фелипе Рейес — самый возрастной игрок в истории мадридского клуба. В его коллекции полно наград и рекордов, но он не намерен уходить.

Прошлым летом контракт с Рейесом решили продлить на год, но сейчас в «Реале» наконец-то собрались с силами и готовы отпустить Фелипе – этот сезон станет последним в его профессиональной карьере. Не исключено, что он ещё задержится в мадридском клубе и продолжит работать в его структуре, но точно освободит место в заявке и зарплатной ведомости «Реала» для более молодого игрока. Хоть что-то положительное.

В целом, на позиции тяжёлого форварда у клуба также назревают проблемы. Неизвестно, как пропустивший половину сезона Энтони Рэндольф покажет себя после серьёзной травмы. Алекс Тайус, пришедший в качестве его замены, не проявил себя и покинет команду в конце сезона. Таким образом, у «Реала» из относительно надёжных опций останется только Трэй Томпкинс. 19-летний талант Усман Гаруба может закрыть обе позиции в передней линии, но его наверняка выберут под лотерейным пиком драфта НБА 2021 года и сразу же заберут в США.

ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь «Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.

Такой звезды, как, например, Никола Миротич из «Барселоны» или Торнике Шенгелия из ЦСКА, у «Реала» на четвёртом номере нет. И вряд ли будет с учётом дефицита сильных исполнителей на позиции и общей скупости «Реала» к трансферам «чужеродных» игроков, которые не были в системе клуба.

Пока «Королевский клуб» занимается поиском лёгкого форварда. Как сообщает журналист Диего Малло, целью сливочных стал игрок «Валенсии» Никола Калинич. В нынешнем сезоне он провёл 55 матчей, в которых в среднем набирал 11 очков, 3 передачи и 3,5 подбора за игру, в феврале он был признан MVP месяца в Евролиге. Это вполне неплохой игрок. Подписанный год назад на перспективу Альберто Абальде и Джеффри Тэйлор явно уступают ему по уровню. Хотя суперзвездой Евролиги Никола не является. Это лишь одно из возможных усилений, которое тянет на характеристику качественного. Хотя если не избавиться от Тэйлора, то качество на третьем номере будет проседать.

Если существующие тенденции в «Реале» сохранятся, ничего хорошего клуб в обозримом будущем не ждёт. Команде необходимо срочно «сбросить» четырёх ветеранов Рейеса, Льюля, Фернандеса и Кэрола (желательно также Джеффри Тэйлора и Фабьена Козера, которым уже тоже за 30 лет). Какими бы именитыми ни были эти игроки, их возраст и снижающийся с каждым годом уровень эффективности говорят сами за себя.

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что «Реалу» необходимо принять меры по омоложению состава, но слово главного тренера Пабло Ласо в этом вопросе не решающие.

«В «Реале» назрела смена поколений. Серхио Льюль, Руди Фернандес, Джэйси Кэрролл, Фелипе Рейес – это треть команды. Им всем нужна немедленная замена.

У меня создается такое впечатление, что тренер Пабло Ласо не имеет полномочий, чтобы принять решение по прощанию с ветеранами», – написал Гомельский на своём сайте.

Ласо работает в Мадриде уже 10 лет, контракт с ним в межсезонье будет. Однако как бы ему снова не пришлось пытаться выжать максимум из возрастной и бедной на элитный талант команды по прихоти жалеющего денег на реальное усиление Переса.

Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул? История показывает, что первое место в регулярном чемпионате ничего хорошего не предвещает. Скорее наоборот.

«Реал» — самый титулованный клуб Европы. У мадридцев 10 титулов чемпионов Евролиги. На два больше, чем у ЦСКА. Перес своей политикой ввёл «Реал» в состояние тотального упадка. 11-й титул Евролиги при нынешнем положении вещей выглядит очень далёкой перспективой. Как бы ЦСКА к тому времени не настиг мадридцев по количеству побед в сильнейшем турнире Старого Света и не лишил статуса титулованнейшего клуба на континенте.