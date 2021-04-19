ЦСКА крупно повезло, «Зенит» получил тревожные новости. Расклады на плей-офф Евролиги

20 апреля матчами «Анадолу Эфес» — «Реал» и «Милан» — «Бавария» стартует плей-офф Евролиги. 21 апреля первые игры серии состоятся в парах ЦСКА — «Фенербахче» и «Барселона» — «Зенит».

Сезон в европейском баскетболе выходит на финишную прямую. Это значит минимум проходных матчей и максимум борьбы на площадке. Каковы расклады в каждой паре?

ЦСКА — «Фенербахче»

ЦСКА оставил неоднозначные впечатления перед плей-офф. После отстранения Майка Джеймса армейцы крайне невнятно выглядели в важных с турнирной точки зрения матчах Единой лиги ВТБ против «Зенита» (77:81) и «Локомотива-Кубань» (94:103). Как итог — поражения и риск стать четвёртыми в регулярном чемпионате.

Теоретически «Нижний Новгород» даже может сместить команду Димитриса Итудиса на пятую строчку, если выиграет личную встречу 25 апреля с разницей более 20 очков. Последний сценарий из области фантастики, но всё-таки приходится констатировать невиданные ранее проблемы у армейцев во внутреннем первенстве.

ЦСКА совершенно не готов к решающей фазе сезона. У Итудиса уже сдают нервы? Армейцы опустились на 4-е место в Лиге ВТБ после поражения от «Локо» и могут упасть ещё ниже. Главный тренер не удосужился дать объяснения.

Без Джеймса в Евролиге были обыграны «Зенит», «Химки», АСВЕЛ и «Панатинаикос». Трое последних являлись абсолютно немотивированными. Да и поражение в матче с армейцами для «Зенита» катастрофой не было — команда Хавьера Паскуаля в конечном счёте обеспечила выход в плей-офф, причём в последних турах держала ситуацию под собственным контролем и не зависела от результатов конкурентов.

Из положительных моментов в ЦСКА следует отметить явный прогресс Торнике Шенгелии, который наконец-то показывает доминирующий баскетбол. Также прибавил Габриэль Лундберг. Датчанин постепенно прибирает к рукам функции первой опции нападения, хотя получается не всегда стабильно. В последнем матче против «Локо» Иффе провалился — всего 6 набранных очков. Есть проблемы с надёжностью в игре Уилла Клайберна, Йоханнеса Фогтманна и Дэррана Хиллиарда.

По большому счёту, ЦСКА крупно повезло. «Фенербахче» столкнулся со вспышкой коронавируса. Заражены 5 игроков, а также 3 сотрудника административного персонала. В Москве не сыграют защитник Али Мухаммед, форварды Дайшон Пьер, Джеррел Эдди, центровой Ахмет Дювериоглу. Пятый заражённый не называется. Вероятно, это капитан Мелих Махмутоглу, который 6 апреля додумался отгулять свадьбу с волейболисткой Дамле Чакироглу в присутствии 50-60 человек. Среди них было 5 одноклубников. Точно известно о присутствии на празднике Дювериоглу, который впоследствии сдал положительный текст на коронавирус.

Мелих подвергся масштабной критике от турецких болельщиков в соцсетях. Многие винят его во вспышке ковида в команде и призывают лишить капитанской повязки. Возможно, болезнь распространилась в клубе вовсе не из-за свадьбы Махмутоглу. Однако поступок действительно недальновидный — в разгар пандемии проводить мероприятие с массовым скоплением людей прямо перед решающими играми сезона.

«Фенербахче» кардинально преобразился во второй половине сезона. Результат 5-10 конвертировался в 20-14 по итогам регулярки. Коронавирус рискует перечеркнуть все старания подопечных Игора Кокошкова, которым вряд ли светит пройти ЦСКА в ограниченном составе. Под вопросом участие в серии звёздного «большого» Яна Веселы, восстанавливающегося после травмы голеностопа. Веселы — второй по эффективности в турецком клубе (18,4 балла) после Нандо Де Коло (19 баллов). По сообщениям турецких СМИ, Ян если и сыграет в серии против ЦСКА, то, скорее, начиная с третьего матча в Стамбуле. В Москве его появление крайне маловероятно.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Российские клубы могут выиграть все 4 еврокубка за сезон. Это будет грандиозное событие Как ни странно, меньше всего веры в ЦСКА. Хотя армейцы уже приучили постоянно разочаровывать скептиков.

«Фенер» также потерял третьего по полезности Дайшона Пьера (12 баллов). Очень ценный ролевик, к которому приписывали интерес со стороны ЦСКА на следующий сезон. Эдди, Дювериоглу и Али Мухаммед (также известен как Бобби Диксон) — исполнители малозначимые в ротации Кокошкова. Хотя 35-летний Мухаммед со своим опытом мог бы очень пригодиться в плей-офф. Возрастной защитник ещё при прошлом рулевом Желько Обрадовиче был бесполезен в регулярке, но выстреливал в решающих играх плей-офф.

«Фенербахче» нужно рассчитывать на подвиг Нандо Де Коло. Экс-игрок ЦСКА действительно может выдать доминирующее выступление и в одиночку затащить команду. Ротацию дополнят очень добротные исполнители Марко Гудурич, Данило Бартель, Эдгарас Улановас, Лоренцо Браун, поигравший в НБА Кайл О’Куинн. Вероятно, Кокошков отдаёт себе отчёт в том, что потолок «Фенербахче» — зацепить одну победу в Москве. Возможно, турецкий клуб будет копить силы исключительно на один матч в «Мегаспорте», а вторым просто пожертвует.

Пьер — единственная по-настоящему серьёзная потеря, Мухаммед — болезненная, но не фатальная. Эдди, Дювериоглу и Махмутоглу и так вряд ли бы получили много минут в плей-офф. Интригу в серии хоронить рано, хотя ЦСКА — бесспорный фаворит. Так было бы даже без вспышки коронавируса в «Фенербахче». Просто в сложившихся обстоятельствах вероятность прохода армейцев в «Финал четырёх» стала ещё выше, чем раньше.

«Барселона» — «Зенит»

Сам факт выхода «Зенита» в плей-офф Евролиги на второй год участия в турнире — огромный успех. Однако аппетит приходит во время еды. Главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль однозначно настроен преподнести неприятный сюрприз своему бывшему клубу «Барселоне».

У «Зенита» нет проблем с травмированными. В отличной форме Кевин Пангос. Также уверенно смотрятся Матеуш Понитка и Артурас Гудайтис. В отдельно взятом матче могут выстрелить Уилл Томас, Кей Си Риверс, Билли Бэрон и практически любой другой игрок ротации. В этом главная сила «Зенита» — нет ярко выраженной первой опции (Пангос в последних матчах немного сломал тренд), и опасности можно ожидать от каждого.

Конечно, «Барселона» превосходит «Зенит» по таланту. Никола Миротич, Кори Хиггинс, Брэндон Дэвис, Ник Калатес — элитные игроки Евролиги. Адам Ханга, Алекс Абринес, Кайл Курич — ролевики, которые в других клубах вполне могли бы быть лидерами.

«Барселона» грамотно подставила ЦСКА. Коварности каталонцев можно только позавидовать «Барса» сделала всё, чтобы армейцам достался сложнейший соперник из возможных в плей-офф Евролиги. Пройти «Фенербахче» будет непросто.

Глубина состава команды Шарунаса Ясикявичюса впечатляет. В конце сезона ротацию дополнил 40-летний центровой Пау Газоль, который в столице Каталонии готовится к своему «Последнему танцу» на Олимпиаде-2021 в Токио в составе сборной Испании.

Появились тревожные новости для «Зенита». Во-первых, «Барса» вернулась на победный путь после осечек с «Баварией» в Евролиге и «Реалом» в чемпионате Испании. Обыграны крепкие «Гран Канария» (94:74) и «Манреса» (97:89) во внутреннем первенстве. Соперник подходит к играм с «Зенитом» в хорошем настроении.

Во-вторых, Ясикявичюсу не пришлось перегружать кого-то из лидеров в этих матчах. Более 22 минут никто из звёзд не бегал, Миротич, Ханга и Калатес в игре с «Манресой» даже не превысили отметку 20 минут.

В-третьих, похоже, Пау начал приходить в себя. В последнем матче чемпионата против «Манресы» Газоль выглядел очень классно. Всего за 10 минут на площадке набрал 13 очков при рейтинге эффективности 16 баллов.

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Санкт-Петербург — единственный город, болельщики которого в этом сезоне смогут увидеть в деле 40-летнего Газоля. Отчасти это приятный момент, но есть повод и побеспокоиться. Как бы Пау не стал важным фактором для «Барсы» в серии против «Зенита».

В целом «апсет» в этой паре выглядит очень маловероятным, но шансы на проход «Зенита» в «Финал четырёх» точно не нулевые. Команда Паскуаля приучила приятно удивлять и как минимум способна потрепать нервы именитой «Барселоне».

«Анадолу Эфес» — «Реал»

Расклад сил совершенно ясен. «Анадолу Эфес» — абсолютный фаворит. Команда Эргина Атамана тотально доминировала во втором круге регулярного чемпионата. Василие Мицич показывает блестящий уровень, постепенно приближается к оптимальным кондициям Шейн Ларкин. Ролевики Крунослав Симон, Адриан Моэрман, Брайант Данстон, Сертач Шанлы, Родриг Бобуа, Крис Синглтон тоже не на шутку разошлись.

30 марта «Анадолу Эфес» разнёс «Реал» (108:83) в Мадриде в матче регулярного чемпионата. Конечно, не факт, что «Эфес» будет так же громить «Реал» в серии плей-офф, однако итоговая победа турецкого клуба практически не вызывает сомнений. Руди Фернандес, Джейси Кэрролл, Серхио Льюль — опытные бойцы, но их лучшие годы давно позади. Вряд ли они что-то противопоставят более молодым Мицичу и Ларкину. По сути, у «Реала» есть преимущество лишь на одной позиции. Центровой Уолтер Тавареш превосходит своего оппонента Данстона. В остальном у «Эфеса» значительно больше таланта и глубины.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жадность сгубила титулованнейший клуб Европы. Как Флорентино Перес довёл «Реал» до упадка Звёзды бегут из Мадрида в разгар сезона, а новые не идут. У ЦСКА появляется отличный шанс стать самой титулованной командой континента.

«Реал», скорее всего, не выйдет в «Финал четырёх». Главный тренер Пабло Ласо из-за этого должности не лишится и попытается построить новую более конкурентную команду на следующий сезон. Победитель этой пары в «Финале четырёх» выходит на сильнейшего в дуэли ЦСКА — «Фенербахче». Самый вероятный сценарий — встреча армейцев с «Анадолу», но заранее, конечно же, ни о чём нельзя говорить со 100-процентной уверенностью.

«Милан» — «Бавария»

Самая ровная пара плей-офф, где у команды без преимущества домашней площадки есть реальный шанс пройти дальше. Да, «Милан» намного талантливее и опытнее «Баварии». Серхио Родригес и Кайл Хайнс — чемпионы последнего состоявшегося розыгрыша Евролиги в составе ЦСКА. Луиджи Датоме побеждал с «Фенером». Не вызывает сомнения квалификация американских легионеров Кевина Пантера, Шевона Шилдса и Малкольма Дилэйни. Этторе Мессина — самый титулованный из ныне действующих главных тренеров Евролиги. На его счету 4 победы в сильнейшем турнире Старого Света (по два раза во главе ЦСКА и «Виртуса»).

Однако «Бавария» может противопоставить «Милану» жесткость и самоотверженность. Главный тренер Андреа Тринкьери — серьёзный претендент на приз имени Александра Гомельского по итогам сезона. Итальянец выжал максимум из ростера, которому прогнозировали пребывание на дне таблицы. По большому счёту, состав «Баварии» соответствует уровню Еврокубка. Уэйд Болдуин, Джален Рейнольдс, Владимир Лучич совершенно не котировались как сколько-нибудь значимые исполнители по меркам Евролиги год назад. Теперь каждый из них является трансферной целью топ-клубов на следующий сезон.

Не ЦСКА единым. «Локо» доказал, что два участника Ф4 Евролиги от России — реальность У «Зенита» перед глазами есть пример, как обыгрывать «Барселону» в плей-офф. Главный тренер Хавьер Паскуаль особенно хорошо его помнит.

Пол Зипсер, Нихад Джедович, Джаджуан Джонсон, Джеймс Гист, Диего Флаккадори, Ди Джей Сили, Ник Уайлер-Бэбб — недооценённые второплановые исполнители. Статус вечного андердога в какой-то мере играет на руку «Баварии». Немецкий клуб впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги. Сезон будет признан успешным в любом случае. Однако команда Тринкьери однозначно понимает, что можно достичь большего. Пройти «Милан» — реально. Возможно, в этой паре доведётся увидеть все 5 матчей в серии.