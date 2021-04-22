Армейцы могут остаться ни с чем в Евролиге. У Майка есть шанс взять титул НБА. И вернуться в Москву в команду с новым главным тренером.

Скандальный Джеймс по полной наживётся на ЦСКА. Ещё и спровоцирует революцию в клубе?

Защитник ЦСКА Майк Джеймс доиграет нынешний сезон в клубе НБА «Бруклин Нетс». Скандальный американец получил статус свободного агента только до конца чемпионата, а летом снова будет считаться игроком ЦСКА. Проблемная ситуация с Джеймсом ещё очень далеко от разрешения.

ЦСКА стартовал в плей-офф Евролиги без Джеймса. В первом матче был обыгран «Фенербахче» (92:76). Разница убедительная, однако интрига сохранялась до второй половины четвёртой четверти. Только тогда у Нандо Де Коло и его напарников уже окончательно покинули силы.

По-прежнему остаются вопросы насчёт того, как армейцы после ухода Джеймса будут выглядеть в важнейших матчах с действительно сильными соперниками. К сожалению, нынешний «Фенербахче» хорошим индикатором проверки боеспособности ЦСКА не является, Из-за травмы лодыжки в Москву не прилетел звёздный «большой» турецкого клуба Ян Веселы, ещё 5 игрокам ротации и главному тренеру Игору Кокошкову прибыть в «Мегаспорт» помешал коронавирус.

Поступали тревожные сигналы в матчах Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (77:81) и «Локомотивом-Кубань» (94:103). Смотрим на ЦСКА без Джеймса дальше. Тот же «Фенер» в третьей игре в Стамбуле уже сможет рассчитывать на Веселы. Возможно, Кокошков и некоторые исполнители смогут выйти из карантина. Это куда лучше прояснит способности армейцев без своего лучшего скорера.

«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.

Во всей ситуации с Майком настораживает один момент. Контракт Джеймса с ЦСКА не разорван и не выкуплен, а лишь временно заморожен. То есть о лучшем сценарии, когда «Бруклин», «Нью-Йорк Никс» или любой другой клуб НБА заплатят армейцам компенсацию за трижды отстранённого по ходу сезона Джеймса говорить не приходится. Даже досрочное расторжение по обоюдному согласию сторон тоже не светит.

«Никаких скидок на мои услуги», — эта запись закреплена на странице Джеймса в «Твиттере» уже практически пять лет.

Майк не относится к числу людей, которые готовы жертвовать материальными благами ради каких-то высших ценностей. Он собирается выжать все возможные деньги из клуба.

Майк Джеймс и Димитрис Итудис Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В том же «Твиттере» Джеймса в статусе прописана принадлежность к ЦСКА, а на заставке размещено командное фото армейцев перед стартом сезона-2020/2021. План Джеймса предельно простой. Выиграть титул чемпиона НБА в составе суперкоманды «Нетс» с Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом, выступая в роли страхующей опции двух последних. Попутно получая какие-то деньги и поддерживая игровой тонус.

ЦСКА крупно повезло, «Зенит» получил тревожные новости. Расклады на плей-офф Евролиги «Реалу» грозит полный провал, а «Бавария» нацелена на исторический успех. Самая интересная часть сезона начинается.

Уже можно сказать, что Майк Джеймс в выигрышном положении. Во-первых, причитающуюся зарплату за этот сезон он получит. Во-вторых, у него ещё два года контракта с ЦСКА. Весьма крупного. По данным Eurohoops, Джеймс получает $ 2,5 млн за сезон. Просто так сбросить Майка с платёжной ведомости нельзя, иначе бы это уже было сделано. Можно лишь договариваться с игроком и его агентом о каких-то скидках. Но Джеймс, как известно, скидки не предоставляет.

Зарплата Джеймса огромная по меркам европейского баскетбола, особенно с учётом пандемийных времён. ЦСКА занял своего рода выжидательную позицию. Летом истекает контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом, который не факт что будет продлён. Многое зависит от результатов нынешнего сезона в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Возможно, Димитриса спасёт только победа в Евролиге.

Как подчёркивал президент ЦСКА Андрей Ватутин, конфликт Итудиса и Джеймса разрешению не подлежит. То есть две эти личности в клубе одновременно — понятие, которое стоит исключить. И дальше в дело вступает чистый прагматизм. Если Итудис провалит концовку сезона, дешевле будет расстаться с главным тренером, после чего попытаться пойти на мировую с Джеймсом.

Майк остаётся талантливейшим игроком, как ни крути. Со скандалами той или иной степени серьёзности он отыграл в Евролиге 7 лет за «Басконию», «Панатинаикос», «Милан» и ЦСКА. Заслуженно заработал статус суперзвезды. Конфликт с Итудисом — самый серьёзный на этом пути. С Велимиром Перасовичем, Аргирисом Педулакисом, Хавьером Паскуалем и Симоне Пьяниджани он вполне нормально уживался.

С Этторе Мессиной в «Милане» посотрудничать не удалось, так как итальянец почуял неладное и решил расстаться с Майком досрочно за год до истечения контракта. Разница в том, что «Милан» был готов платить неустойку, поскольку приход Мессины ознаменовал собой начало новой эры и амбициозного проекта на долгосрочную перспективу. Мессина взял на себя обязанности не только главного тренера, но и президента. У него полный карт-бланш по кадровым вопросам.

ЦСКА крупно попал на деньги. Скандалиста Джеймса не стоило подписывать аж на 3 года Майк входит в топ-5 по зарплате в Евролиге. И скидки на свои услуги делать не собирается.

Этторе относится к тому типу тренеров, которых не увольняют. Он может уйти из «Милана» только по собственному желанию. У Итудиса же никаких долгосрочных гарантий в ЦСКА нет, поэтому ситуация с Джеймсом находится и ещё какое-то время будет находиться в подвешенном состоянии.

Майк Джеймс может выиграть титул чемпиона НБА в «Нетс» в этом сезоне пока армейцы пролетают в Евролиге. А затем вернуться в Россию на следующий сезон, когда у ЦСКА уже будет новый главный тренер. Неприятный и несправедливый сценарий, учитывая поведение американца. Однако далеко не фантастический. В любом случае каких-то скидок для армейцев со стороны американца ожидать не приходится. Майк Джеймс по полной наживётся на ЦСКА (если его контракт всё-таки выкупят, то это утверждение станет актуальным вдвойне – возьмёт все причитающиеся деньги от ЦСКА и при этом будет зарабатывать в другом клубе). Ещё и может спровоцировать революцию в команде, оказав прямое влияние на завершение 7-летней эпохи Димитриса Итудиса в Москве.